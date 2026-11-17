Iako nije želeo da ulazi u konkretne brojke i otkriva tačan iznos koji mu je crveno-beli klub nudio, iskusni centar ne krije da se radilo o ugovoru koji bi mu u potpunosti promenio finansijsku sliku, ali naglašava da protiv svojih principa i emocija jednostavno nije mogao da ide.

„Voleti taj klub uopšte nije lako, ali je lepo. Stvarno volim Partizan bez obzira na to šta sam sve preživeo i sve te nemile scene, da sada ne ulazim previše u detalje. Imao sam ponudu od Zvezde koja je bila takva da sam sam sebi rekao kako bi samo lud čovek ovo odbio – ali ja ne mogu, stavite me slobodno u grupu tih ludih”, rekao je Gagić kroz osmeh i dodao:

„Bila je to veoma prisna priča i to jednostavno nisam mogao da prihvatim, niti sam se ikada pokajao zbog te odluke. To jednostavno nisam ja. Košarku igram srcem i iz čiste ljubavi, i ako nešto radim – radiću to sto posto ili neću raditi uopšte.”

Gagić se nije najbolje rastao sa Partizanom u prvom mandatu, pričalo se i o dugovanjima...

"Nema to veze sa dugom. Ja sam oprostio dug. Bila je jako teška finansijska situacija i dug je bio velik. Imali smo porodični odnos, tako smo se držali, međutim stvari su se izdešavale... Ja preko svega mogu da pređem, ali ne dam na porodicu. Neke stvari su eskalirale i nisam mogao da pređem preko toga. Ja sam rekao to Duletu i on je meni rekao: "U pravu si i ja bih tako odreagovao. Jednostavno, bio sam po strani i po terenu i rekao sam mu da ne želim da budem ovde i negativan i da trujem ekipu. Mislim da je zdravije da se sklonim, jer ne mogu da funkcionišem tako".