Nedavno je u pobedi Pari Sen Žermena protiv Avra od 5:1 učestvovao u svakom od golova, da bi pre nekoliko dana u Kazablanki, u još jednoj "petardi" i istovetnoj pobedi nad Nigerom od 5:1, pokazao da je i te kako ozbiljan i kao strelac. Postigao je dva gola i upisao asistenciju, dovoljno da bude akter broj jedan na toj utakmici.

Tom pobedom Maroko se probio na petom mesto na FIFA rang listi najboljih svetskih reprezentacija, a Hakimi došao do neverovatnog učinka od 14 golova i 22 asistencije u dresu reprezentacije i to na 104 utakmice. Tako je postao prvi igrač Lavova sa Atlasa koji je u ovom veku stigao do 20+ asistencija.

21.00: (17,0) Niger (8,50) Maroko (1,10)

Iako je letos na Mundijalu bilo dosta kritika na njegov i račun celog tima, ispostavilo se da je to bilo samo trenutno, jer Hakimi ponovo blista.

Ove večeri, Maroko ponovo igra sa Nigerom, u susretu 4. kola kvalifikacija za Kup afričkih nacija, ali nominalno u ulozi gosta i to u Rabatu. Poznato je da veliki broj stadiona u Africi ne ispunjava kriterijume takmičenja, pa će tako Niger morati da bude "domaćin" u Rabatu.

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To je još jedna prilika za Hakimija i Marokance da stignu do trijumfa. Bio bi im četvrti u grupi i četvrti na poslednjih pet utakmica. Već su uspeli da ostvare nešto izuzetno, a reč je o tome da imaju 16 uzastopnih trijumfa kod kuće u kvalifikacijama za AFKON i Mundijal.

Naravno, Hakimi će ponovo biti uzdanica tima i selektor Mohamed Uahbi kaže da je srećan što na raspolaganju ima igrača takvog kvaliteta.

"Znam da mnogi pričaju u Ašrafu Hakimiju, ali sam siguran da ćemo za deset godina moći da se osvrnemo i kažemo, 'kakvog neverovatnog, možda i najboljeg desnog beka na svetu smo imali'. On je zaista izuzetan igrač", poručio je Uahbi.

To što Hakimi radi je izuzetno, ali selektor Maroka želi da zaštiti fudbalera Pari Sen Žermena. Kaže da ne razume kako neko može da ga kritikuje.

"Nemamo pravo da od desnog beka tražimo da radi sve na terenu. Šta se očekivalo od njega? Zar je trebalo da stalno napada i daje golove? On se suočavao sa igračima vrhunskog kvaliteta i iznad svega, on mora da se posveti svojim defanzivnim obavezama", dodao je Uahbi.

Marokanci su vodeći u Grupi A sa maksimalnih devet bodova, dok je Niger treći sa tri boda koja je osvojio na startu kvalifikacija pobedom nad Lesotom od 2:1. Posle toga je doživeo dva poraza, od od Gabona (2:0) i pre nekoliko dana od Maroka (5:1).

KVALIFIKACIJE ZA KUP AFRIKE (4. KOLO)

Ponedeljak

Namibija - Kamerun 0:3 (0:1)

Sudan - Senegal 2:4 (0:2)

Zimbabve - Ek. Gvineja 3:0 (1:0)

Somalija - Gana 0:1 (0:1)

Centralna Afrika - Benin 0:1 (0:0)

Eritreja - Gvineja 1:3 (0:1)

Utorak

14.00: (15,0) Malavi (7,00) Egipat (1,15) MOZZART RELAX

14.00: (7,50) Lesoto (4,00) Gabon (1,43)

14.00: (13,0) Južni Sudan (5,50) Angola (1,22)

14.00: (2,70) Etiopija (2,75) Mozambik (2,80)

14.00: (2,25) Burundi (2,85) Zambija (3,45)

15.00: (8,50) Tanzanija (4,30) Nigerija (1,37)

17.00: (5,10) Togo (3,45) Alžir (1,67)

17.00: (1,40) Gvineja Bisau (4,10) Madagaskar (8,00)

17.00: (5,20) Gambija (3,60) Obala Slonovače (1,63)

17.00: (3,35) Libija (3,00) Tunis (2,20)

17.00: (9,00) Sijera Leone (4,40) DR Kongo (1,35) MOZZART RELAX

17.00: (4,60) Kenija (3,20) Južna Afrika (1,80)

20.00: (3,05) Mauritanija (2,85) Burkina Faso (2,45)

20.00: (2,35) Bocvana (2,85) Uganda (3,25)

20.00: (4,00) Liberija (3,30) Zelenortska Ostrva (1,85)

20.00: (4,30) Ruanda (3,05) Mali (1,90)

20.00: (1,95) Kongo (3,10) Komori (3,90)

21.00: (17,0) Niger (8,50) Maroko (1,10) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama