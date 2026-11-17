VELS - PORTUGAL (tip 2, kvota 1,42) - početak 20.45 MOZZART RELAX

Vels ima četiri poraza na poslednjih pet mečeva, dok Portugalci dolaze posle serije od četiri pobede i poraza. Uz to, Portugalija na poslednja četiri susreta odigrala je 3+. Izabranicima Žorža Žezusa biće dovoljno da ne izgube da osvoje prvo mesto u Grupi 3 A divizije Lige nacija.

BIH - RUMUNIJA (tip 1, kvota 2,10) - početak 20.45 MOZZART RELAX

Reprezentacija Bosne i Hercegovine dobila je poslednje tri utakmice sa Rumunima i obezbedila je drugu poziciju u svojoj grupi te plasman u plej-of za promociju u A diviziju Lige nacija. Zanimljivo je da na devet utakmica između njih nikada nije bilo nerešeno.

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MAĐARSKA - SEVERNA IRSKA (tip 1, kvota 1,82) - početak 20.45

Bitka za čelnu poziciju u Grupi 2 B divizije Lige nacija. Mađarska je u seriji od tri uzastopne pobede i neporažena je na poslednje četiri utakmice. Gosti iz Severne Irske nemaju poraz na poslednjih pet utakmica u Ligi nacija.

REPUBLIKA IRSKA - TZV. KOSOVO (tip 1, kvota 2,05) - početak 20.45

Domaćin će pokušati da prekine seriju od tri uzastopne utakmice bez trijumfa. Irci imaju samo jednu pobedu u ovom ciklusu Lige nacija, ali su neporaženi kod kuće na 11 uzastopnih utakmica u svim takmičenjima. Poslednji put kod kuće izgubili su od Grčke u Ligi nacija u septembru 2024.

UKRAJINA - GRUZIJA (tip 1, kvota 2,05) - početak 20.45

Ukrajina je bez pobede na poslednje četiri utakmice u takmičenju Lige nacija. Međutim, Ukrajinci nikada nisu izgubili u susretima sa Gruzijom, do sada su upisali sedam pobeda uz pet nerešenih rezultata i svakako su favorit i ove večeri jer za goste zbog povrede ne igra najbolji igrač, Hviča Kvarachelija.

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