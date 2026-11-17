Šveđani pobegli, Bosna iza njih: Ovako su Zmajevi prošli kroz grupu



Grupa B4 ponudila je zanimljiv fudbal, nekoliko neizvesnih utakmica i prilično jasnu podelu na kraju takmičenja. Švedska je potvrdila kvalitet i obezbedila prvo mesto, dok je Bosna i Hercegovina sa osam bodova osigurala drugu poziciju i baraž za viši rang. Poljska ima četiri, a Rumunija tri.



Zmajevi su grupnu fazu otvorili remijem bez golova protiv Poljske, a zatim priredili pravu fudbalsku predstavu u Bukureštu, gde su savladali Rumuniju sa 4:2. Usledio je remi 1:1 sa Švedskom, potom minimalna pobeda nad Poljacima od 1:0, da bi u poslednjem gostovanju Šveđani slavili sa 3:2.

20.45: (2,00) BIH (3,80) Rumunija (3,35)



Dakle, dve pobede, dva remija i jedan poraz, uz osam osvojenih bodova. Dovoljno za potvrdu drugog mesta, ali i za zaključak da je Bosna i Hercegovina u ovom ciklusu pokazala da ima kvalitet za ozbiljniju evropsku konkurenciju.



Posebno se izdvaja trijumf u Rumuniji, koji je pokazao koliko ova selekcija može da bude opasna kada pronađe prostor za svoje ofanzivne adute. Pobeda nad Poljskom bila je, sa druge strane, potvrda takmičarske zrelosti.



Rumunija je u međuvremenu poražena od Švedske sa 1:2, deklasirana u Poljskoj sa 0:6, izgubila i revanš od Šveđana sa 0:1, ali je u poslednjem kolu savladala Poljsku sa 2:1. Ipak, tri osvojena boda nisu bila dovoljna da se izbegne poslednje mesto.

Rumunija za kraj, ali nema opuštanja



Iako je plasman u baraž već obezbeđen, duel sa Rumunijom ne bi trebalo posmatrati kao utakmicu bez rezultatskog značaja. Naprotiv, pobeda bi predstavljala idealan završetak grupne faze i dodatnu potvrdu da se reprezentacija kreće u dobrom pravcu.



Rumuni će želeti da poprave utisak, posebno nakon teškog poraza u prvom međusobnom susretu. Činjenica da su savladali Poljsku u prethodnom kolu pokazuje da nisu izgubili takmičarski motiv i da u Zenicu ne dolaze sa belom zastavom.

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Za Bosnu je, međutim, najvažnije da nametne svoj ritam, iskoristi prednost domaćeg terena i još jednom pokaže da rezultati iz ove grupe nisu bili slučajnost.

"Svaka utakmica je prevažna, bila ona prijateljska ili zvanična jer sve ulazi u statistiku i iskustvo koje nam je potrebno. Igraće se sto posto ozbiljno. Poznavajući protivnika, i da su izgubili poslednju utakmicu, oni bi bili preozbiljni jer im mentalitet to nalaže. Želimo da iskoristimo ovaj momentum, euforiju i atmosferu, te da našim navijačima i ljudima u ovoj državi poklonimo pozitivan rezultat", poručio je Sergej Barbarez, selektor Zmajeva.



A sada dolazimo do dela priče koji bi mogao da bude posebno zanimljiv ljubiteljima fudbala u regionu.



Bosna i Hercegovina je kao drugoplasirana selekcija Lige B obezbedila učešće u baražu za plasman u Ligu A. Prema novom sistemu takmičenja, četiri drugoplasirane reprezentacije iz Lige B igraće dvomeče protiv četiri selekcije iz Lige A – dve najlošije rangirane trećeplasirane i dve najbolje rangirane četvrtoplasirane reprezentacije.



U prevodu, Zmajeve u martu očekuje rival iz najjače evropske divizije, a pobeda u dvomeču donosi ulazak među najbolje.



Tu se pojavljuje i ime koje odmah privlači pažnju – Srbija!



Orlovi su u grupi A2 bili u društvu Nemačke, Holandije i Grčke. Nisu uspeli da pronađu pravi ritam, a porazi od Grčke, Holandije i Nemačke ostavili su ih bez bodovnog učinka. Posle poslednjeg kola, Srbija je završila na četvrtoj poziciji i čeka je baraž za opstanak u Ligi A.

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To znači da postoji realna mogućnost da žreb spoji Bosnu i Hercegovinu i Srbiju u dvomeču koji bi sigurno izazvao ogromnu pažnju u regionu. Naravno, takav scenario još nije izvestan, jer će konačan raspored parova odrediti žreb.



Pored Srbije, među potencijalnim protivnicima nalaze se i reprezentacije koje će završiti na odgovarajućim pozicijama u ostalim grupama Lige A. Hrvatska je već obezbedila treće mesto u grupi A3 i ulazak u baraž, dok je Vels siguran na četvrtoj poziciji grupe A4. Danska i Norveška takođe su u igri za poziciju koja vodi u ovaj krug, u zavisnosti od ishoda poslednjeg kola.



Dakle, potencijalni spisak rivala nije nimalo naivan: Srbija, Hrvatska, Vels, a moguće i Danska ili Norveška, uz konačnu raspodelu mesta koja zavisi od rezultata u ostalim grupama.

U ekipu se nakon suspenzije vraća i defanzivac Lidsa Tarik Muharemović, koji ima svoje želje kada je u pitanju baraž.

"U ekipi imam saigrače iz Velsa. Oni žele nas u baražu da nam se revanširaju. Želim igrati protiv njih, jer mi je još lepo kada se vratim u klub i pitam ih kako im je bilo u Americi“, kazao je uz osmijeh Muharemović.



Žreb je zakazan za 20. novembar u 12 časova, a tada će biti poznato protiv koga će Bosna i Hercegovina igrati 25. i 30. marta 2027. godine.

Liga A kao cilj, a ne samo lepa želja

Plasman u najviši rang Lige nacija doneo bi Bosni i Hercegovini mnogo više od prestiža. Zmajevi bi dobili priliku da redovno odmeravaju snage sa najjačim evropskim selekcijama, da podignu takmičarski nivo i da kroz takve utakmice dodatno razvijaju reprezentaciju.



Ne treba zaboraviti ni značaj ovog takmičenja u kontekstu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Liga nacija predstavlja i dodatni put ka baražu za završni turnir, u skladu sa UEFA pravilima i raspodelom mesta.



Zbog toga martovski dvomeč može da bude mnogo više od borbe za viši rang. Može da predstavlja početak novog poglavlja za reprezentaciju koja želi da se vrati na mapu ozbiljnih evropskih selekcija.



Bosna i Hercegovina je dobila ono što je želela žrebom – grupu u kojoj je mogla da se nadmeće, protivnike od kojih je mogla mnogo da nauči i, što je najvažnije, priliku da se bori za ulazak u elitu.



Sada je ostalo još da se protiv Rumunije odigra poslednji čin. Zenica očekuje pobedu, a onda će pažnja biti usmerena ka Nionu i žrebu koji bi mogao da donese i regionalni fudbalski spektakl.

LIGA NACIJA, B DIVIZIJA – 6. (POSLEDNJE) KOLO

Utorak

GRUPA 2

20.45: (1,92) Mađarska (3,45) S. Irska (4,00)

20.45: (2,05) Ukrajina (3,50) Gruzija (3,50)