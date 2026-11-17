Poslednjih desetak godina, Holanđani su u ravni sa komšijama iz Belgije, a često i ispod njih. Bilo to u reprezentativnom ili klupskom fudbalu. A to je nešto što ih posebno peče. I čega se dohvatio bivši reprezentativac i nekadašnji prvotimac PSV Ajndhovena, Rene van der Hajp.

„Pre svega, treba da se smatramo srećnima s obzirom na to šta smo sve u fudbalu uspeli kao ovako mala zemlja. Ali, to ne može da bude izgovor. Pogledajte Belgijance i kako su razbili Italiju. Nedavno sam razgovarao sa Fajenordovim direktorom Devijem Rigoom i rekao mi je da fudbaleri od 15, 16 ili 17 godina sada zarađuju više u Belgiji nego u Holandiji. To nije bilo pre. Sada Klub Briž bez problema može da dovede nekog iz Ajaksa ili PSV Ajndhovena. Kada bi Ajaks dovodio samo najveće talente iz Belgije, imao bi tim svetske klase. Umesto što dovodimo Hrvate ili Srbe… Belgijanci proizvode fenomenalne igrače koji igraju u najvećim klubovima. Pogledajte onog momka iz Milana (Dijego Moreira, op. a.)“, rekao je Van der Hajp.

Upravo se ovih dana pominje mogućnost da PSV dovede Kevina de Brujnea iz Napolija, čime bi nastavio tradiciju dovođenja veterana iz Serije A pošto su prethodno potpisali Ivana Perišića i Filipa Kostića.

„Onaj drugi Balkanac… Perišić. On je dobar i pravi razliku u Erediviziji. Međutim, ti igrači u ozbiljnim ligama ne mogu više da igraju. De Brujne ima 35 godina i mogao bi da bude konkurentan u Ajndhovenu. Ali, u Napulju zarađuje 11.500.000 evra godišnje. Ovde to ne može da dobije. On je nekada bio igrač svetske klase, ali njegov najbolji fudbal je prošao u Mančester Sitiju. Nama su potrebni najbolji mladi igrači iz Belgije“, smatra bivši holandski reprezentativac.