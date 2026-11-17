U džepu 10.000.000, na licima osmesi: Vini prvim het-trikom obradovao Ančelotija i naciju
Vreme čitanja: 3min | uto. 17.11.26. | 13:30
Brazil silan protiv Singapura - 7:0
Brazilova mini-turneja prijateljskih utakmica u Singapuru nije dobro počela, ali se odlično završila. Ekipa Karla Ančelotija poražena je u subotu od Japana sa 2:3, ali je u utorak pregazila selekciju domaćina sa 7:0 (4:0). Koliko su rivali petostrukog svetskog šampiona za poređenje, suvišno je pominjati, ali će u FS Brazila sigurno iskoristiti ubedljivu pobedu protiv najslabije rangiranog protivnika još od 1998. (Singapur je na 149. mestu FIFA rang liste) da odgovore kritičarima koji su se javljali prethodnih dana. Bio je među njima i čuveni Romario, koji je posle poraza od Japana tražio smenu Ančelotija.
Smatraju u brazilskoj reprezentaciji da su grubo oštećeni u tom meču, burno su reagovali na treći gol Japana tražeći faul u svoju korist, zbog čega su selektor i kapiten Rafinja dobili crvene kartone, pa su utakmicu protiv Singapura proveli na tribinama.
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I bez njih, pobeda nad slabašnom azijskom selekcijom nije se dovodila u pitanje. Razlika u kvalitetu ovoga put je potvrđena na terenu, a posebno zbog čega u Brazilu mogu da budu zadovoljni, pored zarađenih 10.000.000 dolara od ove turneje na konto TV prava, ulaznica i pratećeg marketinškog sardžaja, jeste povratak Vinisijusa Žuniora golovima. Dao ih je napadač Real Madrida čak pet u ove dve utakmice.
Protiv Singapura Vini nije bio tako atraktivan kao protiv Japana, kada je mrežu zatresao sjajnim udarcima sa distance, ali se istakao po het-triku u rasponu od svega 12 minuta. Prvi gol dao je u devetom, potom u 15. i 21. Sjajno je sarađivao sa Brunom Gimaraešom, Endrikom i Estevaom u tim akcijama. Bilo je to oličenje timske igre kakvu je Brazil svojevremeno gajio. Dodavanja u prostor cepala su visoko postavljenu odbranu Singapura i ako bi Ančeloti uspeo to da dobije od svojih igrača i protiv jačih protivnika, bio bi na pravom putu da povrati slavu brazilskoj reprezentaciji.
Ali, dug je to put, a sa ovom utakmicom Brazil je završio za 2026. godinu.
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Pored raspucanog Vinisijusa, kojem je ovo bio prvi het-trik u dresu nacionalnog tima (ukupno 19 pogodka), golove za goste dali su još Endrik u 31, Estevao u 51, Rajan u 65, dok je u 74. minutu štoper Suhaimi postigao autogol.
Mogla je pobeda Brazila da bude i ubedljivija da gostima nisu poništena čak tri gola: dva zbog ofsajda i jedan zbog faula nad golmanom.
Nije azijska selekcija pravo merilo, ali će visoka pobeda primiriti uznemirene navijače i bivše igrače u Brazilu makar do narednog okupljanja Karla Ančelotija sa reprezentativcima. A prvi het-trik za svoju zemlju značiće Vinisijusu na samopouzdanju pred obaveze i borbu za minute koji ga čekaju u Real Madridu.