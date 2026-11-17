I bez njih, pobeda nad slabašnom azijskom selekcijom nije se dovodila u pitanje. Razlika u kvalitetu ovoga put je potvrđena na terenu, a posebno zbog čega u Brazilu mogu da budu zadovoljni, pored zarađenih 10.000.000 dolara od ove turneje na konto TV prava, ulaznica i pratećeg marketinškog sardžaja, jeste povratak Vinisijusa Žuniora golovima. Dao ih je napadač Real Madrida čak pet u ove dve utakmice.

Protiv Singapura Vini nije bio tako atraktivan kao protiv Japana, kada je mrežu zatresao sjajnim udarcima sa distance, ali se istakao po het-triku u rasponu od svega 12 minuta. Prvi gol dao je u devetom, potom u 15. i 21. Sjajno je sarađivao sa Brunom Gimaraešom, Endrikom i Estevaom u tim akcijama. Bilo je to oličenje timske igre kakvu je Brazil svojevremeno gajio. Dodavanja u prostor cepala su visoko postavljenu odbranu Singapura i ako bi Ančeloti uspeo to da dobije od svojih igrača i protiv jačih protivnika, bio bi na pravom putu da povrati slavu brazilskoj reprezentaciji.

Ali, dug je to put, a sa ovom utakmicom Brazil je završio za 2026. godinu.

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Pored raspucanog Vinisijusa, kojem je ovo bio prvi het-trik u dresu nacionalnog tima (ukupno 19 pogodka), golove za goste dali su još Endrik u 31, Estevao u 51, Rajan u 65, dok je u 74. minutu štoper Suhaimi postigao autogol.

Mogla je pobeda Brazila da bude i ubedljivija da gostima nisu poništena čak tri gola: dva zbog ofsajda i jedan zbog faula nad golmanom.

Nije azijska selekcija pravo merilo, ali će visoka pobeda primiriti uznemirene navijače i bivše igrače u Brazilu makar do narednog okupljanja Karla Ančelotija sa reprezentativcima. A prvi het-trik za svoju zemlju značiće Vinisijusu na samopouzdanju pred obaveze i borbu za minute koji ga čekaju u Real Madridu.