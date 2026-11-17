Kem Tejlor: Partizan odličan tim, tabelu ne gledamo; Ibon Navaro zaslužuje sve što mu se dešava
Vreme čitanja: 4min | uto. 17.11.26. | 14:13
"On je jedan od mojih omiljenih trenera sa kojima sam sarađivao", kaže krilni košarkaš Valensije
Običaj kaže da gosti Beograda pred utakmicu u Evroligi eventualni medijski pristup omoguće dan pre susreta. Ipak, zbog kašnjenja leta, portparol Valensije Giljerme je uz velike napore sve organizovao za dan meča, neposredno pre šuterskog treninga.
Pred novinarima su bili Armoni Bruks, čije izjave ste već mogli da pročitate, te Kameron Tejlor. Momak koji je sa Valensijom prošao najuspešniju evroligašku sezonu u istoriji kluba svestan je težine zadatka koji je pred ekipom i njim, jer dolaze na noge Partizan Mozzart Betu (TV Arenasport, 20.45) koji na svom terenu ponovo uspeva da niže pobede.
"Biće teško. Iskreno, želimo da igramo svoju prepoznatljivu košarku u brzom ritmu, da nametnemo svoj stil igre i nadamo se da će, ako u tome uspemo, sve ostalo doći na svoje mesto".
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20.45: (2,00) Partizan Mozzart Bet (16,0) Valensija (2,05)
Koliko je teško igrati u tako brzom ritmu u atmosferi kakva vas očekuje ovde?
"Pre svega, moram da odam priznanje navijačima, jer zaista uvek pružaju ogromnu podršku svom timu. Mislim da svojim navijanjem dodatno podižu energiju igrača Partizana. Ipak, ne mislim da je problem igrati u brzom ritmu u bilo kojoj dvorani. To je naš identitet, to smo jednostavno mi i tako prirodno igramo. Zato ćemo i ovde igrati na isti način".
Iako ste prošle godine igrali na fajnal-foru, mnogi vas smatraju iznenađenjem na početku ove sezone. Kako gledaš na to? Da li te iznenađuje što ste trenutno na tako visokoj poziciji?
"Mislim da je to razumljivo. Praktično smo promenili čitav tim. Imamo devet ili deset novih igrača, novog trenera i ovo je u ovom trenutku projekat koji se razvija. Zato je logično da ljudi pomisle kako ne može baš sve da funkcioniše već u prvoj godini. Ipak, smatram da smo napravili odličan posao dovođenjem pravih igrača. Imamo veliko poverenje u Ćavija. On veoma dobro poznaje naš sistem igre i odlično vodi ekipu. Što se nas tiče, ne obraćamo previše pažnje na tabelu, pozicije i sve ostalo. Jednostavno se trudimo da budemo ono što jesmo".
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Pomenuo si trenera Ćavija. Koje su najvažnije karakteristike njegove trenerske filozofije? Postoje li neke značajne razlike u odnosu na Pedra Martineza?
"Nema mnogo razlika. Iskreno, veoma se čvrsto drži osnovne filozofije našeg tima, a to je da igramo brzo, agresivno, sa mnogo energije i da pokušavamo da dođemo do dodatnih poseda. Rekao bih da je, kada je reč o njegovom ličnom pristupu vođenju ekipe, ipak malo fleksibilniji".
Na šta konkretno misliš? U kom smislu je fleksibilniji? Možeš li da navedeš neki primer?
"On i sam još uči, upoznaje sistem i Evroligu. Zbog toga imamo mogućnost da mu dajemo određene sugestije, da razgovaramo i razmenjujemo mišljenja o različitim stvarima".
Dakle, otvoren je za sugestije igrača?
"Da, upravo tako. Otvoren je za to. Pedro je, s druge strane, imao mnogo više iskustva i kod njega se tačno znalo kako stvari funkcionišu. Postojao je njegov način rada i mi smo morali da ga sledimo".
Kada sve to uzmeš u obzir, da li vas ipak iznenađuje što ste tako visoko na tabeli?
"Na šta tačno misliš? Na naš trenutni plasman?"
Da.
"Ne. Mislim, bili smo visoko na tabeli i prošle godine. Naravno, u predsezonskim prognozama prošle godine bili smo prilično nisko rangirani. Tada smo napravili iznenađenje. Zato činjenica da smo i ove godine ovde gde jesmo nije iznenađenje ni za koga od nas".
A šta misliš o Partizanu, kako vidiš ekipu, njegovu igru i ono što pokazuje?
"Partizan je odličan tim. Ima sjajne lidere u ekipi, veoma kvalitetne igrače koji imaju svoje jasno definisane uloge, kao i odlične defanzivce. Definitivno nas očekuje veoma težak protivnik. Kada svemu tome dodate podršku koju Partizan ima sa tribina, jasno je da nikada nije lako igrati ovde".
Imao si priliku da sarađuješ sa Ibonom Navarom. Pretpostavljam da te njegovi rezultati ne iznenađuju, ali kako gledaš na ono što sada radi u Evroligi?
"On je jedan od mojih omiljenih trenera sa kojima sam sarađivao i uopšte me ne iznenađuje što sada ostvaruje dobre rezultate u Evroligi. Zasluženo. Dobro poznajem njegovu filozofiju, način na koji trenira ekipu i njegov pristup igračima. Veoma mi je drago zbog njegovih uspeha i, kao što sam rekao, nimalo me ne iznenađuje to što mu ide tako dobro".
EVROLIGA, 12. kolo
Utorak
17.00 (1,30) Dubai (17,00) Efes (4,10)
18.00 (3,70) Makabi Tel Aviv (16,00) Olimpijakos (1,35)
19.00 (1,15) Fenerbahče (20,00) Asvel (6,50)
19.00 (1,20) Žalgiris (19,00) Bajern (5,50)
20.30 (1,45) Barselona (16,00) Pariz (3,20)
20.30 (2,10) Milano (15,00) Crvena zvezda (1,90)
20.30 (4,10) Baskonija (17,00) Hapoel Tel Aviv (1,30)
20.45 (2,10) Partizan (15,00) Valensija (1,90)
21.00 (4,70) Virtus Bolonja (17,00) Panatinaikos (1,25)
Sreda
18.00 (3,00) Bešiktaš (16,00) Real Madrid (1,50)
*** Kvote su podložne promenama