20.45: (2,00) Partizan Mozzart Bet (16,0) Valensija (2,05)

Koliko je teško igrati u tako brzom ritmu u atmosferi kakva vas očekuje ovde?

"Pre svega, moram da odam priznanje navijačima, jer zaista uvek pružaju ogromnu podršku svom timu. Mislim da svojim navijanjem dodatno podižu energiju igrača Partizana. Ipak, ne mislim da je problem igrati u brzom ritmu u bilo kojoj dvorani. To je naš identitet, to smo jednostavno mi i tako prirodno igramo. Zato ćemo i ovde igrati na isti način".

Iako ste prošle godine igrali na fajnal-foru, mnogi vas smatraju iznenađenjem na početku ove sezone. Kako gledaš na to? Da li te iznenađuje što ste trenutno na tako visokoj poziciji?

"Mislim da je to razumljivo. Praktično smo promenili čitav tim. Imamo devet ili deset novih igrača, novog trenera i ovo je u ovom trenutku projekat koji se razvija. Zato je logično da ljudi pomisle kako ne može baš sve da funkcioniše već u prvoj godini. Ipak, smatram da smo napravili odličan posao dovođenjem pravih igrača. Imamo veliko poverenje u Ćavija. On veoma dobro poznaje naš sistem igre i odlično vodi ekipu. Što se nas tiče, ne obraćamo previše pažnje na tabelu, pozicije i sve ostalo. Jednostavno se trudimo da budemo ono što jesmo".

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Pomenuo si trenera Ćavija. Koje su najvažnije karakteristike njegove trenerske filozofije? Postoje li neke značajne razlike u odnosu na Pedra Martineza?

"Nema mnogo razlika. Iskreno, veoma se čvrsto drži osnovne filozofije našeg tima, a to je da igramo brzo, agresivno, sa mnogo energije i da pokušavamo da dođemo do dodatnih poseda. Rekao bih da je, kada je reč o njegovom ličnom pristupu vođenju ekipe, ipak malo fleksibilniji".

Na šta konkretno misliš? U kom smislu je fleksibilniji? Možeš li da navedeš neki primer?

"On i sam još uči, upoznaje sistem i Evroligu. Zbog toga imamo mogućnost da mu dajemo određene sugestije, da razgovaramo i razmenjujemo mišljenja o različitim stvarima".