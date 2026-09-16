Barsa ne ume da stane! Najbolji start u istoriji, Rafinja nadmašio Mesija

Rafinja je na čelu liste strelaca u španskom prvenstvu prestigao Kilijana Embapea , pa sada ima devet golova, uz tri asistencije. Napadača Real Madrida sustigao je Lamin Jamal , koji se ozbiljno ispromašivao tokom meča, promašio i jedanaesterac u 45. minutu, ali je konačno pogodio u 89. minutu. Nepravedno je u drugom planu ostao Žoao Kanselo , koji je postigao dva izuzetna gola sa distance, od čega je onaj iz osmog minuta bio spektakularan. Radilo se o projektilu sa 26 i po metara, koji je od prečke završio u mreži. Lopta je išla brzinom 126,8 kilometara na čas.

Barselona je od samog starta nametnula žestok tempo i već u osmom minutu stigla do prednosti sjajnim golom Žoaoa Kansela. Nakon nekoliko propuštenih prilika Danija Olma i Karima Adejemija, Rafinja je iznudio, a potom i realizovao jedanaesterac za 2:0. Iako je Rasing iz svog prvog ozbiljnijeg prelaska na protivničku polovinu neočekivano smanjio zaostatak preko Mageta, Kanselo je ubrzo novim pogotkom uz malo sreće i odbitak vratio sigurnost domaćinu.

Do kraja prvog poluvremena, Rafinja je svojim drugim golom na meču povisio rezultat, dok je Lamin Jamal propustio priliku da iz još jednog penala, koji je skrivljen nad Adejemijem, dodatno uveća prednost. Na startu drugog dela igre, povređenog Đoana Garsiju zamenio je Ščesni, koji je nedugo zatim napravio katastrofalnu grešku u prijemu lopte i omogućio Zabiriju da smanji rezultat na 4:2. Ipak, taj poklon-pogodak gostiju ni najmanje nije poremetio ubitačan ritam Katalonaca.

Vrlo brzo je dosuđen i treći penal za Barselonu, koji je ponovo uspešno realizovao Rafinja i tako kompletirao svoj het-trik. Uprkos jakoj kiši na Nou Kampu, domaći tim nije skidao nogu sa gasa, pa je rezervista Gabrijel Žezus u 79. minutu postigao gol, desetak minuta nakon što je ušao u igru. Iako je dosta promašivao, Jamal je bio izuzetno motivisan da se upiše u strelce. Konačno je krunisao svoju upornost u samom finišu i na dodavanje Adejemija postavio konačnih 7:2, u meču gde je pobeda Barse lako mogla biti izražena i dvocifrenim brojem golova.

Ovo je prvi Barsin tim u istoriji koji je prvenstvo započeo sa svih šest pobeda, ali i pored toga Real Madrid ima samo tri boda manje, pa Flikov tim nema prostora za opuštanje.