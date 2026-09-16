Barsa ne ume da stane! Najbolji start u istoriji, Rafinja nadmašio Mesija
Vreme čitanja: 8min | sre. 16.09.26. | 23:37
Fantastični Katalonci preslišali Santantder na Nou Kampu – 7:2
Ne pamti se kada je neki evropski tim ovako furiozno ušao u sezonu, kao što je slučaj sa Barselonom. Sastav Hansija Flika uspeo je da uradi ono nijedan pre njega nije u 126 godina dugoj klupskoj istoriji. Ostvario je svih sedam pobeda od početka sezone, odnosno šest u španskoj Primeri, a postigao čak 33 gola ili 4,71 u proseku po utakmici. Katalonci su do šestog slavlja u šampionatu stigli ubedljivim slavljem nad Rasing Santanderom na Nou Kampu - 7:2 (4:1).
Fantastičnu seriju golova produžio je Rafinja, koji se fenomenalno snalazi na mestu najisturenijeg igrača. Sa večerašnjim het-trikom, Brazilac je došao do cifre od 11 postignutih golova na sedam utakmica, čime je nadmašio učinak Lionela Mesija iz sezone 2012/2013, kada je Argentinac postigao 10 golova na prvih sedam mečeva u sezoni.
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Rafinja je na čelu liste strelaca u španskom prvenstvu prestigao Kilijana Embapea, pa sada ima devet golova, uz tri asistencije. Napadača Real Madrida sustigao je Lamin Jamal, koji se ozbiljno ispromašivao tokom meča, promašio i jedanaesterac u 45. minutu, ali je konačno pogodio u 89. minutu. Nepravedno je u drugom planu ostao Žoao Kanselo, koji je postigao dva izuzetna gola sa distance, od čega je onaj iz osmog minuta bio spektakularan. Radilo se o projektilu sa 26 i po metara, koji je od prečke završio u mreži. Lopta je išla brzinom 126,8 kilometara na čas.
Barselona je od samog starta nametnula žestok tempo i već u osmom minutu stigla do prednosti sjajnim golom Žoaoa Kansela. Nakon nekoliko propuštenih prilika Danija Olma i Karima Adejemija, Rafinja je iznudio, a potom i realizovao jedanaesterac za 2:0. Iako je Rasing iz svog prvog ozbiljnijeg prelaska na protivničku polovinu neočekivano smanjio zaostatak preko Mageta, Kanselo je ubrzo novim pogotkom uz malo sreće i odbitak vratio sigurnost domaćinu.
Do kraja prvog poluvremena, Rafinja je svojim drugim golom na meču povisio rezultat, dok je Lamin Jamal propustio priliku da iz još jednog penala, koji je skrivljen nad Adejemijem, dodatno uveća prednost. Na startu drugog dela igre, povređenog Đoana Garsiju zamenio je Ščesni, koji je nedugo zatim napravio katastrofalnu grešku u prijemu lopte i omogućio Zabiriju da smanji rezultat na 4:2. Ipak, taj poklon-pogodak gostiju ni najmanje nije poremetio ubitačan ritam Katalonaca.
Vrlo brzo je dosuđen i treći penal za Barselonu, koji je ponovo uspešno realizovao Rafinja i tako kompletirao svoj het-trik. Uprkos jakoj kiši na Nou Kampu, domaći tim nije skidao nogu sa gasa, pa je rezervista Gabrijel Žezus u 79. minutu postigao gol, desetak minuta nakon što je ušao u igru. Iako je dosta promašivao, Jamal je bio izuzetno motivisan da se upiše u strelce. Konačno je krunisao svoju upornost u samom finišu i na dodavanje Adejemija postavio konačnih 7:2, u meču gde je pobeda Barse lako mogla biti izražena i dvocifrenim brojem golova.
Ovo je prvi Barsin tim u istoriji koji je prvenstvo započeo sa svih šest pobeda, ali i pored toga Real Madrid ima samo tri boda manje, pa Flikov tim nema prostora za opuštanje.
PRIMERA – 6. KOLO
Utorak
Rajo Valjekano – Espanjol 2:1 (2:0)
/Garsija 3, Pedrosa 26 – Roberto 54/
Alaves – Valensija 0:1 (0:0)
/Rioha 78/
Elće - Real Madrid 2:3 (0:2)
/Osorio 71, Ninjo 83 - Dituro 25ag, Embape 33, Espi 90+1/
Sreda
Atletiko Madrid - Osasuna 4:0 (1:0)
/Dejvid 24, Li 54, Le Normand 63, Baena 82/
Deportivo La Korunja - Sevilja 0:1 (0:0)
/Sijera 52/
Barselona - Rasin Santander 7:2 (4:1)
/Kanselo 8, 36, Rafinja 25pen, 42, 67pen, Žezus 79, Jamal 89/
Levante - Atl. Bilbao (odloženo zbog kiše)
Četvrtak
19.00: (1,70) Real Betis (3,50) Hetafe (5,50)