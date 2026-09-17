Rafinja: Flik je promenio način kojim gledam samog sebe

U primeri ih je dao devet, čime je prestigao Kilijana Embapea i osamostalio se na čelu liste strelaca u Primeri.

"Uvek je važno razmišljati o tome da u nečemu moraš da napreduješ. Nikada neću reći da je sve savršeno, uvek nastojim da se popravim koliko god mogu. Srećan sam zbog golova i pobede, to je najvažnije, ali moramo da nastavimo da se unapređujemo", poručio je Rafinja posle pobede nad Santanderom od 7:2.

Uloga lažne devetke mu prilično odgovara.

"Osećam se prijatno, postižem golove..."

Želja za uspehom je prisutna kod svih igrača.

"Igrači su gladni, uvek žele više. Imamo takav mentalitet da, kad god smo u mogućnosti, želimo da stvaramo što više šansi i to se vidi na terenu. Izuzetno smo složni i podržavamo jedni druge."

Hansi Flik je sve to fenomenalno ukomponovao.

"On je trener koji mi je promenio kako mentalitet, tako i način na koji sam posmatrao samog sebe. Uvek sam to isticao. Izuzetno sam mu zahvalan."

Uvek je tu da pomogne mlađim saigračima, na terenu i van njega.

"Uvek se mora misliti na ekipu. U prvom poluvremenu Laminu nije išlo, promašio je, ali ništa se strašno nije dogodilo. Kad god budem mogao pomagaću mu, ali ne samo njemu. Mi smo jedna porodica", dodao je Brazilac.