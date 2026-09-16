Rezzime dana (sreda): Nizali su se pogoci, sve dok Junajted i Milan nisu rekli drugačije
Vreme čitanja: 4min | sre. 16.09.26. | 23:38
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NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.
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Izabrane vesti
ZAOKRUŽENO
ATL. MADRID – OSASUNA (tip 1, kvota 1,38) – rezultat 4:0
Bez Hulijana Alvareza i Aleksandera Serlota ugostili su Osasunu, ali im oni ovoga puta nisu ni bili potrebni. Kang In Li i Džonatan Dejvid pravili su ogromne probleme gostima, a posebno mogu da raduju golovi Kanađanina, koji je na svom prvom startu u crveno-belom dresu pokazao da Simeone ozbiljno može da računa na njega. Upravo je dvojac učinio da pobeda stigne mnogo lakše nego što se očekivalo - 4:0 (0:0).
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OLIMPIJAKOS – JAGJELONIJA (tip 1, kvota 1,32) – rezultat 2:1
Nije briljirao vicešampion Grčke, ali je uspeo da dođe do pobede protiv Jagijelonije. Lakše će disati i Imanol Alguasil.
LEVERKUZEN – CELJE (tip 1, kvota 1,08) – rezultat 2:0
Bajer Leverkuzen je bez mnogo muke savladao Celje. Iako konačni rezultat to možda ne oslikava (2:0), domaćin je na ovom meču, u kojem je nekoliko puta pogađao okvir gola gostiju iz Slovenije, mogao mnogo ubedljivije da slavi. Imao je i tim Andreja Kotnika nekoliko šansi da se upiše na zapadu Nemačke, ali je brljao u završnici.
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EVERTON – VULVERHEMPTON (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 1:0
Jedan, ali vredan. I to pobede. Mučio se Everton da probije bedem Vulvsa, ali je na kraju Šarli Alkaraz uspeo da postigne gol vredan plasmana u sledeću rundu.
SANDERLEND – AZ ALKMAR (tip 1, kvota 1,55) – rezultat 1:0
Čekali su ovu noć čak 53 godine, pa nije ni čudo što je u Sanderlendu sve izgledalo kao praznik. Vatromet, pune tribine i atmosfera za pamćenje na Stadionu svetlosti, koji je prvi put u svojoj istoriji ugostio jednu evropsku utakmicu. Generacije navijača nisu imale priliku da gledaju svoj klub na kontinentalnoj sceni, a onda je konačno stigao AZ Alkmar da označi kraj čekanja dugog više od pola veka. Opširnije OVDE.
KOVENTRI - ASTON VILA (tip 2, kvota 2,00) – rezultat 1:3
Aston Vila je mnogo mirnije od Mančester Junajteda odradila posao i na gostovanju savladala Koventri rezultatom 3:1. Junak tima Unaija Emerija bio je Tami Ejbraham sa dva gola, dok je između njegovih pogodaka mrežu zatresao i Ros Barkli. Ova utakmica bila je u ponudi za MOZZART RELAX, a s obzirom na to kako su se stvari kretale Vila je rano aktivirala tip “2+”, zatim “4+” posle tri gola do 40. minuta, a pošto je povela i sa dva gola razlike mogli ste unapred da zaokružite i “keca” i “dvojku”.
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BARSELONA - SANTANDER (tip 1, kvota 1,08) – rezultat 7:2
Ne pamti se kada je neki evropski tim ovako furiozno ušao u sezonu, kao što je slučaj sa Barselonom. Sastav Hansija Flika uspeo je da uradi ono nijedan pre njega nije u 126 godina dugoj klupskoj istoriji. Ostvario je svih sedam pobeda od početka sezone, odnosno šest u španskoj Primeri, a postigao čak 33 gola ili 4,71 u proseku po utakmici. Katalonci su do šestog slavlja u šampionatu stigli ubedljivim slavljem nad Rasing Santanterom na Nou Kampu - 7:2 (4:1).
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PRECRTANO
ŠTURM - REN (tip 2, kvota 1,80) – rezultat 0:0
Nepovoljan rezultat po većinu kladilaca viđen je u Gracu, gde su Šturm i Ren odigrali bez golova - 0:0. Francuzi su već u osmom minutu pomislili da su stigli do vođstva preko Adrijena Tomasona, ali je VAR pokazao da je prethodno igrao rukom i pogodak je poništen.
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MAN. JUN - BRAJTON (tip 1, kvota 1,78) – rezultat 2:3
Ne da je “medeni mesec” završen, nego sada dolazi period izuzetno visokog napona i pritiska pod kojim će se bivši vezista Junajteda naći zbog onoga što je njegov tim sebi dopustio u trećem kolu Liga kupa... Junajtedovi fudbaleri pronašli su još jedan način da sebi zagorčaju život. I to baš kada je delovalo da im se ukazalo veče koje je moglo da posluži kao lek posle onakvog poraza od Sitija i gola koji nije smeo da bude priznat... Vodili su na Old Trafordu sa 2:0 posle samo deset minuta, imali utakmicu u svojim rukama i šansu da eliminišu jednog od najnezgodnijih protivnika, a onda se potpuno ugasio i dozvolio Brajtonu da napravi veliki preokret – 3:2 (1:2).
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MILAN - BENFIKA (tip 1, kvota 2.20) – rezultat 0:2
Zna li se uopšte koji je prvi tim Milana, posle onako čudne izjave Rubena Amorima o Luki Modriću pre neki dan (presedeo ceo meč na klupi i propustio priliku da zaigra u ovom takmičenju prvi put još od novembra 2011. godine)? I koliko je zapravo jaka Benfika ako joj se jedan Dodi Lukebakio, maltene čovek odluke ove večeri, standardni belgijski reprezentativac i bivši as Sevilje, vodi kao rezerva? I ako u takvom sastavu dođe na San Siro i zvekne Rosonere na otvaranju drugog po rangu takmičenja UEFA – 0:2 (0:1).
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