Sanderlend pobedom proslavio povratak u Evropu posle pola veka; Olimpijakos daje znake života (VIDEO)

Koliko je bilo vatre na tribinama, toliko je dugo nedostajalo na terenu. Sanderlend je imao više od igre i nekoliko dobrih prilika, ali je otpor Holanđana uspeo da slomi tek u drugom poluvremenu. Junak evropske noći u Sanderlendu bio je Enco Le Fe , koji je sa bele tačke doneo pobedu domaćinu - 1:0 (0:0)

Čekali su ovu noć čak 53 godine, pa nije ni čudo što je u Sanderlendu sve izgledalo kao praznik. Vatromet, pune tribine i atmosfera za pamćenje na Stadionu svetlosti, koji je prvi put u svojoj istoriji ugostio jednu evropsku utakmicu. Generacije navijača nisu imale priliku da gledaju svoj klub na kontinentalnoj sceni, a onda je konačno stigao AZ Alkmar da označi kraj čekanja dugog više od pola veka.

U prvom delu, iako nije bilo previše akcije, domaćin je ostavio bolji utisak. AZ je prvi zapretio i već u uvodnim minutima naterao Robina Rufsa na intervenciju, ali je Sanderlend vrlo brzo preuzeo kontrolu. Ređale su se šanse pred golom Holanđana, a najbliži pogotku bio je Le Fe, koji je sredinom prvog dela pogodio stativu. Pritisak domaćih nije popuštao, ali je AZ uspeo da izdrži nalet i na odmor ode netaknute mreže. Ono što mu nije uspelo u prvom, Le Fe je nadoknadio u drugom poluvremenu. Vesli Patati srušio je Francuza u kaznenom prostoru, a on je preuzeo odgovornost i sa bele tačke postigao prvi evropski gol Sanderlenda posle više od pola veka. Do kraja su mreže mirovale, pa je engleski tim zasluženo stigao do sva tri boda, i teško da je veče koje su čekali 53 godine moglo da dobije lepši završetak. Mnogo manje uzbuđenja viđeno je u Gracu, gde su Šturm i Ren odigrali bez golova - 0:0. Francuzi su već u osmom minutu pomislili da su stigli do vođstva preko Adrijena Tomasona, ali je VAR pokazao da je prethodno igrao rukom i pogodak je poništen. Ni domaćin nije ostao bez svog trenutka za slavlje. Sredinom prvog poluvremena pogodak Šturma takođe je poništen nakon VAR provere. Tako su obe ekipe ostale bez gola. Do kraja meča nije bilo mnogo pravih prilika, mreže su ostale netaknute, a rivali su na startu evropske kampanje morali da se zadovolje sa po bodom.

Na drugom kraju Starog kontinenta, posle više od mesec dana sivila, Roman Jaremčuk je doneo tračak svetlosti na Karaiskakis. Nakon što je doživeo poraz na svom debiju na klupi Pirejaca, Imanol Alguasil bio je nadomak još jednog neuspeha na klupi Olimpijakosa. Ipak, nakon preokreta protiv tima iz Bjalistoka, iskusni strateg uspeo je da osvoji svoja prva tri boda sa grčkim velikanom i to u Evropi – 2:1. Dinamična utakmica u Pireju nije ostavila nijednog gledaoca ravnodušnim, pre svega zato što su i gosti imali šta da kažu na ovom susretu. Jagelonija je i zapretila prva, kada je stativu u 19. minutu pogodio Kajetan Šmit. U tom momentu stativa nije bila saveznik 24-godišnjeg napadača, ali je Poljak već dva minuta kasnije zatresao mrežu domaćina. Štefan Ortega je napravio veliku grešku, koju je Jagelonija brzopotezno kaznila. Ipak, uporni crveno-beli uspeli su da stignu do izjednačenja pre pauze. Činio je čuda Slavomir Abramovič na golu Jagelonije, vadio pokušaje napadača Olimpijakosa iz mreže, ali je put do iste nekako pronašao mladi Armando Gonzales. Meksikanac, koji je pre nešto više od mesec dana stigao u Pirej, najbolje je reagovao na jedan rikošet u šesnaestercu gostiju iz Poljske i doneo izjednačenje Oliju, na opšte oduševljenje na tribinama Karaiskakisa. U drugom poluvremenu je ušao Nair Tiknizijan i uneo novu energiju u redove crveno-belih. Doskorašnji bek Crvene zvezde dobro je sarađivao na levom boku sa Želsonom Martinsom, ali tim iz Bjalistoka se disciplinovano branio, odolevao, pa čak i pretio iz kontranapada. Odličan je bio i bek u redovima Jagelonije, Portugalac Rodrigo Konseisao, koji je krpio sve u defanzivi, nervirao rivale, a takođe učestvovao u tranziciji gostiju. Alguasil je večeras takođe imao svog univerzalca u Remu Frojleru. Sve je radio iskusni vezista na ovoj utakmici. Na kraju je upisao i asistenciju. Jedan centaršut Švajcarca savršeno je spojio Romana Jaremčuka sa golom za 2:1 na ulasku u poslednjih pet minuta i potpuni preokret.