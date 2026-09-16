Cvetković nastavlja da rešeta u LE, vraćao Anderleht iz mrtvih, Lion se provukao kroz iglene uši

Da može, Mihajlo Cvetković bi svaki dan igrao Ligu Evrope. Mladom srpskom napadaču se pale lampice čim čuje himnu ovog takmičenja pre početka utakmice. Razlog, vrlo jednostavan. Sve golove u ovoj sezoni, a večeras je došao do brojke od četiri, Cvetković je postigao u drugom najjačem međunarodnom klupskom takmičenju. Upravo je bivši igrač Čukaričkog bio taj koji je pokrenuo Anderleht protiv Liona. Njegov gol je ubrizgao samopouzdanje velikanu iz Brisela da može da izbegne poraz na startu Lige Evrope. Anderleht je dominirao poslednjih pola sata utakmice, ali je Lion na kraju uspeo da se provuče kroz iglene uši - 2:1.

Srpski napadač je izvrsno reagovao u 61. minutu. Ali Mamar je uputio centaršut sa desne strane, a Mihajlo glavom zakucao loptu u gol. Bio je to znak domaćima da krenu u juriš za jurišom. Lion je bio sabijen u sopstveni kazneni prostor, bez šanse da organizuje kontru. Cvetković je bio martinela saigračima, uspevao je da zadrži posed, iznudi faul ili da kretnjama napravi dosta problema štoperima Liona.