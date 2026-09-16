Cvetković nastavlja da rešeta u LE, vraćao Anderleht iz mrtvih, Lion se provukao kroz iglene uši
Vreme čitanja: 7min | sre. 16.09.26. | 23:06
Nekadašnji napadač Čukaričkog postigao četvrti gol u sezoni, ali je tim Paula Fonseke jedva uspeo da sačuva pobedu - 2:1
Da može, Mihajlo Cvetković bi svaki dan igrao Ligu Evrope. Mladom srpskom napadaču se pale lampice čim čuje himnu ovog takmičenja pre početka utakmice. Razlog, vrlo jednostavan. Sve golove u ovoj sezoni, a večeras je došao do brojke od četiri, Cvetković je postigao u drugom najjačem međunarodnom klupskom takmičenju. Upravo je bivši igrač Čukaričkog bio taj koji je pokrenuo Anderleht protiv Liona. Njegov gol je ubrizgao samopouzdanje velikanu iz Brisela da može da izbegne poraz na startu Lige Evrope. Anderleht je dominirao poslednjih pola sata utakmice, ali je Lion na kraju uspeo da se provuče kroz iglene uši - 2:1.
Srpski napadač je izvrsno reagovao u 61. minutu. Ali Mamar je uputio centaršut sa desne strane, a Mihajlo glavom zakucao loptu u gol. Bio je to znak domaćima da krenu u juriš za jurišom. Lion je bio sabijen u sopstveni kazneni prostor, bez šanse da organizuje kontru. Cvetković je bio martinela saigračima, uspevao je da zadrži posed, iznudi faul ili da kretnjama napravi dosta problema štoperima Liona.
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Na kraju nije bilo dovoljno da se izbegne negativan ishod. Mogao je Srbin da bude apsolutni heroj Anderlehta da je u prvom poluvremenu bio precizniji. U 35. minutu je bio u idealnoj poziciji da smanji rezultat i još ranije unese paniku u redove Liona. Marten Vinkler mu je doturio loptu u prostor, Cvetković je imao zicer, ali je Remi Deskamp uspeo da skine zicer.
Anderleht je utakmicu izgubio u prvih 20 minuta. Očajan ulazak u utakmicu skupo je koštao domaćina. Već posle osam minuta Noa Narti je ostao zaboravljen u kaznenom prostoru posle centaršuta sa desne strane, namestio se i pogodio bliži ugao. Domaćin je u tim momentima bio potpuno izgubljen. Tim Paula Fonseke je to i te kako umeo da iskoristi i nastavio je sa napadima što mu se u 22. minutu ponovo isplatilo.
Opet je puklo preko krila, ovog puta levog. Novajlija Keito Nakamura je zasekao u sredinu, uspeo da šutne, lopta je pogodila Enrika Ljansanu, promenila pravac i završila u golu. Anderleht je već bio u nokdaunu, malo je nedostajalo da ga Luis Openda dotuče početkom drugog dela, ali je pozajmljeni igrač Juventusa pogodio stativu.
Nedugo posle ovoga, Cvetković je zatresao mrežu i udahnuo život domaćima, izgledalo je da je Anderleht na pragu drugog gola, ređali su se napadi, ali do izjednačenja nije došlo. Na kraju je belgijski tim ostao bez gasa u finišu meča. Baš kao i Cvetković koji je izašao u 85. minutu. Ako ništa drugo, Srbin je pokazao da nema potrebe da ga trener ostavlja na klupi ili mu skraćuje minutažu kao što je to činio u prethodnim utakmicama. Velikan iz Brisela nema boljeg napadača od mladog Srbina.
LIGA EVROPE – 1. KOLO
Sreda
Ararat Jermenija - Sparta Prag 1:4 (0:2)
/Vilson Valdez 55 - Gudal 20, 22, Merkado 53, Vidra 71/
Omonija - Selta 1:0 (0:0)
/Balkovec 88/
Milan - Benfika 0:2 (0:1)
/Lukebakio 16, Kaminski 53/
Anderleht - Lion 1:2 (0:2)
/Cvetković 61 - Narti 8, Nakamura 22/
Bajer Leverkuzen - Celje 2:0 (1:0)
/Sešlar 15 ag, Medina 74/
Olimpijakos - Jagjelonija 2:1 (1:1)
/Gonzales 43, Jaremčuk 84 - Smit 20/
Šturm - Ren 0:0
Sanderlend - AZ Almar 1:0 (0:0)
/Le Fe 66 pen/
Hapoel Ber Ševa - Dinamo Zagreb 0:0
Četvrtak
18.45: (8,50) OFI (4,80) Hofenhajm (1,38)
18.45: (2,95) Levski (3,50) Salcburg (2,35)
18.45: (1,77) Bešiktaš (3,60) Marselj (4,80)
21.00: (1,23) Juventus (6,50) NEC Najmehen (12,0)
21.00: (1,72) Seltik (3,70) Ferencvaroš (5,00)
21.00: (1,53) Lilestrem (3,90) Torense (5,80)
21.00: (2,75) Viktorija Plzenj (3,35) Union Sen Žiloaz (2,55)
21.00: (1,40) Kristal Palas (4,70) Leh (8,00)
21.00: (3,10) Sosijedad (3,40) Bornmut (2,30)
***kvote su podložne promenama