Barsa već sada kao sat: Rafinja blista, Jamal ulazi u formu, Gordon se uklopio u sistem...

Hansi Flik je u hodu morao da tumba tim, sa Rafinjom kao “lažnom devetkom” posle odlaska napadača Roberta Levandovskog u Čikago i Ferana Toresa u Pari Sen Žerman. Stigao je u smiraj prelaznog roka pomalo iznenađujuće Brazilac Gabrijel Žezus, koga muče povrede poslednjih godina.

16.15: (9,00) Valensija (6,00) Barselona (1,28)

Nekadašnji igrač Sitija i Arsenala sa klupe će da traži šansu. Rafinja ostaje najostreniji igrač šampiona. Marka najavljuje da će Nemac da odmori Lamina Jamala koji bi u nastavku mogao da dobije šansu. Umesto njega na levom krilu igraće Adejemi, novajlija iz Dortmunda, uz Gordona na desnoj strani i Fermina Lopeza kao “desetka”. I dalje nema u timu povređenog Holanđanina Frenkija de Jonga i to je jedina briga Hansija Flika na startu sezone.

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO

Barsa u sredu kreće Ligu šampiona sa Fajenordom na Nou Kampu, pa će Flik pokušati da rasporedi minutažu, da održi svežinu timu koji blista na početku sezone.

KVOTA U MOZZARTU DA ĆE BARSELONA DA OSVOJI LIGU ŠAMPIONA JE 7,00.

Korberan ima mnogo kadrovskih problema. Neće biti u timu nekadašnjeg igrača Partizana, Nigerijca Umara Sadika, kao ni Gvida, Kopetea, De Hasa, Riohe, Dijega Lopeza i Kanjosa. Ugo Duro će ostati na klupi, dok će napad da predvodi Danžuma.

21.00: (2,35) Espanjol (3,20) Sevilja (3,20)

Barsa se u finišu sezone nije dobro provela na Mestalji, poražena je sa 1:3, ali tada je već bila osvojila titulu, pa nije bilo rezultatskog značaja. U prvom delu sezone razbijena je Valensija u Kataloniji sa 6:0. Na poslednjih pet mečeva ovih timova dolazilo je bar tri pogotka, što govori da bismo na Mestalji i danas mogli da gledamo goleadu.

PRIMERA – 4. KOLO

Petak

Betis - Real Madrid 1:0 (0:0)

/Perot 81/

Subota

Atletik Bilbao - Atletiko Madrid 3:0 (0:0)

/Niko Vilijams 46, Navaro 48, Sanset 90/

Rajo Valjekano - Rasing Santander 3:2 (2:2)

/Raciu 17, Kameljo 43, 47 - Kanales 4, Garsija 28/

Viljareal - Deportivo La Korunja 2:3 (1:1)

/Pepe 19, Traore 76ag - Luismi 43, Edašuri 79, Obamejan 88/

Nedelja

16.15: (9,00) Valensija (6,00) Barselona (1,28)

18.30: (2,30) Alaves (3,15) Osasuna (3,35)

18.30: (2,50) Malaga (3,35) Levante (2,85)

21.00: (2,35) Espanjol (3,20) Sevilja (3,20)

Ponedeljak

19.00: (2,50) Hetafe (2,85) Selta (3,30)

21.30: (2,90) Elče (3,35) Sosijedad (2,45)

***kvote su podložne promenama