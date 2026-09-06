Barsa već sada kao sat: Rafinja blista, Jamal ulazi u formu, Gordon se uklopio u sistem...
Vreme čitanja: 3min | ned. 06.09.26. | 09:57
Čak 12 pogodaka šampiona Španije na tri meča nove sezone pred gostovanje na Mestalji (16.15) u četvrtom kolu Primere
Real se okliznuo u Sevilji protiv Betisa (0:1) u petak uveče, Atletiko je daleko od trke za titulu, ostali nisu ni blizu… Barselona ostaje prvi favorit za krunu u Primeri. Odličan start tima Hansija Flika, impresivne igre kapitena Rafinje (pet golova u prva tri kola) koji je u konkurenciji za Pičiči trofej za najboljeg strelca Španije. I Lamin Jamal, posle slabijih partija od očekivanih na Mundijalu, ulazi u formu, Englez, novajlija iz Njukaska, Entoni Gordon sjajno se uklopio u sistem nekadašnjeg stratega Bajerna i reprezentacije Nemačke.
Idila je na Nou Kampu, 12 golova u prva tri meča šampionata (dvaput po pet pogodaka) daju optimizam pred gostovanje slabijoj Valensiji na Mestalji (16.15) u četvrtom kolu šampionata Španije. Slepi miševi imaju samo bod posle tri meča, pa se opet ljulja klupa mladog stratega Karlosa Korberana. Nekadašnjeg prvaka Španije očekuje nova borba za opstanak.
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Hansi Flik je u hodu morao da tumba tim, sa Rafinjom kao “lažnom devetkom” posle odlaska napadača Roberta Levandovskog u Čikago i Ferana Toresa u Pari Sen Žerman. Stigao je u smiraj prelaznog roka pomalo iznenađujuće Brazilac Gabrijel Žezus, koga muče povrede poslednjih godina.
16.15: (9,00) Valensija (6,00) Barselona (1,28)
Nekadašnji igrač Sitija i Arsenala sa klupe će da traži šansu. Rafinja ostaje najostreniji igrač šampiona. Marka najavljuje da će Nemac da odmori Lamina Jamala koji bi u nastavku mogao da dobije šansu. Umesto njega na levom krilu igraće Adejemi, novajlija iz Dortmunda, uz Gordona na desnoj strani i Fermina Lopeza kao “desetka”. I dalje nema u timu povređenog Holanđanina Frenkija de Jonga i to je jedina briga Hansija Flika na startu sezone.
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Barsa u sredu kreće Ligu šampiona sa Fajenordom na Nou Kampu, pa će Flik pokušati da rasporedi minutažu, da održi svežinu timu koji blista na početku sezone.
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Korberan ima mnogo kadrovskih problema. Neće biti u timu nekadašnjeg igrača Partizana, Nigerijca Umara Sadika, kao ni Gvida, Kopetea, De Hasa, Riohe, Dijega Lopeza i Kanjosa. Ugo Duro će ostati na klupi, dok će napad da predvodi Danžuma.
21.00: (2,35) Espanjol (3,20) Sevilja (3,20)
Barsa se u finišu sezone nije dobro provela na Mestalji, poražena je sa 1:3, ali tada je već bila osvojila titulu, pa nije bilo rezultatskog značaja. U prvom delu sezone razbijena je Valensija u Kataloniji sa 6:0. Na poslednjih pet mečeva ovih timova dolazilo je bar tri pogotka, što govori da bismo na Mestalji i danas mogli da gledamo goleadu.
PRIMERA – 4. KOLO
Petak
Betis - Real Madrid 1:0 (0:0)
/Perot 81/
Subota
Atletik Bilbao - Atletiko Madrid 3:0 (0:0)
/Niko Vilijams 46, Navaro 48, Sanset 90/
Rajo Valjekano - Rasing Santander 3:2 (2:2)
/Raciu 17, Kameljo 43, 47 - Kanales 4, Garsija 28/
Viljareal - Deportivo La Korunja 2:3 (1:1)
/Pepe 19, Traore 76ag - Luismi 43, Edašuri 79, Obamejan 88/
Nedelja
16.15: (9,00) Valensija (6,00) Barselona (1,28)
18.30: (2,30) Alaves (3,15) Osasuna (3,35)
18.30: (2,50) Malaga (3,35) Levante (2,85)
21.00: (2,35) Espanjol (3,20) Sevilja (3,20)
Ponedeljak
19.00: (2,50) Hetafe (2,85) Selta (3,30)
21.30: (2,90) Elče (3,35) Sosijedad (2,45)
***kvote su podložne promenama