Rijerino iskupljenje - prvi čin

Španac je pred večerašnji okršaj sa Partizanom ponovo govorio o psihološkom faktoru, kao najvažnijem adutu na putu ka pobedi. Sa tom filozofijom Rijera je stigao na Marakanu, nje će se držati i u budućnosti, a usput tražiti put do prave igre i idealne kombinacije igrača na terenu. Iako je juče tema bio večiti derbi, Rijera je govorio i o januarskom prelaznom roku, gde će pokušati da napravi doselekciju sa igračima po svojim merilima, kako bi za narednu sezonu i kvalifikacije kreirao tim po svojim željama. Ipak, da bi kompletan proces išao svojim tokom, neophodno je da rezultat i utisak sa večerašnje utakmice budu pozitivni.

„Očekujem tipičnu derbi utakmicu, gde će biti izuzetno važno kako otvorite meč i kako odigrate prvih 10-15 minuta. Način na koji ja pripremam utakmice jeste da protivniku odmah pošaljemo psihološku poruku, da im stavimo do znanja: vi ćete nas čekati, vi ćete trčati, vi ćete biti podređeni. Tako pripremam svoje timove. Naravno, za pobedu se igra 90 minuta, ali ti uvodni minuti biće veoma važni da pošaljemo poruku, nametnemo svoju igru sa loptom i nateramo ih da pate. Takođe, fudbal se igra i bez lopte. Pripremam igrače da budu veoma aktivni u presingu čim izgubimo loptu, da budu jako agresivni i da je što pre povrate“, rekao je španski stručnjak na jučerašnjem meču.

Crvena zvezda će biti favorit u derbiju, ali će to morati da dokaže na terenu. Očekuje se da crveno-beli budu veoma agresivni u nameri da poremete organizaciju igre ekipe Saše Ilića, ali sa druge strane ne smeju kao u Plzenju da dozvole ogromne razmake između linija, što bi moglo da otvori mogućnost Partizanu da igra onako kako mu najviše odgovara, na brze kontranapade.

„Ako bih vam rekao na čemu smo tačno radili kako bismo ga zaustavili, odao bih vam te informacije, tako da to neću uraditi. Crno-beli imaju tri veoma jasna koncepta koja rade prilično dobro i po automatizmu. Juče smo na treningu radili upravo na tome kako da neutrališemo njihove jake strane. Kao i svi timovi na svetu, pa i mi sami, i oni imaju slabe tačke i tu moramo da pokušamo da ih udarimo. Imamo vrlo jasan plan. Igrači su ubeđeni u njega. Povratna informacija koju od njih dobijem posle treninga mi je jako bitna, kada ih pogledam u oči i vidim da zaista veruju u ono što sutra moramo da uradimo”, dodao je Španac.

Po svemu sudeći, Rijera će u samom špicu napada staviti Bambu Dijenga, koji je nepoznanica za protivnika i mogao bi da bude „iks faktor“ večitog derbija ukoliko je na zadovoljavajućem fizičkom nivou. Veruje se da će priliku da debituje u najvažnijoj utakmici srpskog fudbala dobiti i Juta Nakajama, koji bi trebalo da reši pitanje levog štopera u Crvenoj zvezdi, a ta pozicija ima ozbiljnu važnost u sistemu igre koji Rijera želi da uspostavi na Marakani. Rijerina prednost u odnosu na protivnika biće i dužina klupe kojom raspolaže, što neće biti zanemarljiva stavka ukoliko utakmica uđe u neizvestan tok.