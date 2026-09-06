Gde su bili fudbaleri Partizana i šta su radili kad je Saša Ilić dizao pehar na Marakani?

Opet, derbi je derbi, nova šansa da se učini nešto što bi se pamtilo, jer ni kroz istoriju nije bilo baš u izobilju trenutaka za pamćenje Grobara, da se raduju u tuđem dvorištu. Ko zna, možda će sad, jer je na klupi Saša Ilić , kome je u proleće 2019. još jedna Partizanova legenda, Nenad Bjeković , predao znamenje.

Na onu u večitm derbiju, na strani, čeka tačno deceniju, a od prethodne u gostima prošlo je malo više od sedam godina. Zato svi u Humskoj trepere u nadi da bi sadašnji tim mogao konačno da stane na rep negativnoj tradiciji (19 časova, TV Arena Premium 1), iako nema baš previše razloga za optimizam posle razočaravajućeg početka sezone u Mozzart Bet Superligi i eliminacije sa međunarodne scene.

Statusi pojedinaca su vrlo zanimljivi, čak ispreplitani, sudbinski povezani, pa su tako golmani Marko Milošević i Miloš Krunić istovremeno bili u Zemunu koji se kao najlošiji tim na superligaškoj tabeli survao u Prvu ligu Srbije. Tada je redovan među stativama ekipe iz Gornje varoši bio Milošević, dok mu je rezerva bio baš Krunić, uz napomenu da su tako počeli i prošlo leto na Topčiderskom brdu, da bi se tokom ovog uloge zamenile.

Milošević među stativama gola Zemuna tokom susreta sa Vojvodinom (Star sport))

Od fudbalera projektovanih da počnu 180. večiti derbi vredi istaći da je te 2019. Idrisu Baba bio redovan u drugoligaškoj ekipi Majorke koja je, preko baraža u kojem je eliminisala najpre Albasete, pa Deportivo, uspela da se vrati u elitni rang španskog fudbala. Nikola Čumić je na zatvaranju pomenute sezone, samo nekoliko dana pre nego što je Saša Ilić podigao pehar kupa, u dresu niškog Radničkog postigao i namestio po gol u duelu sa Mladosti iz Lučana, primoravši na kapitulacije tadašnju „jedinicu“ ekipe iz Dragačeva, Dragana Rosića, sada uzdanicu Vojvodine. Stefan Milić je priveo kraju prvu sezonu u dresu Budućnosti i to sa kapitenskom trakom oko mišice. Koliko je bio dobar i kakav je potencijal nagovestio svedoči podsećanje da ga je tadašnji trener Partizana, Savo Milošević, „snimio“ tokom zajedničkih priprema na Zlatiboru (čak se štoper predstavio sjajno tokom kontrolne utakmice), ali klub nije imao novca da ga priušti.

Partizan daje makar gol u prvom poluvremenu večitog derbija, kvota 2,40

Od fudbalera koji bi mogli da zaigraju večeras, u osmom kolu Mozzart Bet Superlige, ali nisu planirani da počnu, vredi istaći da je još jedan centralni defanzivac, Stefan Mitrović te 2019. bio kapiten francuskog Strazbura i reprezentativac Srbije, a poslednji novajlija u Beogradu, Sidni Lima, proveo je tek prvu sezonu u Evropi u dresu portugalskog Felgeiraša, tada četvrtoligaša.

Svi ostali bili su — deca. Bez preterivanja.

Sadašnji kapiten Nikola Simić imao je tek 12 godina; isto važi za Bogdana Kostića, Aleksa Zekovića i Samsona Envulua, dok je nešto stariji bio Milan Aleksić (14); Mateja Milovanović je imao tek 15 i samo što je pokucao na vrata mlađih kategorija Sparte iz Roterdama; Vukašin Đurđević je u kadetima Rada igrao štopera; Nemanja Trifunović je bio u istoj uzrasnoj kategoriji Borca iz rodnog Čačka, da bi ga godinu kasnije pozvao baš Saša Ilić, tada selektor odgovarajuće reprezentacije, preporučivši da bi za razvoj krilnog napadača najbolje bilo da pređe u Humsku; Igor Miladinović je iz kadeta Napretka tek prešao u Čukarički; Milan Vukotić još nije debitovao za seniore Budućnosti.

Što se tiče ostalih, Demba Sek je kao kadet SPAL-a prosleđen na pozajmicu u mladi tim Imole; Šaka Traore je tražio mesto u kadetima Parme; Erik Kojzek je samo što prešao u omladince austrijskog Volfzbergera iz nižerazrednog slovenačkog Korotana; Ibrahim Zubairu je bio polaznik akademije King Fajsal u Gani, a napadač Že oblačio je dres mladog tima brazilskog niželigaša Mauansea.

A danas se baš od nekih od nabrojanih najviše očekuje. Da uđu u kožu Bojana Ostojića i budu protagonisti dugo čekane pobede Partizana na stadionu Crvene zvezde.

MOZZART BET SUPERLIGA, 8. kolo:

Petak

Novi Pazar - Železničar 2:0 (0:0)

/Gadio 53, Dikson 86/

Subota

Radnik - Čukarički 3:1 (3:0)

/Novaković 8, Bogdanović 23 pen, 35 - Docić 51/

Mačva - Radnički Kragujevac 0:0

Mladost - Radnički Niš 1:0 (1:0)

/Tašovski 12/

Nedelja

19.00: (1,38) Crvena zvezda (5,50) Partizan (7,25)

21.00: (1,15) Vojvodina (7,75) Zemun (19,0)

Ponedeljak

20.00: (2,30) OFK Beograd Mozzart Bet (3,40) IMT (3,10)

***Kvote su podložne promenama