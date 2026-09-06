Dodaj sezoni malo boje

Bilo da derbi ima ili nema takmičarski značaj, uvek je bitan, uvek se broji. Niko ne pamti za nekog igrača Partizana ili Crvene zvezde koji mu je bilans protiv Čukaričkog, niškog ili kragujevačkog Radničkog, ali koliko je puta uzeo meru večitom rivalu, to se broji, piše i pamti. Uostalom, pitajte Radosava Petrovića, čoveka koji u prvenstvenim mečevima ima samo pobede protiv najvećeg rivala i po tome nema premca u istoriji kluba iz Humske 1.

Aktuelna sezona za Partizan, iz takmičarskog ugla gledano, već je na ivici propasti. A, samo što smo zagazili u septembar. Iz Evrope je ispao, a u današnji derbi ulazi kao 13. tim na tabeli sa utakmicom više i osam bodova manje od lidera Crvene zvezde. Zato i kvota 1,38 na pobedu crveno-belih, ponuđena u Mozzart Betu, izgleda kao da na Marakanu dolazi neki apsolutni autsajder, a ne večiti rival. Kao da će večeras na najvećem stadionu biti egzekucija, a ne najveća svetkovina srpskog fudbala.

Iz tog ugla gledano, fudbalerima Partizana je lako. Nemaju šta da izgube i generalno sportska javnost ih je unapred otpisala. Pa, kao što im je trener Saša Ilić poručio: mogu da se opuste. I prepuste. I da kao protiv Hetafea u Humskoj podignu borbenu gotovost i izbace na teren najbolje od sebe. Onog četvrtka uveče nije im mnogo nedostajalo pa da naprave senzaciju i odvedu Špance makar do prožetka. Ništa manje od toga biće potrebno Parnom valjku da bi došao do bar dela plena večeras u komšiluku.

Možda ni tri boda ne bi bila dovoljna da se Partizan vrati u šampionsku trku, ali bi sezona, ova koja je na rubu havarije, dobila malo boje.