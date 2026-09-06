U Turskoj gori: Pljačka! Založili smo glave, ne damo da nas sapliću... Vlahoviću poništen čist gol (VIDEO)

Doskorašnji napadač Juventusa postigao je pogodak za pobedu u 73. minutu, međutim po svim informacijama što stižu iz Istanbula, morao je na njegovom kontu da bude još jedan pogodak. Jer onu situaciju, kada je pored Engola Kantea uspeo da dođe do lopte i pogodi mrežu domaćina, svi turski sudijski analitičari videli su kao spornu. Da budemo konkretniji: proglasili su je za veliku grešku glavnog arbitra Halila Umuta Melera .

Gorelo je u prvom velikom turskom derbiju ove sezone. Krenulo je s varnicama, verbalnim prepirkama, da bi se kako je meč odmicao ozbiljno razbuktale strasti. Dobili smo na kraju ozbiljan okršaj, pun naboja, žestine, s tim da ni kvalitet fudbala nije manjkao. Epilog: na krcatom Šukur Saradžoglu stadionu Bešiktaš je preokrenuo protiv Fenerbahčea, slavio sa 2:1 i skočio na drugo mesto, sa samo bodom manje od Galatasaraja, a srpski internacionalac - Dušan Vlahović , izrastao je u heroja Orlova.

I dok crno-beli slave Srbina i veliki trijumf Bešiktaša, bez obzira na taj detalj, u žuto-plavom taboru ogorčenje. Predsednik Fenerbahčea Aziz Jildirim oglasio se kasno sinoć i poručio da je njegov klub pokraden u derbiju. "Na utakmici protiv Genčlerbirligija dosuđena su dva penala protiv nas - nismo rekli ni reč. U Samsunu nama nisu dosudili penal posle faula nad Vedatom Murićijem - nismo se bunili. Sada opet sudijske greške na našu štetu... Dokle tako? U redu je, nismo dobro igrali, međutim sudija nam nije svirao dva čista jedanaesterca", siktao je Jildirim sinoć u kameru. "U 5. minutu igrali su rukom u šesnaestercu ispred glavnog arbitra. Ništa! Srušili su Kerema Akturkoglua na ivici. Ništa! Sudija mora da dosudi ono što vidi! VAR? Izgleda da i oni spavaju. Ove sudije su nesposobne. Ne znam šta bih drugo rekao. Osim ako neko ne manipuliše njima, kao igračkama. Ili je to u pitanju, ili su nesposobni".

"Vidite i sami, ne plašim se nikakvih kazni, zato što pričam istinu. Niko ne može da me zaustavi. Rukovodstvo Lige i Saveza mora da pronađe rešenje za ove stvari. Ako je potrebno, hajde da ukinemo prvenstvo na godinu dana, da zavedemo red. Izvinjavam se još jednom našim navijačima, nismo dobro izgledali, ali ponavljam - opljačkani smo! Na ovaj način nije moguće igrati. Mora da se pronađe rešenje, jer ovo je sramota za turski fudbal. Kako možete da zadržite sudiju kog je predsednik kluba pretukao?! I drugi se žale na njega. Mislim da ćemo morati da uzmemo strane arbitre... Vidite, mi smo založili naše glave, sve je na kocki. Ako pokušaju da nas sapletu, moraćemo da se branimo".

Na dve situacije koje je pomenuo Aziz Jildirim sudijski eksperti gledaju na različite načine i logično - izvode različite zaključke. Međutim oko gola Dušana Vlahovića - onog koji nije priznat - nemaju dilemu. Umut Meler morao je da pokaže na centar. Deniz Čoban: "Nema ovde faula, prerano oglašavanje sudije bilo je potpuno pogrešno". Bulent Jildirim: "Nema prekršaja, gol je trebalo priznati". Sečim Demirel: "Halil Umut Meler je u ovoj situaciji napravio ogromnu grešku. Očigledno je da kontakt postoji, Vlahović povlači protivnika, ali takođe je veoma očigledno da to povlačenje ni najmanje ne utiče na Kantea. On ni sam nije očekivao da će faul biti dosuđen".

Pored toga što je postigao, odnosno što mu jedan regularan bio poništen, Dušan Vlahović je u najmanje još dva navrata bio u centru pažnje tokom sinoćnjeg derbija. U prvi mah svi su pomislili da onaj okršaj sa Milanom Škrinijarom vuče korene još iz Italije, međutim ispostaviće se da nije baš tako. Pre nego što će doći do hvatanja za gušu, Srbin i Slovak imali su jedan jači duel u šesnaestercu Fenerbhačea. Tada je Škrinijar dobio udarac laktom u glavu. Aziz Jildirim tu situaciju nije pominjao u svom izlaganju, ali jesu navijači na mrežama i pojedini analitičari, navodeći kako je Vlahović morao da dobije makar žuti karton, iz čega bi kasnije proizišao i crveni, nakon onog sukoba sa štoperom Fenera...