E, moj druže baskijski, sećaš li se Antigvoka

"E, moj druže baskijski", mogao bi da bude njihov pozdrav pre meča. Obojica su ponikla u malom klubu u blizini San Sebastijana, Antigvoku, a zanimljivo da je i treći stručnjak velikana na Ostrvu, Liverpula, Andoni Iraola, igračke početke imao u istom timu.

17.30: (1,75) Arsenal (3,60) Čelsi (4,90)

Arteta i Alonso skoro da su vršnjaci, razlika je sedam meseci (Alonso je stariji), rođeni su na udaljenosti od 24 kilometra, a sada će imati vatreno krštenje kao stratezi. Obojica su prošla kroz Real Sosijedad, s tim da su im se igračke karijere mimoišle. Kada je Alonso napustio San Sebastijan i preselio se u Liverpul, Arteta je stigao u sezoni 2004/2005 na Anoetu. U Premijer ligi su kasnije vojevali bitke u Mersisajd derbiju: Alonso je nosio dres Liverpula, a Arteta Evertona.

Sve je počelo iz Antigvoka. Skaj Sports je posetio ovaj maleni baskijski klub pred veliki gradski derbi timova sa maksimalnim učinkom posle dva kola doneo priču o počecima sada poznatih menadžera velikana iz prestonice Engleske i Velike Britanije.

Između redova belih stambenih zgrada i veštačkog terena smeštenog u zelenim brdima Berija u San Sebastijanu nalazi se pojas zemlje gde su Mikel Arteta, Ćabi Alonso i Andoni Iraola učili zanat.

“Teren kada su oni počinjali nije bio kao ovi novi. Bio je manji i napravljen od sitnog kamenja, poput šljunka. Ni lopte nisu bile kao ove sada. Kada bi se pokvasile, postajale bi teške. Klizali biste se i klizali, a ako biste pali, završili biste sa strašnom ogrebotinom”, kaže Roberto Montijel, dugogodišnji trener i potpredsednik kluba.

Sagovornik engleskog medija govorio je i o tome kako se još tada, kada su počinjali, moglo naslutiti da će napraviti velike, kako igračke, tako i trenerske karijere.

“I tada, kada su počinjali da igraju fudbal, mogli ste da primetite njihovu viziju. Na terenu od šljunka, pokušavajući da dodaju lopte dok je padala kiša, sa barama svuda, gde se sve prljalo... Iskreno, bilo je nešto posebno za gledanje. Timovi iz tih generacija '81. i '82. bili su neverovatni“.

Ćabi Alonso i Mikel Arteta u Mersisajd derbiju (©Reuters)

Alonso je napravio najbolju igračku karijeru od sve trojice sada poznatih stručnjaka. To je moglo da se nasluti i kada su počinjali.

“Arteta i Iraola su igrali u drugoj starosnoj grupi, a Alonso u prvoj. Bilo je to društvo najboljih igrača u regionu i to nas je učinilo nepobedivim“, kaže za Skaj Sports Alvaro Para, bivši saigrač iz Antigvoka i bliski Artetin prijatelj i dodaje:

„Sećam se utakmica protiv Sosijedada koje su bile tako lake. Dolazili bi da igraju protiv nas, a mi bismo ih pobeđivali sa 5:0. I Atletik Bilbao bi dolazio, a mi bismo ih takođe pobeđivali. Osvojili smo sve lige. Tim je postao poznat kao Baskijski tim snova".

Ima još mnogo poznatih imena iz ovog kluba, ali ova trojka je uradila najviše.

“Potpuno je ludo što naša trojica prijatelja vode ove timove Premijer lige. Ponekad uključim televizor i kažem: 'Oh, to je Mikel! Oh, to je Ćabi! Šta se ovde desilo?'“, dodaje Mikel Jangvas, još jedan bivši saigrač iz malenog kluba.

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Alvaro Para je govorio o počecima trenera Arsenala.

“Arteta je imao nešto specijalno. Bio je nizak, ali veoma tehnički spreman i veoma pametan. Igrao je odmah iza mene i stalno je razmišljao o svom sledećem dodavanju. Samo sam morao da trčim”, rekao je Jangvas, koji je kasnije sa Artetom prešao u Barseloninu akademiju La Masiju.

Arteta je igrao u timu sa godinu dana starijim Alonsom.

“Imao je pravi takmičarski izgled. Bio je izuzetno pažljiv na sve što ste govorili. Pokazivao je interesovanje za sve. A onda, kada je izašao na teren, bio je predator. I to protiv igrača godinu dana starijih. Ne moram vam ni reći kakav je bio protiv igrača svojih godina”.

Artetina takmičarska narav je jedna od njegovih ključnih osobina kao menadžera. To je bilo očigledno i van terena dok je odrastao. Montijel se seća kako se Arteta klizao, u stilu Jirgena Klinsmana, niz hodnik njegove kuće u Liverpulu nakon što ga je pobedio na Plejstejšnu tokom posete dok je bio u Evertonu.

“Koju god igru da ste igrali sa njim, uvek biste gubili. Ako ste igrali PlayStation, gubili biste. Ako ste igrali ping-pong, gubili biste. Bio je veoma, veoma takmičarski nastrojen. Ako biste ga pobedili u bilo čemu, on bi se naljutio i otišao kući”.

Para i Arteta su inače bili nerazdvojni, a njihovo prijateljstvo i zajednički odmori nastavili su se čak i pošto ga je karijera odvela u inostranstvo.

“Posle godine kada je debitovao za Pari Sen Žermen, pozvao me je i rekao: 'Alvaro, spakuj kofer, idemo u Marbelju'”, rekao je nekadašnji Artetin saigrač koji nije uspeo da postane profesionalni fudbaler.

(©Reuters)

Menadžer Arsenala nikada ne zaboravlja gde je počeo.

“Izuzetno sam zahvalan svim ljudima koji rade u Antigvoku. Oni su zaista nešto u meni zapalili, to verovanje“, kaže Mikel Arteta za Skaj Sports i dodaje:

“Roberto Montijel mi je svaki dan govorio: 'Bićeš profesionalni fudbaler. Bićeš jedan od najboljih fudbalera u zemlji.' Bio je potpuno ubeđen. Verovao je u mene više nego u bilo koga drugog. Potrebna ti je ovakva osoba u životu”, kaže menadžer šampiona Engleske i vicešampiona Evrope.

15.00: (3,35) Everton (3,45) Mančester Junajted (2,15)

Ignasio Aspilikueta voli da se šali da je imao najbolji pogled u fudbalu. Kao centralni defanzivac koji je zauzimao prostor direktno iza Alonsa na Antigvoku, uživao je igrajući sa sadašnjim menadžerom Plavaca.

“Igrao je kao vezni igrač, tačno ispred mene, tako da sam imao privilegiju da vidim Ćabijeva najbolja dodavanja sa moje pozicije, baš u trenutku kada je razvio fizičku snagu i sposobnost udaranja lopte koju je pokazivao toliko godina. Mnogo je osvajao loptu, igrao je sa obe noge, a sva njegova dodavanja su bila dobra”.

Prema Aspilikueti, on je takođe imao koristi od osobina skromnosti i inteligencije koje su bile očigledne i kod Artete i Iraole.

“Rekao bih da je bio sasvim normalno dete, kao i svi mi ostali. Nije se posebno isticao. Imao je smisao za humor. Bio je dobar prijatelj svojim prijateljima. Ali pre svega, bio je veoma inteligentan. Uvek je donosio dobre odluke, na terenu i van njega”.