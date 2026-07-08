Baš me briga što je Endrik mlad - užasan je! Ančeloti pravio gluposti, Vini bez karaktera
Vreme čitanja: 3min | sre. 08.07.26. | 12:40
Čuveni brazilski napadač Romario izneo mišljenje o debaklu nacionalne selekcije na Mundijalu
Zna se da Romario nema dlake na jeziku kada je u pitanju bilo koja tema, posebno kada se radi o brazilskom fudbalu, konkretno nacionalnoj selekciji. Čuveni napadač i živa legenda brazilskog fudbala imala je šta da kaže posle ispadanja od Norveške, kada ih je Erling Haland sa dva kola poslao kući u osmini finala, što im se nije desilo još od Mundijala u Italiji 1990. godine.
Sadašnji senator u Rio de Žaneiru je na svoj 'Jutjub' kanalu "RomarioTV" bez zadrške kritikovao sve redom, u svom prepoznatljivo direktnom i kontroverznom stilu koji ga prati još od igračke karijere, a sada i kao komentatora i političara. Ako nikada niste slušali Romarija, mnogo ste propustili.
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Romario je posebno kritikovao trio iz Real Madrida, tačnije dvojicu koji sada tamo igraju i njihovog bivšeg trenera i sadašnjeg selektora – Endrika, Vinisijusa Žuniora i Karla Ančelotija. Prvi na udaru bio je 19-godišnji napadač Endrik, koji je u 68. minutu, pri rezultatu 0:0, propustio veliku priliku jedan na jedan sa golmanom Nilandom posle dodavanja Vinisijusa. Bila je to stopostotna šansa...
"Ako se nađeš u takvoj situaciji, tvoja je odgovornost da postigneš gol. Nema izgovora. Krivica što je Endrik promašio tu šansu isključivo je njegova. Kada dođeš u takvu priliku, moraš da ostaneš koncentrisan i daš gol jer je to odlučujući trenutak koji može da reši utakmicu. Sviđa mi se kao igrač i mislim da će nam doneti mnogo radosti u budućnosti, ali u nedelju je bio užasan. Mnogi kažu - ali on je još mlad. Baš me briga što je mlad. Mora da postigne taj prokleti gol. Mlad, sredovečan ili star – potpuno mi je svejedno".
Romariju je zasmetalo i ponašanje Vinisijusa Žuniora, koji nije preuzeo odgovornost da izvede penal, već je poslušao odluku selektora Karla Ančelotija da to učini Bruno Gimaraeis. Penal je dosuđen već u 7. minutu i mogao je da promeni tok utakmice.
"Čuo sam i pročitao da Bruno Gimaraeš bolje izvodi penale i da je zato on bio određen za izvođača. U redu, poštovao je odluku trenera... ali, čoveče, moraš da pokažeš karakter. Vinisijus je glavna zvezda, naš najveći adut u reprezentaciji. Uzmeš loptu, izvedeš penal i gotovo".
Karlo Ančeloti je posle eliminacije izuzetno kritikovan zbog loše igre Brazila, ali i zbog izbora igrača, taktike i vođenja utakmica. Ipak, pošto ima ugovor na još četiri godine, Fudbalski savez Brazila ne planira da ga smeni. Sada je i zvanično ostao, ali Romario je isto imao šta da kaže o njemu.
"Ne kažem da je Ančeloti glavni krivac, ali ima ogromnu odgovornost za ovaj poraz. Veliku. "Zašto je izveo Bruna Gimaraisa i ubacio Edersona? Hoću da razumem šta je, dođavola, pokušavao da uradi tom glupošću. Baš je napravio glupost".
Kritikovao je Ančelotija i zbog sastavljanja tima.
"Ostali smo bez desnog beka jer nije pozvao rezervu. Vesli se povredio, a on je umesto drugog desnog beka pozvao štopera. Znam da Brazil trenutno nema mnogo kvalitetnih bekova, ali sigurno je postojao neko ko bi bolje odigrao na toj poziciji nego Ederson", zaključio je.