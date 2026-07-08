Brazil (Reuters)
Brazil (Reuters)

Baš me briga što je Endrik mlad - užasan je! Ančeloti pravio gluposti, Vini bez karaktera

Vreme čitanja: 3min | sre. 08.07.26. | 12:40

Čuveni brazilski napadač Romario izneo mišljenje o debaklu nacionalne selekcije na Mundijalu

Zna se da Romario nema dlake na jeziku kada je u pitanju bilo koja tema, posebno kada se radi o brazilskom fudbalu, konkretno nacionalnoj selekciji. Čuveni napadač i živa legenda brazilskog fudbala imala je šta da kaže posle ispadanja od Norveške, kada ih je Erling Haland sa dva kola poslao kući u osmini finala, što im se nije desilo još od Mundijala u Italiji 1990. godine.

Sadašnji senator u Rio de Žaneiru je na svoj 'Jutjub' kanalu "RomarioTV" bez zadrške kritikovao sve redom, u svom prepoznatljivo direktnom i kontroverznom stilu koji ga prati još od igračke karijere, a sada i kao komentatora i političara. Ako nikada niste slušali Romarija, mnogo ste propustili.

Izabrane vesti

Romario je posebno kritikovao trio iz Real Madrida, tačnije dvojicu koji sada tamo igraju i njihovog bivšeg trenera i sadašnjeg selektora – Endrika, Vinisijusa Žuniora i Karla Ančelotija. Prvi na udaru bio je 19-godišnji napadač Endrik, koji je u 68. minutu, pri rezultatu 0:0, propustio veliku priliku jedan na jedan sa golmanom Nilandom posle dodavanja Vinisijusa. Bila je to stopostotna šansa...
"Ako se nađeš u takvoj situaciji, tvoja je odgovornost da postigneš gol. Nema izgovora. Krivica što je Endrik promašio tu šansu isključivo je njegova. Kada dođeš u takvu priliku, moraš da ostaneš koncentrisan i daš gol jer je to odlučujući trenutak koji može da reši utakmicu. Sviđa mi se kao igrač i mislim da će nam doneti mnogo radosti u budućnosti, ali u nedelju je bio užasan. Mnogi kažu - ali on je još mlad. Baš me briga što je mlad. Mora da postigne taj prokleti gol. Mlad, sredovečan ili star – potpuno mi je svejedno".

Romariju je zasmetalo i ponašanje Vinisijusa Žuniora, koji nije preuzeo odgovornost da izvede penal, već je poslušao odluku selektora Karla Ančelotija da to učini Bruno Gimaraeis. Penal je dosuđen već u 7. minutu i mogao je da promeni tok utakmice.
"Čuo sam i pročitao da Bruno Gimaraeš bolje izvodi penale i da je zato on bio određen za izvođača. U redu, poštovao je odluku trenera... ali, čoveče, moraš da pokažeš karakter. Vinisijus je glavna zvezda, naš najveći adut u reprezentaciji. Uzmeš loptu, izvedeš penal i gotovo".

Karlo Ančeloti je posle eliminacije izuzetno kritikovan zbog loše igre Brazila, ali i zbog izbora igrača, taktike i vođenja utakmica. Ipak, pošto ima ugovor na još četiri godine, Fudbalski savez Brazila ne planira da ga smeni. Sada je i zvanično ostao, ali Romario je isto imao šta da kaže o njemu.
"Ne kažem da je Ančeloti glavni krivac, ali ima ogromnu odgovornost za ovaj poraz. Veliku. "Zašto je izveo Bruna Gimaraisa i ubacio Edersona? Hoću da razumem šta je, dođavola, pokušavao da uradi tom glupošću. Baš je napravio glupost".

Kritikovao je Ančelotija i zbog sastavljanja tima.
"Ostali smo bez desnog beka jer nije pozvao rezervu. Vesli se povredio, a on je umesto drugog desnog beka pozvao štopera. Znam da Brazil trenutno nema mnogo kvalitetnih bekova, ali sigurno je postojao neko ko bi bolje odigrao na toj poziciji nego Ederson", zaključio je.

tagovi

Karlo AnćelotiromarioBrazilMundijalReprezentacija BrazilaRomarioMundijal 2026Vinisijus Žunior

Sledeća vest