Baš me briga što je Endrik mlad - užasan je! Ančeloti pravio gluposti, Vini bez karaktera

Romario je posebno kritikovao trio iz Real Madrida, tačnije dvojicu koji sada tamo igraju i njihovog bivšeg trenera i sadašnjeg selektora – Endrika, Vinisijusa Žuniora i Karla Ančelotija . Prvi na udaru bio je 19-godišnji napadač Endrik , koji je u 68. minutu, pri rezultatu 0:0, propustio veliku priliku jedan na jedan sa golmanom Nilandom posle dodavanja Vinisijusa . Bila je to stopostotna šansa... "Ako se nađeš u takvoj situaciji, tvoja je odgovornost da postigneš gol. Nema izgovora. Krivica što je Endrik promašio tu šansu isključivo je njegova. Kada dođeš u takvu priliku, moraš da ostaneš koncentrisan i daš gol jer je to odlučujući trenutak koji može da reši utakmicu. Sviđa mi se kao igrač i mislim da će nam doneti mnogo radosti u budućnosti, ali u nedelju je bio užasan. Mnogi kažu - ali on je još mlad. Baš me briga što je mlad. Mora da postigne taj prokleti gol. Mlad, sredovečan ili star – potpuno mi je svejedno" .

Romariju je zasmetalo i ponašanje Vinisijusa Žuniora, koji nije preuzeo odgovornost da izvede penal, već je poslušao odluku selektora Karla Ančelotija da to učini Bruno Gimaraeis. Penal je dosuđen već u 7. minutu i mogao je da promeni tok utakmice.

"Čuo sam i pročitao da Bruno Gimaraeš bolje izvodi penale i da je zato on bio određen za izvođača. U redu, poštovao je odluku trenera... ali, čoveče, moraš da pokažeš karakter. Vinisijus je glavna zvezda, naš najveći adut u reprezentaciji. Uzmeš loptu, izvedeš penal i gotovo".

Karlo Ančeloti je posle eliminacije izuzetno kritikovan zbog loše igre Brazila, ali i zbog izbora igrača, taktike i vođenja utakmica. Ipak, pošto ima ugovor na još četiri godine, Fudbalski savez Brazila ne planira da ga smeni. Sada je i zvanično ostao, ali Romario je isto imao šta da kaže o njemu.

"Ne kažem da je Ančeloti glavni krivac, ali ima ogromnu odgovornost za ovaj poraz. Veliku. "Zašto je izveo Bruna Gimaraisa i ubacio Edersona? Hoću da razumem šta je, dođavola, pokušavao da uradi tom glupošću. Baš je napravio glupost".

Kritikovao je Ančelotija i zbog sastavljanja tima.

"Ostali smo bez desnog beka jer nije pozvao rezervu. Vesli se povredio, a on je umesto drugog desnog beka pozvao štopera. Znam da Brazil trenutno nema mnogo kvalitetnih bekova, ali sigurno je postojao neko ko bi bolje odigrao na toj poziciji nego Ederson", zaključio je.