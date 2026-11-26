Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 19:48
„Jako teška grupa, uvek ti se čini da je ona druga malo lakša“, priznaje selektor Orlića
Žreb nije pomilovao Srbiju. Na Evropskom prvenstvu na kojem će biti domaćin, zajedno sa Albanijom, igraće u grupi protiv Engleske, Francuske i Poljske.
Selektor Orlića Zoran Mirković priznaje da njega i njegove pulene čeka jako težak posao u junu.
„Teška grupa. Igramo protiv aktuelnih evropskih prvaka Engleza, dobili smo Francuze koji su po renkingu najbolji u drugom šeširu, dobili smo Poljake koji su najbolji u trećem šeširu. Međutim, ovo je Evropsko prvenstvo, tu nema lakih protivnika, mada ti se uvek čini da je neka druga grupa lakša. Bilo kako bilo, imamo šest meseci da se pripremimo“, rekao je Mirković posle žreba.
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Zna i selektor za jadac, šta je ključno za dobar rezultat Orlića.
„Mislim da je ključ svega da imamo sve igrače na raspolaganju, da se svi odazovu. I da ih klubovi puste, jer Evropsko prvenstvo nije u kalendaru UEFA. Klubovi nisu dužni da puste igrače“.
Do sada Mirković nijednom nije mogao da računa na sve najbolje srpske fudbalere do 21 godine.
„Nadam se da će sve doći, jer do sada to nije bio slučaj. Praktično u ovih godinu i po dana koliko se okupljamo nikada nismo imali kompletnu ekipu. Štaviše, falilo nas je između deset i 20. Iskreno, mislim da je realno da sada budu svi na okupu“.
A, što se tiče ambicija...
„Za početak da prođemo grupu. Idemo korak po korak“.
Dva od tri rivala u grupi su dobro poznata Mirkoviću.
„Igrom slučaja mi smo sa Francuzima igrali u septembru prošle godine, a sa Poljacima sada na poslednjem okupljanju. Dosta ih dobro poznajemo. Englezi su za detaljniju analizu“, istakao je Bata Mirković.