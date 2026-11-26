Žreb nije pomilovao Srbiju. Na Evropskom prvenstvu na kojem će biti domaćin, zajedno sa Albanijom, igraće u grupi protiv Engleske, Francuske i Poljske.

Selektor Orlića Zoran Mirković priznaje da njega i njegove pulene čeka jako težak posao u junu.

„Teška grupa. Igramo protiv aktuelnih evropskih prvaka Engleza, dobili smo Francuze koji su po renkingu najbolji u drugom šeširu, dobili smo Poljake koji su najbolji u trećem šeširu. Međutim, ovo je Evropsko prvenstvo, tu nema lakih protivnika, mada ti se uvek čini da je neka druga grupa lakša. Bilo kako bilo, imamo šest meseci da se pripremimo“, rekao je Mirković posle žreba.