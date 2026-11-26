Dominik Kalvert Luin produžio je saradnju sa Lidsom, potpisavši ugovor na dve i po godine, pa će na Eland Roudu ostati najmanje do leta 2029. Iskusni engleski napadač stigao je u Zapadni Jorkšir pred povratak kluba u Premijer ligu, brzo se nametnuo u timu Danijela Farkea i brzo opravdao poverenje.

Prošlu sezonu obeležio je serijom od šest uzastopnih utakmica na kojima je zatresao mrežu - počev od duela sa Mančester Sitijem na Etihadu, preko pogodaka protiv Čelsija i Liverpula, do dva gola Kristal Palasu - što mu je donelo priznanje za igrača decembra. Prvo za nekog fudbalera Lidsa još od 2001. godine.