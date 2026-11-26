Posle preporoda, novi ugovor: Kalvert Luin na Eland Roudu do leta 2029. godine
Vreme čitanja: 1min | čet. 26.11.26. | 19:33
Odlični napadač veran Lidsu
Dominik Kalvert Luin produžio je saradnju sa Lidsom, potpisavši ugovor na dve i po godine, pa će na Eland Roudu ostati najmanje do leta 2029. Iskusni engleski napadač stigao je u Zapadni Jorkšir pred povratak kluba u Premijer ligu, brzo se nametnuo u timu Danijela Farkea i brzo opravdao poverenje.
Prošlu sezonu obeležio je serijom od šest uzastopnih utakmica na kojima je zatresao mrežu - počev od duela sa Mančester Sitijem na Etihadu, preko pogodaka protiv Čelsija i Liverpula, do dva gola Kristal Palasu - što mu je donelo priznanje za igrača decembra. Prvo za nekog fudbalera Lidsa još od 2001. godine.
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Sa 15 golova u svim takmičenjima Kalvert Luin je bio je jedan od ključnih aduta Lidsa u osvajanju 14. mesta i plasmanu u polufinale FA kupa posle gotovo četiri decenije. Odlične partije vratile su ga i u dres reprezentacije Engleske.
U tekućoj sezoni iskusni golgeter nastavio je u istom ritmu, pogađajući mreže Brentforda, Njukasla, Mančester junajteda i Čelsija, dok je asistencijama pomogao Noi Okaforu da dođe do izražaja.
Od početka sezone Kalvert Luin je postigao šest golova u svim takmičenjima, uz jednu asistenciju. U Ligi nacija je upisao tri nastupa po nekoliko minuta za Gordi Albion, od čega dva puta protiv Španije i jednom protiv Češke.