Košarkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je poražena u Klajpedi od Litvanije (97:78), u meču devetog kola kvalifikacione grupe J - generalno treće utakmice druge faze, za plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine.

Nije uspela Srbija da preživi u gostima protiv domaćina, koji je sada na 5-4, Srbija je na 6-3 i svakako je u dobroj poziciji da se plasira na Mundobasket. Samo će morati protiv Italije u Beogradu da pokaže i dokaže da je ovo samo bio loš dan oslabljene nacionalne selekcije.