Smailagić mučio Litvaniju, pa poručio: Malo smo vremena zajedno, popraviće se to
Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 19:52
Nije bilo dobro u Klajpedi, ali popularni Smajli zna šta mora bolje
Košarkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je poražena u Klajpedi od Litvanije (97:78), u meču devetog kola kvalifikacione grupe J - generalno treće utakmice druge faze, za plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine.
Nije uspela Srbija da preživi u gostima protiv domaćina, koji je sada na 5-4, Srbija je na 6-3 i svakako je u dobroj poziciji da se plasira na Mundobasket. Samo će morati protiv Italije u Beogradu da pokaže i dokaže da je ovo samo bio loš dan oslabljene nacionalne selekcije.
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Ubedljivo najbolji igrač reprezentacije Srbije bio je Alen Smailagić. Bivši igrač Partizan Mozzart Beta meč je završio sa 24 poena za 29 minuta na parketu.
Posle utakmice, izneo je utiske.
"Osećaj je sjajan što sam se vratio ovde, ali posle utakmice nije baš toliko dobar. Svaki put kada smo im se približili, oni su se svaki put otvorili, dobili su nadu, tako da završilo se kako se završilo i idemo na sledeću utakmicu", započeo je.
Treća četvrtina bila je najbolja, pošto se nešto promenilo u drugom poluvremenu.
"Razgovarali smo o načinu šuta, kako i šta treba da uzimamo. I kakvu odbranu treba da igramo. Ni to nije bilo dovoljno. Malo vremena smo zajedno, popraviće se to".
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U nedelju mora nešto bolje.
"Moramo bolje da igramo u odbrani i napadu", zaključio je.