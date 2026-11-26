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SASTAVI: Gent – Crvena zvezda; Badžo i Abu Fani u postavi, Ivanić pre Arnautovića
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čet. 26.11.26. | 19:51
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UEFA LIGA KONFERENCIJE
GENT – CRVENA ZVEZDA
KAA Gent Arena
Kapacitet: 20.185.
Sudija: Mateo Marčenaro (Italija).
GENT (4-3-3): Roef - Volkert, Paskotši, Van der Hejden, Tiago Arauho - Samoise, Lopes, Delorž - Kadri, Vergara, Sonko.
CRVENA ZVEZDA (3-4-3): Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama - Badžo, Krunić, Hendel, Abu Fani - Kostov, Lučić, Ivanić.
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