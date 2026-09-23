Ivana Jovanovića udaraju emocije: Himna Srbije? Gde me sad nađe sa tim...

Nije preskočio odgovor sedokosi čovek iz Loznice. " Veoma je čudan osećaj. Još od žreba pokušavam da u sebi nađem balans između emocija i profesionalizma. Stalno razmišljam o tome. Dolazio sam ovde za utakmice protiv Partizana i Crvene zvezde (sa APOEL-om, prim.aut.), ali reprezentacija je nešto drugo. Tražim u sebi taj balans i mislim da je to prirodna stvar. Želim da budem profesionalac u svom poslu i učinići sve što mogu za tim koji predstavljam “.

Mešale su se malo emocije Jovanoviću i kada je pričao o ocenama srpske javnosti da je naša reprezentacija slabija nego ikad u ovih deset godina, a da grčki tim odavno nije bio talentovaniji.

"Kod nas je malo obrnuta situacija, pa i kod nas postoji veliko razočaranje što reprezentacija nije otišla na Svetsko prvenstvo. Ali, ja mislim da Srbija ima izuzetno dobar tim, Veljko je trener koji za ovo kratko vreme pokušava jedan malo drugačiji način igre. Grčka jeste dosta talentovana, ali imamo i dosta mlađe igrače, kojima nedostaje iskustva za ovaj nivo utakmica. Znam kakav je naš (srpski) mentalitet, koliko narod može da se razočara, ali imamo dobre igrače. Fudbal se ne zaustavlja danas, igraće se i u budućnosti i smatram Srbiju kao izuzetno dobru ekipu sa velikim potencijalom i iskustvom za ovu vrstu utakmica“.

Osvrnuo se Ivan Jovanović i na povratak Dušana Tadića u reprezentaciju Srbije.

"To je igrač koji je ostavio veliki trag u fudbalu, ne samo kod nas, nego i u Evropi. Tadić je igrač koji uvek može da pomogne ekipi, kako na terenu, tako i u svlačionici. Igra dobro u Holandiji, igrao i pre toga u Emiratima, ali repreuzentacija je nešto posebno, tako da je verovatno poziv za njega i njegovo vraćanje kako zbog igračkih kvaliteta, tako i da bi pomogao nekim novim generacijama koje stižu da lakše shvate obaveze koje imaju prema državnom timu“.