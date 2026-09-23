Ivana Jovanovića udaraju emocije: Himna Srbije? Gde me sad nađe sa tim...
Vreme čitanja: 3min | sre. 23.09.26. | 19:28
„Pokušavam još od žreba da nađem u sebi balans između emocija i profesionalizma“, kaže selektor Grčke
Stigla je Ivana Jovanovića „zaseda“ u sudijskoj nadoknadi... Poslednje pitanje na konferenciji za medije je bilo i to od grčkog novinara, kako će se osećati sutra veče kada se na „Marakani“ zaori himna Srbije.
Selektor Grčke je više od 30 godina među Helenima, što u Grčkoj, što na Kipru, ali svima je jasno odakle dolazi...
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"Himna? Gde si me sad našao sa tim pitanjem", nasmejao se inače uvek maksimalmno ozbiljni Ivan Jovanović.
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Nije preskočio odgovor sedokosi čovek iz Loznice.
"Veoma je čudan osećaj. Još od žreba pokušavam da u sebi nađem balans između emocija i profesionalizma. Stalno razmišljam o tome. Dolazio sam ovde za utakmice protiv Partizana i Crvene zvezde (sa APOEL-om, prim.aut.), ali reprezentacija je nešto drugo. Tražim u sebi taj balans i mislim da je to prirodna stvar. Želim da budem profesionalac u svom poslu i učinići sve što mogu za tim koji predstavljam“.
Mešale su se malo emocije Jovanoviću i kada je pričao o ocenama srpske javnosti da je naša reprezentacija slabija nego ikad u ovih deset godina, a da grčki tim odavno nije bio talentovaniji.
"Kod nas je malo obrnuta situacija, pa i kod nas postoji veliko razočaranje što reprezentacija nije otišla na Svetsko prvenstvo. Ali, ja mislim da Srbija ima izuzetno dobar tim, Veljko je trener koji za ovo kratko vreme pokušava jedan malo drugačiji način igre. Grčka jeste dosta talentovana, ali imamo i dosta mlađe igrače, kojima nedostaje iskustva za ovaj nivo utakmica. Znam kakav je naš (srpski) mentalitet, koliko narod može da se razočara, ali imamo dobre igrače. Fudbal se ne zaustavlja danas, igraće se i u budućnosti i smatram Srbiju kao izuzetno dobru ekipu sa velikim potencijalom i iskustvom za ovu vrstu utakmica“.
Osvrnuo se Ivan Jovanović i na povratak Dušana Tadića u reprezentaciju Srbije.
"To je igrač koji je ostavio veliki trag u fudbalu, ne samo kod nas, nego i u Evropi. Tadić je igrač koji uvek može da pomogne ekipi, kako na terenu, tako i u svlačionici. Igra dobro u Holandiji, igrao i pre toga u Emiratima, ali repreuzentacija je nešto posebno, tako da je verovatno poziv za njega i njegovo vraćanje kako zbog igračkih kvaliteta, tako i da bi pomogao nekim novim generacijama koje stižu da lakše shvate obaveze koje imaju prema državnom timu“.
Istakao je selektor Grčke da je realnost da se njegov tim i Srbija bore za treće mesto u grupi.
"Stvarnost je seldeća: imamo dva tima koja se ističu - Holandiju i Nemačku, zbog iskustva, kvaliteta, tradicije i svega drugog. Mi i Srbija ćemo se boriti za treću poziciju. Ali, kao trener to ne mogu da prihvatim i da to prenesem na igrače. Nećemo nikada da odustanemo. Nećemo da se koncentrišemo samo na utakmice sa Srbijom, nego ćemo se truditi da igramo što bolje na svakom meču. Potrebno je da težimo da dobijemo sve utakmice kako bismo stvorili što bolju sliku o sebi“, poručio je Ivan Jovanović.