Ostoja Mijailović: Verujem da sezona ABA lige počinje na vreme

Odlaganja neće biti, što je predsednik takmičenja Ostoja Mijailović rekao za "Sportal".

"Duboko verujem da sezona ABA lige počinje na vreme. Sudije koje su želele da sude naredne sezone imale su rok danas do 17h da se prijave ABA ligi. Na jučerašnjem radnom sastanku ABA lige, na kojem su bili prisutni predstavnici svih klubova suvlasnika, jednoglasno je doneta odluka da se uputi poslednji poziv svim zainteresovanim sudijama koje žele da sude ABA ligu. Veoma je važno istaći da je svih 12 predstavnika klubova jednoglasno podržalo ovakvu odluku", kaže prvi čovek ABA lige i Partizan Mozzart Beta.

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ABA liga počinje u petak, 25. septembra, kada će Budućnost u Podgorici dočekati Cibonu od 18.00, dok će pola sata kasnije početi duel između Zadra i Bosne.

Osim ako se baš nešto ne iskomplikuje...