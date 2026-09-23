Ostoja Mijailović: Verujem da sezona ABA lige počinje na vreme
Vreme čitanja: 1min | sre. 23.09.26. | 19:45
Prvi čovek regionalnog takmičenja ubeđen da će sve biti kako treba
Nastao je mali problem u regionalnom takmičenju kada je ABA liga saopštila da je otvoren konkurs za nove sudije, na koji se prijavilo 40 arbitara. Aktuelne sudije su podigle glas, kao i suvlasnici ABA lige, zbog čega je postavljeno pitanje – počinje li sezona na vreme.
Kako sada stvari stoje, deluje da će nova sezona početi 25. septembra, kao što je i najavljeno i zakazano.
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Odlaganja neće biti, što je predsednik takmičenja Ostoja Mijailović rekao za "Sportal".
"Duboko verujem da sezona ABA lige počinje na vreme. Sudije koje su želele da sude naredne sezone imale su rok danas do 17h da se prijave ABA ligi. Na jučerašnjem radnom sastanku ABA lige, na kojem su bili prisutni predstavnici svih klubova suvlasnika, jednoglasno je doneta odluka da se uputi poslednji poziv svim zainteresovanim sudijama koje žele da sude ABA ligu. Veoma je važno istaći da je svih 12 predstavnika klubova jednoglasno podržalo ovakvu odluku", kaže prvi čovek ABA lige i Partizan Mozzart Beta.
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ABA liga počinje u petak, 25. septembra, kada će Budućnost u Podgorici dočekati Cibonu od 18.00, dok će pola sata kasnije početi duel između Zadra i Bosne.
Osim ako se baš nešto ne iskomplikuje...