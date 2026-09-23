Mančini zove, Klop pritiska: Jedan od najtraženijih napadača drži Nemačku i Italiju na čekanju

Rođen u Kaljariju 2004. godine u porodici nekadašnjeg italijanskog fudbalera Emanuelea Tresoldija i majke Argentinke, Nikolo je odrastao u Italiji pre nego što se sa 13 godina preselio u Hanover. Nakon ulaska u akademiju nemačkog kluba dobio je i tamošnje državljanstvo, pa je od 2022. godine i član mlađih kategorija nemačke reprezentacije. Baš je za ovaj 'prozor' dobio poziv Antonija da Silve u mladu reprezentaciju za koju nastupa već pune tri godine. I mada je prošle sezone bio najbolji strelac belgijskog šampionata sa 23 gola, a ovog leta bio jedan od najtraženijih napadača na tržištu (raspitivali se Atletiko, Arsenal, Barselona, Borusija, Lajpcig), za seniorski tim još nije debitovao, što ostavlja šansu Italijanima. I oni bi da je iskoriste, međutim mladi fudbaler uprkos ogromnom pritisku koji stiže sa svih strana odbija da donese ishitrenu odluku kako ne bi zažalio u budućnosti.

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U trku za njegov seniorski angažman uključila su se velika trenerska imena. Jirgen Klop je razgovarao sa mladim napadačem pokušavajući da ga uveri u dugoročni projekat Nemačke, istakavši da su mu vrata uvek otvorena. Istovremeno, novi selektor Azura Roberto Mančini je obavio nekoliko razgovora sa Tresoldijem u želji da ga privoli dresu Italije, koja je nedavno pozvala nekoliko fudbalera sa dvojnim državljanstvom kako bi ih osigurala. Ipak, Tresoldi nije uvršten na spisak Italije za jesenje mečeve Lige nacija, čime je trka ostala otvorena.

Sam fudbaler javno priznaje da su mu šanse trenutno izjednačene i da se bori sa nesvakidašnjom dilemom. "Moje srce je i dalje na 50:50, obe zemlje mi izuzetno mnogo znače“, poručio je Tresoldi, naglasivši da ponosno nosi nemački dres u mladoj reprezentaciji gde na 24 utakmice ima 12 postignutih golova. Razgovore sa Klopom opisao je kao izuzetno ljudske i očinske, ali je potvrdio da ne želi da žuri sa konačnim izborom dok dobro ne proceni sportske perspektive koje mu nude dve zemlje.

Tresoldi je potvrdio da će nastaviti da nosi dres mlade reprezentacije Nemačke sve do završetka predstojećeg Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine koje će se održati u Srbiji i Albaniji. Prema njegovim rečima, konačnu odluku o tome da li će u seniorskoj konkurenciji braniti boje Nemačke ili Italije doneće tek u leto 2027. godine. Do tada, obe fudbalske velesile moraće strpljivo da čekaju ishod jedne od najzanimljivijih reprezentativnih borbi u modernom fudbalu.