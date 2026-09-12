Penjaroja i Alimpijević hteli u Pionir zbog hladnoće - pronađen kompromis
Vreme čitanja: 1min | sub. 12.09.26. | 23:10
Utakmica Partizan Mozzart Beta i Bešiktaša se igra u nedelju od 18 časova
Košarkaše Partizana u nedelju od 18 časova očekuje spektakl na otvorenom u okviru Open Air turnira, gde će na kultnom terenu na Kalemegdanu odmeriti snage sa turskim Bešiktašom. Međutim, sam odigravanje ovog susreta pod vedrim nebom visilo je o koncu, a malo je nedostajalo da kompletan događaj bude prebačen u dvoranu „Aleksandar Nikolić“.
Glavni inicijatori potencijalnog preseljenja u popularni „Pionir“ bili su treneri dva tima — šef struke crno-belih Đoan Penjaroja i kormilar Bešiktaša Dušan Alimpijević. Informaciju koju je prvi pustio portal Flouter, a isto je potvrđeno i Mozzart Sportu.
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Obojica stratega izrazila su ozbiljnu zabrinutost zbog najavljenih vremenskih prilika i naglog pada temperature u večernjim satima. Procena stručnih štabova bila je da igranje na otvorenom po hladnom vremenu u ovoj fazi priprema nosi nepotrebno visok rizik od povreda igrača.
Upravo zbog zaštite zdravlja košarkaša postojala je jasna inicijativa da se susret izmesti u zatvorenu dvoranu, gde bi timovi imali znatno adekvatnije i bezbednije uslove za rad. Ipak, nakon serije intenzivnih razgovora svih organizatora i aktera, do selidbe na drugu lokaciju na kraju nije došlo.
Pronađeno je kompromisno rešenje na obostrano zadovoljstvo — utakmica je zadržana na istorijskim terenima Kalemegdana, ali je termin odigravanja pomeren na raniji period dana. Na taj način izbegnuti su najnepovoljniji večernji uslovi i niske temperature, pa će beogradska publika moći da uživa u košarkaškom spektaklu pod otvorenim nebom bez ugrožavanja aktera na parketu.