Penjaroja i Alimpijević hteli u Pionir zbog hladnoće - pronađen kompromis

Obojica stratega izrazila su ozbiljnu zabrinutost zbog najavljenih vremenskih prilika i naglog pada temperature u večernjim satima. Procena stručnih štabova bila je da igranje na otvorenom po hladnom vremenu u ovoj fazi priprema nosi nepotrebno visok rizik od povreda igrača.

Upravo zbog zaštite zdravlja košarkaša postojala je jasna inicijativa da se susret izmesti u zatvorenu dvoranu, gde bi timovi imali znatno adekvatnije i bezbednije uslove za rad. Ipak, nakon serije intenzivnih razgovora svih organizatora i aktera, do selidbe na drugu lokaciju na kraju nije došlo.

Pronađeno je kompromisno rešenje na obostrano zadovoljstvo — utakmica je zadržana na istorijskim terenima Kalemegdana, ali je termin odigravanja pomeren na raniji period dana. Na taj način izbegnuti su najnepovoljniji večernji uslovi i niske temperature, pa će beogradska publika moći da uživa u košarkaškom spektaklu pod otvorenim nebom bez ugrožavanja aktera na parketu.