Rezzime dana (subota): Liverpul i Čelsi baš razočarali, OFI šokirao i Olimpijakos i vas

ZAOKRUŽENO

DORTMUND – PADERBORN (tip 1, kvota 1,28) – rezultat 3:0

Teže nego se očekivalo, uz dosta muka i promašaja, pa ipak - pobedi se u zube ne gleda. Pogotovo kad imamo situaciju kao u ovom času u Nemačkoj. Daleko od toga da posle tri kola treba izvlačiti nekakve zaključke, međutim ne dešava se tako često poslednjih godina da Borusija Dortmund može da se šepuri ispred Bajerna. A nakon treće pobede u trećem meču sezone (pao je i Paderborn - 3:0), tako će ostati najmanje do idućeg vikenda. U svakom slučaju, biće lep pogled na tabelu iz vizure Milionera...

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KAZA PIJA - PORTO (tip 2, kvota 1,18) - rezultat 1:4

Kao i prošle sezone, Porto redom gazi svoje rivale u portugalskom prvenstvu. Ekipa Frančeska Fariolija večeras je protiv Kasa Pije u gostima upisala šestu uzastopnu pobedu (4:1), došla do maksimalnih 18 bodova i u sjajnom raspoloženju čeka derbi sa Benfikom za osam dana na svom stadionu. Bivši vezista Crvene zvezde In Bom Hvan večeras je prvi put bio u startnoj postavi portugalskog šampiona. Odigrao je 70 minuta, kada je ustupio mesto Alanu Vareli.

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SANDERLEND – ARSENAL (tip 2, kvota 1,57) – rezultat 0:2

Odbranio je penal koji je izboren upravo tučom i rvanjem u petercu, zatim i u završnici meča skinuo zicer, čudesan je bio. Dugo neko nije naterao Arsenal od autsajdera da se ovako grčevito brani, ali eto, odbranili su se i slavili u četvrtom kolu Premijer lige 2:0 (0:0), čime su upisali i četvrti uzastopni trijumf. A tek šta je uradio Bruno Gimarais i kakav je gol dao za pobedu...

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REAL MADRID - RAJO VALJEKANO (tip 1, kvota 1,14) - rezultat 4:1

Četvrta pobeda u La ligi kao melem na prošlonedeljnu ranu iz Sevilje. Ako je slavlje protiv Intera u Ligi šampiona tokom nedelje poslužilo za 'lečenje' ambijenta, onda će ovo večeras učiniti da se dodatno nadogradi samopouzdanje i uđe u toliko željeni pobednički ritam, u seriju dobrih rezultata. Nije Real uspeo da održi jednako visok nivo igre tokom celog meča, oscilirao je, imao krizne intervale, ali tri boda nije doveo u pitanje - 4:1.

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BORNMUT - BRENTFORD GG (tip GG, kvota 1,55) - rezultat 2:2

Nažalost, jedan od dvojice srpskih predstavnika na premijerligaškim terenim u subotu, golman Bornmuta Đorđe Petrović, biće među većim tragičarima kola u engleskom fudbalu. Petrović je u 56. minutu loptu bukvalno predao u noge protivničkom igraču Kevinu Šadeu, a Nemac je sa zahvalnošću prihvatio neočekivani poklon. Primirio je loptu i sa oko 18 metara metara hladnokrvno, maestralnim lobom prebacio skamenjenog Petrovića za šokantan pogodak. Bio je to gol Brentfora da za 2:2, a tim rezultatom je utakmica i završena.

TVENTE - DEN HAG (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 2:0

Veoma dobar start sezone za Tvente. Klub iz Enshedea osvojio je 13 bodova od mogućih 18 iz dosadašnjih šest utakmica u Erediviziji, a u subotu je rutinski trijumfovao nad fenjerašem Den Hagom, timom koji je osvojio jedan bod iz šest utakmica i ima gol razliku - 10.. Doduše, nije bilo nimalo lako za Tvente, budući da su otpor gostiju slomili tek u 61. minutu i to golom iz penala Vouta Veghortsa. Konačnih 2:0 za domaće postavio je Robin Proper u 74. minutu.

PRECRTANO

LIVERPUL – FULAM (tip 1, kvota 1,53) – rezultat 0:0

Duhovi prošlogodišnje apatije ponovo lebde nad krcatim tribinama Enfilda. Jalovi Liverpul pod vođstvo Andonija Iraole odigrao je samo 0:0 protiv Fulama u četvrtom kolu Premijer lige, demonstrirajući igru koja sve više liči na krizne momente iz prošle sezone. Navijači već na samom startu novog mandata imaju ozbiljan razlog za brigu, jer igra Crvenih deluje potpuno neprepoznatljivo i sporo, dok je preskupo letnje pojačanje Bredli Barkola još jednom odigrao nevidljivu utakmicu bez ikakvog konkretnog učinka u napadu.

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ČELSI – HAL (tip 1, kvota 1,22) – rezultat 2:2

Ekipa koju predvodi Sergej Jakirović odigrala je jednu odličnu utakmicu, ovog puta protiv Čelsija i zamalo došla do skalpa još jednog velikana (2:2). Da ne beše individualalnog kvaliteta Žoaa Pedra, bili bismo svedoci još jednog čuda u režiji popularnih Tigrova posle pobede nad Mančester junajtedom. Imaju za čim da žale gosti, još kako. Odbrana Čelsija je tragikomika kakve nema u Premijer ligi, srećom po njih pa je napad zategnut maksimalno i nekako, barem za sada, vadi fleke koje prave igrači iz poslednje linije.

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ATLETIK BILBAO – ELČE (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 1:1

Nije očajno, ali nije ni sjajno počeo mandat Edina Terzića na klupi ponosa Baskije. Dve pobede, jedan remi i dva poraza ima Atletik Bilbao iz pet kola Primere, osvojio je 7 bodova od mogućih 15, a danas je protiv autsajdera Elčea odigrao samo 1:1. Gosti su poveli golom Fakunda Buananotea iz penala u 50. minutu, ali je Atletik izjednačio pogotkom Injakija Vilijamsa u 79. minutu. Interesantno, Injaki Vilijams je baš u petak, dan pred ovu utakmicu, zvanično objavio završetak reprezentativne karijere u selekciji Gane.

OLIMPIJAKOS - OFI (tip 1, kvota 1,23) - rezultat 0:1

Traljavo, baš traljavo je Olimpijakos ušao u sezonu u kojoj je dominacijom na letnjoj pijaci jasno poručio konkurentima u Grčkoj kako je rešen da titulu vrati u Pirej. Samo jednom u poslednje četiri godine crveno-beli su se peli na tron (dva puta to je učinio AEK, jednom PAOK), što je daleko ispod njihovih standarda, tako da su svi očekivali žestok odgovor Evangelisa Marinakisa.

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