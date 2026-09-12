Rastanak posle sedam kola: Žarko Lazetić završio misiju u Al Tavonu
Vreme čitanja: 4min | sub. 12.09.26. | 23:22
Srpski stručnjak posle lošeg starta sezone i teškog poraza od Al Hilala dobio otkaz
Posle samo sedam odigranih utakmica u novoj sezoni prvenstva Saudijske Arabije, srpski trener Žarko Lazetić dobio je otkaz u Al Tavonu. Već je završena misija srpskog stručnjaka na Bliskom istoku, zbog veoma lošeg starta sezone. Nekoliko sati posle ubedljivog poraza od Al Hilala (6:0) u sedmom kolu tamošnjeg prvenstva, saudijski klub saopštio je na društvenim mrežama da je ugovor sa srpskim trenerom raskinut.
Kratkom porukom oglasili su se na društvenim mrežama.
"Uprava kluba Al Tavon donela je odluku da okonča ugovornu saradnju sa trenerom Žarkom Lazetićem. Zahvaljujemo mu se za period koji je proveo radeći u našem klubu", navodi se.
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Krajem juna, srpski trener nasledio je brazilskog stručnjaka Periklesa Šamuku, koji je odradio solidan posao pre njega i doveo ekipu do kvalifikacija za Ligu šampiona Azije 2 ili nekadašnji AFC kup, što je ekvivalent ovdašnjoj Ligi Evrope. Odlučili su se ipak u Al Tavonu da dovedu Žarka Lazetića i na kraju nisu bili zadovoljni rezultatima koje je imao na početku nove sezone.
Ekipu je vodio na sedam prvenstvenih utakmica i jednu u Kupu, gde je ostvario i jedinu pobedu na klupi Al Tavona, kada su u gostima pre nešto manje od mesec dana savladali Damak (0:3). To mu je jedini trijumf, u drugoj zvaničnoj utakmici na klupi i od tada na narednih šest nije znao za pobedu.
Imao je četiri poraza i dva remija, na poslednje tri utakmice ekipa nije uspela da postigne gol, konkretno na poslednjih pet su samo jednom zatresli mrežu rivala i debakl kod kuće od Al Hilala gde su primili šest golova, bila je kap koja je prelila čašu.
Žarko Lazetić je sada bez posla, dok Al Tavon traži novog trenera.