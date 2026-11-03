Batrakov 'odvrnuo' Kaljinku do daske usred Istanbula (VIDEO)

Istanbulski velikan sada u najvećoj meri zavisi od sebe. Ukoliko dobije AEK i Fajenord - po kvalitetu ekipe slabije od sebe - prolaz dalje biće maltene zagarantovan. Podsetimo, prošle sezone za plasman u 24 bilo je dovoljno devet bodova, pre dve godine 11. Ukoliko osvoji još šest od mogućih 12, Galata će završiti sa 12 na kontu.

Živ je Galatasaraj. I te kako živ. Sa šest bodova na polovini ligaškog dela takmičenja u Ligi šampiona i preostalim mečevima protiv Aston Vile, AEK-a, Fajenorda i Pari Sen Žermena, turski šampion ima pravo na nadu da će ponoviti prošlosezonski rezultat - plasman u doigravanje za osminu finala. Poražena je četa Okana Buruka od Sportinga (1:3) na startu, potom i od Barselone (1:4) pred svojim navijačima, međutim u Lilu (4:2) je vaskrsla, da bi večeras u sudaru sa Štutgartom potpuno stala na noge - 2:0.

S druge strane, Švabama je ovo prvi poraz ove jeseni u Ligi šampiona, a do kraja su im ostale utakmice protiv Intera, Lila, Klub Briža i PSV Ajndhovena. Utisak je, ni njihove šanse za plasman u 1/16 finalu uopšte nisu loše, uprsko ovom neuspehu na Ali Sami Jenu. Junak večerašnjeg trijumfa Turaka jeste mlađani Rus Aleksej Batrakov (21), koji je još jednom pokazao da će bez po muke opravdati svaki od od 25.000.000 evra uloženih letos. Momak je dao gol Barseloni, dao ga je Lilu - evo rešio je i Štutgart. U razmaku od tri minuta nekadašnji vezni igrač Lokomotive postigao je dva pogotka i trasirao put domaćinu ka velikom slavlju. Oba puta sa razglasa zagrmela je Kaljinka... Nama sumnje da Batrakovu ide uloga heroja, no vredi pomenuti izuzetan pas Davinsona Sančeza kod tog drugog gola u 15. minutu. Poslao je iskusni štoper dugu loptu u stilu najboljih kreativaca. Takođe, u situaciji kada se prvi put zatresla mreža ne baš pouzdanog Fabijana Bredloua, nije najbolje regovao Džef Šabo, defanzivac nemačkog tima.

Sebastijan Henes nije mogao da računa na najvažnijeg igrača u veznom redu - Anđela Štilera, i to se i te kako osetilo. Falio mu je i desni spoljni Džoša Vagnoman, usled čega je mladi stručnjak na na bokove poslao izrazite ofanzivce, kakvi su Džejmi Leveling i Kris Firih. Kada tome dodamo da je na mestu levog štopera zaigrao Maks Mitelštet, po osnovnoj vokaciji levi spoljni, jasno da je gostima nedostajalo pravi balans između odbrane i napada. Već u prvom napadu Atakan Karazor je dobio žuti karton zbog opasnog starta na Mariju Lemini, i baš preko njega Batrakov će nekoliko minuta kasnije napraviti pravi mali dar-mar. Henes je Karazora izvukao iz igre u 19. minutu, no tada je već bilo 0:2 i Galatasaraj je sigurno gazio ka pobedi. Imao je Štutgart svoje minute i svoje šanse. Na 0:0 Leveling je uspeo da pogodi obe stative jednim udarcem, u nekoliko navrata Firih je opasno gađao sa boka, upisao jedan vrlo dobar pokušaj i Deniz Undav - lopta nije htela u gol.