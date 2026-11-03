Proletos igrao Seriju B, sada rešava Ligu šampiona: Sporting je znao šta kupuje i zato ubira plodove
Vreme čitanja: 7min | uto. 03.11.26. | 20:48
Lisabonski tim već na polovini ligaškog dela sakupio devet bodova, a prethodne sezone je toliko bilo dovoljno za prolaz među 24
Od Venecije i Serije B do pobedničkog gola u Ligi šampiona! Isa Dumbija nastavlja da dokazuje da je Sporting napravio odličan posao kada je letos za njegov transfer izdvojio 20.500.000 evra. Italijanski vezista od roditelja iz Obale Slonovače doneo je lisabonskim Lavovima pobedu nad Šahtjorom iz Donjecka (1:0) u četvrtom kolu ligaškog dela elitnog evropskog takmičenja i praktično ih doveo na korak od plasmana u nokaut fazu.
Sporting je na Stamford Bridžu, gde Šahtjor ove sezone zbog rata u Ukrajini igra svoje domaće utakmice u Ligi šampiona, stigao do treće pobede u četiri kola i devetog boda. A koliko je taj učinak značajan, najbolje govori podatak da je pretprošle sezone za plasman među 24 najbolje ekipe bilo potrebno 11 bodova, dok je prošle sezone bilo dovoljno i devet. Portugalcima su pritom ostale još četiri utakmice, pa se čini da su već sada obavili najveći deo posla.
Izabrane vesti
Ipak, do novih bodova nisu stigli bez ozbiljnih problema. Šahtjor je imao svoje prilike, a posebno će se pamtiti neverovatan promašaj Kaue Elijasa u 43. minutu. Posle odličnog centaršuta sa desne strane, brazilski napadač ostao je potpuno sam na drugoj stativi, praktično oči u oči sa golom, ali je loptu poslao visoko preko prečke. Bila je to prilika kakva se na ovom nivou takmičenja jednostavno ne sme propuštati.
Sporting je odmah na početku drugog poluvremena uzvratio. Luis Suarez je u 47. minutu sjajno povukao loptu i uposlio Dumbiju, koji je pokušao atraktivnim udarcem spoljnim delom stopala, ali je lopta prošla tik pored gola. Samo sedam minuta kasnije ponovo je zapretila ukrajinska ekipa. Posle upornog napada Šahtjora i jednog blokiranog pokušaja, lopta je krenula ka golu, ali se na pravom mestu našao kapiten Sportinga Gonsalo Inasio, koji je intervenisao gotovo na samoj gol-liniji i sprečio vođstvo domaćina.
A onda je u 59. minutu stigla kazna. Akciju Sportinga započeo je Fotis Joanidis, koji je prosledio loptu Dumbiji. Italijan je potom kombinovao sa Silasom Andersenom, usledio je pokušaj da se pronađe Luis Suarez, ali se lopta vratila upravo do nekadašnjeg veziste Venecije. Dumbija je iskoristio ukazanu priliku i pogodio za 1:0, ispostaviće se i konačan rezultat.
Bio je to njegov drugi gol u ovosezonskoj Ligi šampiona, pošto se prethodno upisao u strelce i u drugom kolu, kada je Sporting savladao Lans. Momak rođen u Trevizu, u porodici imigranata iz Obale Slonovače, tako je nastavio uspon koji je još prošle sezone nagovestio u dresu Venecije. Tada je u Seriji B postigao osam golova i upisao šest asistencija, čime je privukao pažnju lisabonskog velikana. Sporting nije štedeo novac, izdvojio je 20.500.000 evra za njegov dolazak, a mladi vezista već u prvim mesecima pokazuje da ume da pravi razliku i na najvećoj evropskoj sceni.
Za Šahtjor je, međutim, ovaj poraz još jedna propuštena prilika da popravi svoju poziciju na tabeli. Ukrajinski predstavnik ostao je na četiri boda posle četiri kola, pa ga u nastavku ligaške faze očekuje znatno teža borba za mesto među 24 najbolje ekipe. Dok Šahtjor mora da juri bodove, Sporting već može da računa koliko mu još nedostaje do evropskog proleća. A ako je suditi po prethodne dve sezone, Lavovima je ostalo još veoma malo posla.