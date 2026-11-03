Proletos igrao Seriju B, sada rešava Ligu šampiona: Sporting je znao šta kupuje i zato ubira plodove

Od Venecije i Serije B do pobedničkog gola u Ligi šampiona! Isa Dumbija nastavlja da dokazuje da je Sporting napravio odličan posao kada je letos za njegov transfer izdvojio 20.500.000 evra. Italijanski vezista od roditelja iz Obale Slonovače doneo je lisabonskim Lavovima pobedu nad Šahtjorom iz Donjecka (1:0) u četvrtom kolu ligaškog dela elitnog evropskog takmičenja i praktično ih doveo na korak od plasmana u nokaut fazu.

Sporting je na Stamford Bridžu, gde Šahtjor ove sezone zbog rata u Ukrajini igra svoje domaće utakmice u Ligi šampiona, stigao do treće pobede u četiri kola i devetog boda. A koliko je taj učinak značajan, najbolje govori podatak da je pretprošle sezone za plasman među 24 najbolje ekipe bilo potrebno 11 bodova, dok je prošle sezone bilo dovoljno i devet. Portugalcima su pritom ostale još četiri utakmice, pa se čini da su već sada obavili najveći deo posla.