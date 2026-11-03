Rijera odveo igrače na roštilj (FOTO)

Fudbaleri Crvene zvezde otišli su na stari, dobri "tim bilding", samo je šef stručnog štaba Albert Rijera bio daleko maštovitiji i opušteniji nego što to poslovođe generalno rade.

Španski trener odveo je igrače na roštilj, gde fotografije pokazuju da su se svi lepo proveli i uživali. Pa, ko ne voli da roštilja...