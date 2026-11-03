Rijera odveo igrače na roštilj (FOTO)
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Vreme čitanja: 1min | uto. 03.11.26. | 19:12
Opuštanje u redovima Crvene zvezde pred evropski izazov
Fudbaleri Crvene zvezde otišli su na stari, dobri "tim bilding", samo je šef stručnog štaba Albert Rijera bio daleko maštovitiji i opušteniji nego što to poslovođe generalno rade.
Španski trener odveo je igrače na roštilj, gde fotografije pokazuju da su se svi lepo proveli i uživali. Pa, ko ne voli da roštilja...
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Crvena zvezda je i na društvenim mrežama objavila fotografije, uz poruku.
"Dobra atmosfera u ekipi još jednom je potvrđena odlukom trenera Alberta Rijere da organizuje roštiljanje, a poseban motiv je zadovoljstvo radom na treninzima i uspešna realizacija zahteva španskog stratega", stoji u objavi na društvenim mrežama.
Taman malo razonode za crveno-bele posle pobede nad Mačvom u Šapcu (4:2) i pred utakmicu sa Interom iz Andore u Ligi konferencije (četvrtak, 18.45).
Roštilj je uvek dobra priča!