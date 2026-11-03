Rasim Ljajić: Mnogi klubovi će doživeti potpuni raspad

Ljajić je napomenuo da Partizan ne zahteva nikakve privilegije.

„Nikakav problem nije da budemo i 15. na tabeli ako je prvenstvo regularno. Mislim da je i to bolje nego da budemo prvi, a da se baca senka na tu titulu. Neka i Zvezda bude prva, nikakav problem nije u jednom regularnom takmičenju, samo da imamo tretman koji je jednak prema svim klubovima u ligi, ni manje ni više od toga. To je preduslov za napredak fudbala“, rekao je Ljajić.

A kako gleda na budući period?

„Ozbiljno se plašim za budućnost ovog fudbala. Pitanje je kako će se pet-šest klubova sada snaći u ovoj situaciji, jer će većina, ako ne i svi, biti suočeni sa time da moraju da stvaraju i prodaju igrače ako misle da opstanu. Jer neće više očito biti sponzorstava, lokalne samouprave će biti u sve težoj situaciji da mogu to da finansiraju. Hteli ili ne hteli, ova situacija će naterati sve da se okrenu onome što klubovi u Srbiji treba da budu - razvojnog karaktera, da stvaraju, prodaju igrače i tako obezbeđuju svoje funkcionisanje. Ja ne vidim alternativu tom putu. Dok se to ne dogodi, tu će biti velikih problema u tranzicionom periodu i mnogi klubovi će doživeti potpuni raspad“, rekao je između ostalog Ljajić za Novu.