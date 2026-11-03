Rasim Ljajić: Mnogi klubovi će doživeti potpuni raspad
Vreme čitanja: 2min | uto. 03.11.26. | 21:03
„Hteli ili ne hteli, ova situacija će naterati sve da se okrenu onome što klubovi u Srbiji treba da budu - razvojnog karaktera, da stvaraju, prodaju igrače i tako obezbeđuju svoje funkcionisanje“, poručuje prvi čovek crno-belih
Predsednik Partizana Rasim Ljajić u razgovoru za portal Nova poručio je da crno-beli traže podjednak tretman svih klubova u strukturama Fudbalskog saveza Srbije i da u takvim okolnostima ne bi imao nikakav problem sa lošim plasmanom svog tima. Ljajić smatra da je to jedan od preduslova za regularno takmičenje i napredak fudbala.
Prvi čovek crno-belih se osvrnuo i na budućnost klubova, jer mu u trenutnim okolnostima deluje da će svi biti prinuđeni na drugačiji način funkcionisanja, da stvaraju igrače i žive od njihove prodaje, ako misle da opstanu.
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Ljajić je napomenuo da Partizan ne zahteva nikakve privilegije.
„Nikakav problem nije da budemo i 15. na tabeli ako je prvenstvo regularno. Mislim da je i to bolje nego da budemo prvi, a da se baca senka na tu titulu. Neka i Zvezda bude prva, nikakav problem nije u jednom regularnom takmičenju, samo da imamo tretman koji je jednak prema svim klubovima u ligi, ni manje ni više od toga. To je preduslov za napredak fudbala“, rekao je Ljajić.
A kako gleda na budući period?
„Ozbiljno se plašim za budućnost ovog fudbala. Pitanje je kako će se pet-šest klubova sada snaći u ovoj situaciji, jer će većina, ako ne i svi, biti suočeni sa time da moraju da stvaraju i prodaju igrače ako misle da opstanu. Jer neće više očito biti sponzorstava, lokalne samouprave će biti u sve težoj situaciji da mogu to da finansiraju. Hteli ili ne hteli, ova situacija će naterati sve da se okrenu onome što klubovi u Srbiji treba da budu - razvojnog karaktera, da stvaraju, prodaju igrače i tako obezbeđuju svoje funkcionisanje. Ja ne vidim alternativu tom putu. Dok se to ne dogodi, tu će biti velikih problema u tranzicionom periodu i mnogi klubovi će doživeti potpuni raspad“, rekao je između ostalog Ljajić za Novu.