"NBA spektakl" u Solunu, 224 poena i pobeda za Trinkijerija u poslednjoj sekundi

Videlo se od starta da će ovo biti meč u kojem će odlučivati nijanse, ali da se doslovno do poslednjeg poseda neće znati ko će slaviti, to se baš nije očekivalo. Ovo je bio rolelkoster promena rezultata, čak se u poslednja 2 minuta stiče utisak da se on menjao nebrojano puta, ali šta reći za samu završnicu. Delovalo je da je PAOK bliže pobedi, međutim, Rimljani ne samo da su stigli prednost rivala, već su u jednom momentu poveli.

Listu strelaca na obe strane predvodio je Tajri sa 27 poena, sledili su ga Osman sa 25 i Foster sa 20, dok je kod gostiju najefikasniji bio Manion sa 18, a potom Marko Simonović sa 17 poena.

završnica je u potpunosti pripala Benu Muru . Amerikanac je najpre bio priseban i izjednačio na 42 sekunde do kraja, kada se snašao pod košem i pogodio za - 111:111. Na drugoj strani je Niko Manion promašio šut za tri, dok je PAOK-u ostalo 24 sekunde za napad. Lopta je išla u ruke najboljeg pojedinca na ovom meču Brina Tajrija . Nekadašnji igrač Igokee odapeo je trojku, ali nije bio precizan. Ipak, Nik Kalates omeo je rivala da uhvati defanzivni posed, što je iskoristio Mur i na 0,9 pogodio zicer za plus dva. Gosti su pokušali posle tajm-auta da dođu do trijumfa, ipak Olinik nije bio ni blizu da pogodi otvoren, ali dalek šut.

Strašno poluvreme odigrali su PAOK i Roma SPQR. Kombinovano je postignuto 121 poen (61 domaćin, 60 gost) i pogotovo u drugoj četvrtini delovalo je kao da je ovo utakmica u kojoj odbrane neće biti nikakav faktor. Međutim, treba reći da su ovakvom rezultatu posle prvih 20 minuta kumovali odlični procenti šuta na obe strane. Solunjani su dominirali kada je reč o koševima sa distance, pa su tako u prvom poluvremenu pogodili 19 trojki iz 19 pokušaja.

Na drugoj strani Roma je takođe bila na blizu 50 posto šuta van linije 6,75 (6/13), ali je držala korak zahvaljujući savršenom učinkom u reketu koji je bio na 80 posto uspešnosti. Plus jedan i visok rezultat na poluvremenu garantovali su efikasna nastavak utakmice, što smo i dobili. Nišanske sprave ostale su užarene i u drugom poluvremenu, dok je PAOK bio taj koji je čuvao minimalnu prednost. Ipak, umalo da je ispusti u završnici o kojoj smo sve već rekli, ali je na kraju Mur iščupao trijumf i zapalio Solun.

Budućnost nikako da ustali formu na početku Evrokupa. Četa Andreja Žakelja igra po sistemu pobeda-poraz, a večeras je bilo vreme za trijumf. Podgoričani su u šestom kolu Evrokupa savladali Kemnic - 96:84 i tako došli do trećeg trijumfa u ovosezonskom izdanju drugog po snazi evropskog takmičenja.

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Nije ovo bio meč u kojem su domaćini došli do laganog trijumfa, ali mora da se istakne da su momci iz Morače sve vreme bili u prednosti. Često je Budućnost koketirala sa dvocifrenom razlikom. Međutim, domaćin nikako nije mogao da se odvoji na plus koji bi mu garantovao miran tok meča. nemački predstavnik je konstantno pronalazio način kako da se vrati u utakmicu i održi se na pristojnom zaostatku.

Međutim, Budućnost je sjajno odigrala u poslednjih 10 minuta. Raspoloženi šuteri, predvođeni često prozivanim Oleksandrom Kovilarom su pogađali i počeli da prave razliku. Upravo je Ukrajinac bio precizan na minut do kraja i tako u potpunosti rešio pitanje pobednika.

Kada je reč o listi strelaca, najefikasniji igrač na utakmici bio je član Kemnica Najdžel Sesar koji je meč okončao sa 18 poena i šest skokova. Na drugoj strani Aksel Butelj brojao je do 16, dok su po 11 poena postigli Kovilar, Đorđije Jovanović i Džastin Smit.

EVROKUP - 6. kolo

Utorak

Tofaš - Neptunas 94:79

/Nutal 20 - Frank 23/

Budućnost - Kemnic 96:84

/Butelj 16 - Sesar 18/

PAOK - Roma SPQR 113:11

/Tajri 27 - Manion 18/

Ulm - Bahčešehir 82:96

/Rataj 18 - Ponitka 18/

Napoli - Trento u toku

Sreda

17.30: (1.20) Turk Telekom (19.0) Frankfurt (5.50)

18.00: (2.40) Rigas Zeli (15.0) Le Man (1.70)

18.00: (2.40) Lijetkabelis (15.0) Manresa (1.70)

18.30: (1.80) Cedevita Olimpija (15.0) Tortona (2.25)

19.00: (4.10) Šlonsk Vroclav (17.0) Burg (1.30)

19.30: (1.30) Bosna (17.0) Balkan Botevgrad (4.10)

20.00: (1.15) Venecija (20.0) Šjauljaj (6.50)

20.00: (1.70) Hapoel Jerusalim (15.0) Aris (2.40)

20.30: (1.30) Maksima Roma (17.0) London Lajons (4.10)

20.30: (1.20) San Pablo (19.0) Rostok (5.50)

Četvrtak

21.00: (1.10) Tenerife (23.0) Univerzitatea Kluž (8.00)

*** Kvote su podložne promenama