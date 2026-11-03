Moneke o Kodiju: Pusti vuka da bude vuk! Od kada je došao Koloko...

Šta o svemu tome kaže Čima Moneke u podkastu " Triple Threat "? "Nemam konkretno ime, a mislim i da nema igrača tog kalibra. Rekao bih samo da su platili veliku svotu novca da dovedu Kodija, pa sad možete da pustite Kodija da bude sjajan, jer Kodi je tip igrača koji nikada ne propušta utakmice i voli pritisak. Voli da nosi veliki teret. Bolji je kad mu je na plećima mnogo toga. On nije tip igrača koga držiš u kavezu i kontrolišeš. Vuka moraš da pustiš da bude vuk. U prethodnoj utakmici se drugačije kretao. Ličio je na prošlu verziju Kodija, a takav može da bude sjajan. Ali mislim da Olimpijakos sigurno mora nekog da dovede. Ipak, kada ste toliko novca dali za Kodija, pustite ga da bude sjajan. Samo da u petak ne bude pun mesec" , kaže Nigerijac.

Dočekaće ih Kodi Miler Mekintajer , koji je dve sezone bio general igre Crvene zvezde, a sada će morati protiv svojih. I njegovi će morati protiv njega, a deluje da će biti jedan od glavnih igrača jer nema Žana Montera , s obzirom da će reprezentativac Dominikanske Republike biti van parketa do maja, maltene je sigurno i završio sezonu.

Kristijan Koloko zaludeo je i navijače, a i saigrače.

"Ko zna šta nam je limit bio ranije, ali sada je drugačiji osećaj. Sve je bolje. Očigledno nam je bio potreban centar, a on je pravi i zahvalan sam što ga imamo. Imam utisak da sa njim od starta imam sjajnu hemiju. Trener je to primetio i mnogo igramo zajedno. Nadam se da ćemo nastaviti to. Vi ne vidite to, ali ima sjajan stav, pametan je. Brzo je ukapirao akcije. Mnogo pita i zaista je sjajan saigrač, tako da mislim da smo sa njim u timu veoma opasni. Verovao sam u nas i ranije, ali sada imam još bolji osećaj".

Sada je u duplom kolu bila rapsodija i važno je što su ostvarili dve pobede.

"Važno je jer smo prošle godine bukvalno izgubili baš ove dve utakmice. U ključnim trenucima sezone, ako se dobro sećam. I to je bolelo. Naravno, znamo kako nam se završila prošla sezona… Igrali smo jednostavno bolje kao autsajderi nego kad smo bili na neki način favoriti, kada se pobeda očekivala. Tada smo gubili", kaže Čima.