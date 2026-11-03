Vlasnik Valensije težak 9.800.000.000 evra, Florentino Perez skočio na listi najbogatijih!
Vreme čitanja: 2min | uto. 03.11.26. | 18:37
Izašla zanimljiva lista najbogatijih ljudi
Ugledni magazin Forbes Španija objavio je najnoviju rang-listu 100 najbogatijih ljudi u Španiji, a sam vrh tabele čvrsto drže vodeća imena direktno i usko povezana sa evroligaškim velikanima! Većinski vlasnik Valensije Huan Rođ popeo se na visoko treće mesto u čitavoj državi, dok se prvi čovek Real Madrida Florentino Perez pozicionirao na fantastičnoj sedmoj poziciji.
Bogatstvo Huana Rođa, osnivača i prvog čoveka vodećeg španskog trgovinskog lanca „Mercadona”, procenjeno je na čak 9,8 milijardi evra, što predstavlja impresivan skok od 1,9 milijardi u odnosu na prethodno merenje. Roig je već godinama glavna finansijska stena i pokretačka snaga iza projekta Valensije, čije su evroligaške ambicije dodatno porasle i dobile novu dimenziju izgradnjom i svečanim otvaranjem ultra-moderne „Roig Arene”.
Izabrane vesti
Na elitnoj listi se visoko kotira i njegova supruga Ortensija Erero, inače potpredsednica kompanije „Mercadona”, koja zauzima šesto mesto u Španiji sa imovinom procenjenom na 5,55 milijardi evra (uz zabeležen rast od 1,15 milijardi). Ovaj bračni par nalazi se na samom čelu finansijskih pokrovitelja kluba — samo tokom sezone 2024/25 u rad, igrački kadar i infrastrukturu Valensije direktno su upumpali oko 19 miliona evra!
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Značajan skok na listi najmoćnijih zabeležio je i prvi čovek „Kraljevskog kluba”, Florentino Perez, koji je sa 10. pozicije napredovao na sedmo mesto najbogatijih Špaca. Njegovo lično bogatstvo trenutno se procenjuje na 4,9 milijardi evra (porast za čak 1,8 milijardi), pri čemu najveći deo njegovog kapitala dolazi iz građevinskog giganta „ACS” u kom obavlja funkciju predsednika i najvećeg deoničara, a čije su akcije na berzi skočile za preko 80 procenata.
Perez, koji je u junu 2026. godine dobio novi mandat na čelu Real Madrida sve do 2030. godine, od svog prvog dolaska na čelo kluba 2000. godine doneo je košarkaškoj sekciji Madriđana čak 29 trofeja, od čega tri prestižna pehara Evrolige, čime je potvrdio status jednog od najuspešnijih sportskih radnika u istoriji evropske košarke.