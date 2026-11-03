Vlasnik Valensije težak 9.800.000.000 evra, Florentino Perez skočio na listi najbogatijih!

Na elitnoj listi se visoko kotira i njegova supruga Ortensija Erero, inače potpredsednica kompanije „Mercadona”, koja zauzima šesto mesto u Španiji sa imovinom procenjenom na 5,55 milijardi evra (uz zabeležen rast od 1,15 milijardi). Ovaj bračni par nalazi se na samom čelu finansijskih pokrovitelja kluba — samo tokom sezone 2024/25 u rad, igrački kadar i infrastrukturu Valensije direktno su upumpali oko 19 miliona evra!

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Značajan skok na listi najmoćnijih zabeležio je i prvi čovek „Kraljevskog kluba”, Florentino Perez, koji je sa 10. pozicije napredovao na sedmo mesto najbogatijih Špaca. Njegovo lično bogatstvo trenutno se procenjuje na 4,9 milijardi evra (porast za čak 1,8 milijardi), pri čemu najveći deo njegovog kapitala dolazi iz građevinskog giganta „ACS” u kom obavlja funkciju predsednika i najvećeg deoničara, a čije su akcije na berzi skočile za preko 80 procenata.

Perez, koji je u junu 2026. godine dobio novi mandat na čelu Real Madrida sve do 2030. godine, od svog prvog dolaska na čelo kluba 2000. godine doneo je košarkaškoj sekciji Madriđana čak 29 trofeja, od čega tri prestižna pehara Evrolige, čime je potvrdio status jednog od najuspešnijih sportskih radnika u istoriji evropske košarke.