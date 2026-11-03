Bosna se pita zašto je Sarajevo ne gleda: Partizanove karte skuplje pet puta, a ima ih 20.000

Navijači nikako da prepoznaju momenat koji su čekali godinama unazad, pa tako hala bude poluprazna u utakmicama u kojima na noge dolaze protivnici koji ciljaju takmičenje u Evroligi, kao što je slučaj sa PAOK-om. Sada, pred meč šestog kola i gostovanje bugarskog Balkana u Zetri, vodeći ljudi Bosne su iziritirani situacijom da nemaju adekvatnu podršku sa tribina, kao i to da se ovakva poseta prilično odrazi na planirane prihode od karata.

"Mi se sami pitamo šta radimo i kako radimo, kao i to da li je Sarajevo spremno za evropsku Bosnu. Možda nismo trebali da igramo veliko takmičenje, možda samo BiH ligu u Živinicama, Tuzli, Vakufu... Ako se vratimo nekoliko meseci unazad, mi smo uložili neverovatan trud i igramo takmičenje kao što je Evrokup. Imamo odličnu priliku da nastavimo sa dobrim rezultatima, a pre početka smo bili zadovoljni sa jednom ili dve pobede. Sutra ako bude pozitivan ishod, a nadamo se da će biti, možemo proći u narednu fazu", započeo je prvi čovek kluba Nihad Selimović.

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Vodeći čovek kluba je otkrio izuzetno skroman broj prodatih karata za meč u kojem je Bosna dočekala Bahčešehir.

"Napravili smo do sada fenomenalne rezultate, ali podrška publike... Zaista, čudna je situacija da mi u Beču imamo podršku 98 posto dvorane i ona je veća nego u Sarajevu. Protiv Bahčešehira u Sarajevu prodali smo 287 karata, a kao gratis dali 1.366. Neko će reći da je karta skupa, 60 posto karata su 10 i 15 maraka. Pet i sedam i po eura. Konstantno se plasira priča da su karte 35 maraka, kod nas nema karta u toj ceni. Kod nas za 15 eura četvoročlana porodica može doći na utakmicu Evrokup".