Bosna se pita zašto je Sarajevo ne gleda: Partizanove karte skuplje pet puta, a ima ih 20.000
Vreme čitanja: 3min | uto. 03.11.26. | 19:38
"Danas ću sigurno imati 1.000 poziva za karte od direktora, biznismena, političara. Kažem, niko neće dobiti kartu po cenu toga da dvorana bude prazna", rekao je Selimović
Bosna je dugo tavorila, nije je bilo ni na regionalnoj košarkaškoj mapi, a kamoli na evropskoj. Dugo je trebalo popularnim studentima da se vrate na mesto koje im pripada, a ove takmičarske godine napravljen je vrlo dobar tim, dok je Bosna našla mesto u Evrokupu.
Ekipa Darija Đerđe čak igra vrlo dobro i u ABA ligi i u drugom po snazi evropskom takmičenju. Ostvarene su dve pobede u pet kola, jedna od njih je nad Bahčešehirom, timom koji slovi za najuži krug kandidata za titulu. Dovedeni su neki prilično atraktivni igrači poput Šona Pajpsa, Geroija Brauna, Deandrea Golstona, Redžija Perija i ostalih, ali Bosna ima problem sa posetom.
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Navijači nikako da prepoznaju momenat koji su čekali godinama unazad, pa tako hala bude poluprazna u utakmicama u kojima na noge dolaze protivnici koji ciljaju takmičenje u Evroligi, kao što je slučaj sa PAOK-om. Sada, pred meč šestog kola i gostovanje bugarskog Balkana u Zetri, vodeći ljudi Bosne su iziritirani situacijom da nemaju adekvatnu podršku sa tribina, kao i to da se ovakva poseta prilično odrazi na planirane prihode od karata.
"Mi se sami pitamo šta radimo i kako radimo, kao i to da li je Sarajevo spremno za evropsku Bosnu. Možda nismo trebali da igramo veliko takmičenje, možda samo BiH ligu u Živinicama, Tuzli, Vakufu... Ako se vratimo nekoliko meseci unazad, mi smo uložili neverovatan trud i igramo takmičenje kao što je Evrokup. Imamo odličnu priliku da nastavimo sa dobrim rezultatima, a pre početka smo bili zadovoljni sa jednom ili dve pobede. Sutra ako bude pozitivan ishod, a nadamo se da će biti, možemo proći u narednu fazu", započeo je prvi čovek kluba Nihad Selimović.
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Vodeći čovek kluba je otkrio izuzetno skroman broj prodatih karata za meč u kojem je Bosna dočekala Bahčešehir.
"Napravili smo do sada fenomenalne rezultate, ali podrška publike... Zaista, čudna je situacija da mi u Beču imamo podršku 98 posto dvorane i ona je veća nego u Sarajevu. Protiv Bahčešehira u Sarajevu prodali smo 287 karata, a kao gratis dali 1.366. Neko će reći da je karta skupa, 60 posto karata su 10 i 15 maraka. Pet i sedam i po eura. Konstantno se plasira priča da su karte 35 maraka, kod nas nema karta u toj ceni. Kod nas za 15 eura četvoročlana porodica može doći na utakmicu Evrokup".
Selimović je uporedio situaciju u Bosni sa poslovanjem Partizan Mozzart Beta.
"Femili tribina Partizana je 51 euro, kod nas je 10, a oni nakupe 20.000 ljudi u dvorani, ali svi znamo da pametujemo. Danas ću sigurno imati 1.000 poziva za karte od direktora, biznismena, političara. Kažem, niko neće dobiti kartu po cenu toga da dvorana bude prazna", rekao je Selimović i dodao da je Bosna od Bahčešehira zaradila 6.030 maraka, a da je organizacija utakmice koštala između 30.000 i 40.000 maraka.
EVROKUP - 6. kolo
Utorak
Tofaš - Neptunas u toku
Budućnost - Kemnic u toku
PAOK - Roma SPQR u toku
Ulm - Bahčešehir u toku
20.00: (1.17) Napoli (20.0) Trento (6.00)
Sreda
17.30: (1.20) Turk Telekom (19.0) Frankfurt (5.50)
18.00: (2.40) Rigas Zeli (15.0) Le Man (1.70)
18.00: (2.40) Lijetkabelis (15.0) Manresa (1.70)
18.30: (1.80) Cedevita Olimpija (15.0) Tortona (2.25)
19.00: (4.10) Šlonsk Vroclav (17.0) Burg (1.30)
19.30: (1.30) Bosna (17.0) Balkan Botevgrad (4.10)
20.00: (1.15) Venecija (20.0) Šjauljaj (6.50)
20.00: (1.70) Hapoel Jerusalim (15.0) Aris (2.40)
20.30: (1.30) Maksima Roma (17.0) London Lajons (4.10)
20.30: (1.20) San Pablo (19.0) Rostok (5.50)
Četvrtak
21.00: (1.10) Tenerife (23.0) Univerzitatea Kluž (8.00)
*** Kvote su podložne promenama