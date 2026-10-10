Bavarski obračun: Kejn i drugovi pamte senzacionalni poraz od komšija početkom 2026.

Lepršavo, efikasno igra Bajern pod komandom belgijskog stručnjaka Vensana Kompanija. On je postao tek četvrti trener u bogatoj istoriji Bajerna koji je u prve dve sezone dva puta osvojio „salataru“. Pre toga je to uspelo Pepu Gvardioli, Hansiju Fliku i Ernstu Hapelu.

15.30: (11,0) Augzburg (7,75) Bajern Minhen (1,20) MOZZART RELAX

Kompani ima najmanji procenat poraza od svih trenera Bajerna u istoriji. Samo tri od 66 utakmica. Bajern je u Kompanijevoj eri bio 64 od 66 kola lider Bundeslige. Bajern ima prosek od 3,3 gola po meču u Bundesligi...

Hari Kejn je garancija golova, a tu su Majkl Olise i Luis Dijaz. Bajern je drugi po pretrčanim kilometrima (122,7), samo su više u ligi pretrčali fudbaleri Hofenhajma.

Augzburg je imao sjajan početak, dve pobede, ali samo bod u poslednja dva kola, mada je to i dalje odlično peto mesto za tim za koji igra korejski igrač Seol, do proteklog leta fudbaler Crvene zvezde. I dalje se privikava na uslove u novom klubu. Igrao je na sve četiri utakmice, ali nijednom nije bio starter. Pre četiri dana nije bio na terenu u prijateljskom meču sa Uzbekistanom (2:0). Nije najavljen ni danas za obračun sa šampionom Nemačke.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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Bajern ne može da računa na povređenog Džamala Musijalu, kao ni na Buhmana. Kompani će sa najjačim adutima na Augzburg, sa sjajnim triom u napadu Kejn-Olise-Dijaz. Englez ne posustaje, daje golove u serijama. Na poslednjih sedam utakmica se 10 puta upisao u strelce, računajući i mečve u reprezentaciji Engleske. Domaćin je lišen usluga Munijea, Susoa, Banksa i Brajhaupta.

15.30: (1,45) Hofenhajm (5,00) Hamburger (6,75) MOZZART RELAX

Motiv za tim iz Minhena biće i poraz od komšija početkom ove godine, kada je Augzburg senzacionalno slavio na Alijanc areni sa 2:1. Na poslednja tri meča ovih timova u Augzburgu, Bajern je slavio uz kombinaciju GG4+. Kvota u Mozzartu (ponuda i za Mozzart Relax) da će oba tima da daju bar po gol, uz ukupno četiri pogotka je 1,80.

BUNDESLIGA – 5. KOLO

Petak

Borusija Dortmund - Verder Bremen 2:2 (0:0)

/Svenson 80, Šloterbek 85 - Rejs 88, Filkrug 90+2/

Subota

15.30: (11,0) Augzburg (7,75) Bajern Minhen (1,20) MOZZART RELAX

15.30: (3,05) Majnc (3,60) Bajer Leverkuzen (2,25) MOZZART RELAX

15.30: (2,40) Union Berlin (3,50) Elverzberg (2,85) MOZZART RELAX

15.30: (1,45) Hofenhajm (5,00) Hamburger (6,75) MOZZART RELAX

15.30: (4,70) Paderborn (4,50) Štutgart (1,65) MOZZART RELAX

18.30: (1,60) RB Lajpcig (4,30) Ajntraht Frankfurt (5,20) MOZZART RELAX

Nedelja

15.30: (2,10) Keln (3,60) Menhengladbah (3,35) MOZZART RELAX

17.30: (1,70) Frajburg (3,70) Šalke (5,10) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama