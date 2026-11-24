Olimpija krenula da pobeđuje, Gudurić obezbedio trijumf
Vreme čitanja: 2min | uto. 24.11.26. | 23:12
Asvel umalo preokrenuo u ludoj četvrtoj četvrtini
Košarkaši Olimpije iz Milana stigli su do trećeg uzastopnog slavlja u Evroligi, pošto su u okviru 14. kola u gostima nadigrali Asvel rezultatom 95:91, posle prave drame u poslednjem minutu. Od trenutka kada je Luka Banki na klupi zamenio Đuzepea Pepea Poetu, sastav iz Lombardije izgleda znatno sigurnije — posle slavlja nad Crvenom zvezdom i Fenerbahčeom, položio je oružje i tim iz Francuske.
Domaćin je u završnoj četvrtini ubacio čak 33 poena i sve do pola minuta pre kraja gostima dozvolio skromnih sedam, ali je sam kraj doneo neočekivani zaplet. Asvel je otvorio nalet serijom 14:2, koju su nadovezali Sestina i Vašington, da bi Rajt ponovo zaustavio francuski sastav, a Hol trojkom povisio na 89:77. Ipak, rival iz Vilerbana je ekspresno smanjio zaostatak ispod deset poena (89:81), a zatim je posle izgubljene lopte Marka Gudurića i dve greške gostiju prišao na samo 89:86.
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U poslednjim trenucima usledila je taktička igra prekršajima i slobodnim bacanjima. Tompson je pametnim faulom poslao Gača na liniju penala za dva pogotka, da bi ubrzo nad Gudurićem bio dosuđen nesportski prekršaj — srpski bek je ubacio jedno bacanje i ostavio svom timu 16 sekundi za napad.
Tompson je potom bio precizan nakon novog faula, ali je Bot Gač pogodio trojku i približio Asvel na 93:91. Sve dileme otklonio je upravo Gudurić, koji je na 8,8 sekundi pre kraja mirno pogodio oba slobodna bacanja i potvrdio trijumf Milana od 95:91.
Ovim trijumfom italijanski prvak se poravnao na skoru 4–10 sa Bajernom i Makabijem. Najefikasniji kod pobednika bio je Mozes Rajt sa 29 poena i osam skokova, Kol je upisao 17, dok je Gudurić susret završio sa 12 poena. Kod Asvela su se najviše istakli Vašington sa 19 poena i šest skokova, Bot Gač sa 14 i Peti Mils sa 11 poena.
EVROLIGA, 14. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u znaku MOZZART RELAX ***
Utorak:
Bešiktaš - Pariz 88:76
/Roden 21 - Voker 24/
Crvena zvezda - Virtus Bolonja 84:108
/Moneke 20 - Edvards 15/
Bajern Minhen - Makabi Tel Aviv 79:87
/Bečamp, Vašington 13 - Sorkin 17/
Valensija - Panatinaikos 83:86
/Šorts 15 - Grant 14/
Asvel - Olimpija Milano 91:95
/Vašington 19 - Rajt 29/
Barselona - Fenerbahče 77:83
/Umude 18 - Šilds 26/
Sreda:
17.00: (1,35) Dubai (16,0) Partizan Mozzart Bet (3,70)
20.15: (1,30) Olimpijakos (17,0) Hapoel Tel Aviv (4,10)
20.30: (2,10) Baskonija (15,0) Anadolu Efes (1,90)
20.45: (1,30) Real Madrid (17,0) Žalgiris (4,10)
*** Kvote su podložne promenama