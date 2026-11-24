Košarkaši Olimpije iz Milana stigli su do trećeg uzastopnog slavlja u Evroligi, pošto su u okviru 14. kola u gostima nadigrali Asvel rezultatom 95:91, posle prave drame u poslednjem minutu. Od trenutka kada je Luka Banki na klupi zamenio Đuzepea Pepea Poetu, sastav iz Lombardije izgleda znatno sigurnije — posle slavlja nad Crvenom zvezdom i Fenerbahčeom, položio je oružje i tim iz Francuske.

Domaćin je u završnoj četvrtini ubacio čak 33 poena i sve do pola minuta pre kraja gostima dozvolio skromnih sedam, ali je sam kraj doneo neočekivani zaplet. Asvel je otvorio nalet serijom 14:2, koju su nadovezali Sestina i Vašington, da bi Rajt ponovo zaustavio francuski sastav, a Hol trojkom povisio na 89:77. Ipak, rival iz Vilerbana je ekspresno smanjio zaostatak ispod deset poena (89:81), a zatim je posle izgubljene lopte Marka Gudurića i dve greške gostiju prišao na samo 89:86.