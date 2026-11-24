Spektakularna utakmica u Valensiji. Navikli smo još od prošle sezone kada su Valensija i Panatinaikos odigrali pet spektakularnih plej-of mečeva posle čega je Valensija bila ta koja je otišla na završni turnir. Na tim okršajima smo videli apsolutno sve što košarka može da donese, a tako je bilo i ovoga puta pošto je cela utakmica stala u jedan šut Najdžela Hejsa Dejvisa koji je pogodio trojku sa zvukom sirene - 86:83.

Imao je Panatinaikos 15 sekundi vremena da realizuje poslednji napad jer je pre toga tim Željka Obradovića odigrao odlučnu odbranu. Činilo se da je Valensija bila blizu da se odbrani jer je gost iz Grčke izveo loptu iz auta na 3,2 sekunde pre kraja, nekako je lopta došla do Hejsa Dejvisa koji je munjevito izbacio loptu, izgledao je to više kao bacanje lopte sa ramena, ali još jednom je pokazao Amerikanac da je majstor kada se meč lomi je je lopta ušla kao kap za veliko slavlje Panatinaikosa.