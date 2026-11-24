Žoc u ekstazi slavi ludu trojku Hejsa Dejvisa sa zvukom sirene (VIDEO)
Vreme čitanja: 9min | uto. 24.11.26. | 22:39
Panatinaikos pobedio Valensiju u Španiji čudesnim košom u poslednjoj sekundi
Spektakularna utakmica u Valensiji. Navikli smo još od prošle sezone kada su Valensija i Panatinaikos odigrali pet spektakularnih plej-of mečeva posle čega je Valensija bila ta koja je otišla na završni turnir. Na tim okršajima smo videli apsolutno sve što košarka može da donese, a tako je bilo i ovoga puta pošto je cela utakmica stala u jedan šut Najdžela Hejsa Dejvisa koji je pogodio trojku sa zvukom sirene - 86:83.
Imao je Panatinaikos 15 sekundi vremena da realizuje poslednji napad jer je pre toga tim Željka Obradovića odigrao odlučnu odbranu. Činilo se da je Valensija bila blizu da se odbrani jer je gost iz Grčke izveo loptu iz auta na 3,2 sekunde pre kraja, nekako je lopta došla do Hejsa Dejvisa koji je munjevito izbacio loptu, izgledao je to više kao bacanje lopte sa ramena, ali još jednom je pokazao Amerikanac da je majstor kada se meč lomi je je lopta ušla kao kap za veliko slavlje Panatinaikosa.
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Nije ovo bio prvi put da Hejs-Dejvis zada ovako bolan udarac Valensiji. Tokom druge utakmice plej-ofa Evrolige 2026. godine pogodio je šut sa poludistance uz zvuk sirene u produžetku i doneo Panatinaikosu trijumf nad španskim klubom rezultatom 107:105.
Uostalom, pogledajte poslednji napad Panatinaikosa koji je rešio pitanje pobednika.
Bio je to 11. poen Najdžela Hejsa Dejvisa na ovom meču. Sjajni krilni igrač je bio jedan od petorice dvocifrenih u ekipi Željka Obradovića. Najefikasniji bio je Džerijan Grant koji u poslednje vreme nema veliku ulogu kod trenera Obradovića, ali na ovom meču je imao veliku ulogu u pobedi, kao i Kendrik Nan koji je okončao meč sa 13 poena, ali je pogodio podjednako bitnu trojku kao Hejs Dejvis.
Koliko je sve ovo emotivno proživeo Željko Obradović, vidi se na snimku posle koša.
Pre svega toga, na 35 sekundi pre kraja, Valensija je imala sve u svojim rukama. Domaćin je imao tri poena prednost, falila je još samo jedna odbrana da se obezbedi trijumf. Ipak, lopta je bila u rukama Nana koji se ne boji ovakvih situacija, već je hladnokrvno preneo loptu na polovinu protvnika, podigao se na šut i doneo izjednačenje.
Posle toga se dogodila situacija koju smo opisali. Nekako su svi očekivali da lopta ponovo ide u ruke Nana, ali ona je završila u rukama pomenutog Hejsa Dejvisa koji zna kako u ovakvim situacijama.
Tim Željka Obradovića se sada vratio na pobeničke staze posle dva vezana neuspeha protiv Barselone i Virtusa. Onda su se dogodili trijumfi protiv Žalgirisa u Kaunasu i večeras u Valensiji.
U poraženom sastavu, Ti Džej Šorts je prednjačio sa 15 poena, pratio ga je nesuđeni član Partizana, Armoni Bruks koji je imao 13 poena, ali je za tri šutirao 2/9. Generalno je baš taj šut sa distance bio najveći problem domaćina jer su ubacili samo devet trojki iz čak 30 pokušaja.
Panatinaikos je na kraju odigrao čvršće, imao više koncentracije u odbrani i skoku pa se tim iz Atine ponovo uključuje u trku za sam vrh tabele Evrolige posle 14 odigranih mečeva.
EVROLIGA, 14. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u znaku MOZZART RELAX ***
Utorak:
Bešiktaš - Pariz 88:76
/Roden 21 - Voker 24/
Crvena zvezda - Virtus Bolonja 84:108
/Moneke 20 - Edvards 15/
Bajern Minhen - Makabi Tel Aviv 79:87
/Bečamp, Vašington 13 - Sorkin 17/
Valensija - Panatinaikos 83:86
/Šorts 15 - Grant 14/
Asvel - Olimpija Milano /u toku/
Barselona - Fenerbahče /u toku/
Sreda:
17.00: (1,35) Dubai (16,0) Partizan Mozzart Bet (3,70)
20.15: (1,30) Olimpijakos (17,0) Hapoel Tel Aviv (4,10)
20.30: (2,10) Baskonija (15,0) Anadolu Efes (1,90)
20.45: (1,30) Real Madrid (17,0) Žalgiris (4,10)
*** Kvote su podložne promenama