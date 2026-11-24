Može Šarunas Jasikevičijus da se zahvali pre svega neverovatnom Ševonu Šildsu. Igrao je 34 minuta, ubedljivo najviše od svih igrača na utakmici, verovao mu je sve vreme i u drugom poluvremenu je to poverenje i opravdao. Utakmicu je završio sa 26 poena, a trojke je šutirao 7/12. Svih sedam trojki pogodio je u drugom poluvremenu! Upisao je i šest skokova.

Upala je Barselona u seriju loših rezultata i kod kuće trenutno ne mogu da pobede nikog. Nadir Hifi im je pokrenuo ovaj loš niz na startu duplog kola prošle nedelje, kada je pogodio trojku za pobedu u Blaugrani, zatim ih je Crvena zvezda savladala u njihovom domu posle produžetka i za nastavak ove crne serije pobrinuo se Fenerbahče. Istanbulski velikan savladao je Barselonu u gostima 83:77, u meču 14. kola Evrolige. Zanimljivo, to im je druga pobeda na strani ove sezone.

Nije dobro Barselona krenula sa šutem spolja jer su promašili prve tri trojke, sve dok Minaja nije bio prvi igrač koji je pogodio spolja, a kod Fenerbahčea je to išlo mnogo bolje jer su pogotke van linije 6,75 upisali Klajburn i Larkin. Minaja je ujedno dao prvih šest poena domaćina, zatim je posle jednog ofanzivnog skoka brzinski došao i do osmog poena, pa za njega gosti nisu imali nikakvih rešenja. Malo po malo je domaćin uspeo da se vrati, Nunjez i Balcerovski su imali odličnu konekciju, a centar je vezao šest poena i Barselona je došla do prednosti. Gde je on nastavio poenterski nastavio je Nunjez, priključio se i Umude prvom trojkom, zatim i drugom, da bi tačku na prvu četvrtinu stavio Đoel Para. Barselona je imala +7 i ubacila je čak 28 poena u prvoj deonici, pa je bilo jasno šta gost iz Istanbula mora da popravi da ne bi sve brzo otišlo u pogrešnom pravcu za njih. Džuzeng i Larkin trojkama otvaraju drugi kvartal, dok Barselona kreće mnogo da greši, ni Sekulić nije mogao tajm-autom do da iseče. Posle povratka sa odmora je Nunjez napravio i nesportsku, Klajburn pogodio dva bacanja za preokret i seriju 10:0, koju je prekinuo Para sa linije penala. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Nekako je uspeo domaćin da se konsoliduje i da u oba pravca ponovo igra dobro. Stiže serija Barselone za novi preokret i novo vođstvo, probudio se i Robinson sa četiri vezana poena i odbrana je takođe opet bila odlična. Bilo je zanimljivo u poslednjem minutu, gde je opet sjajni Larkin pogodio trojku, ali odgovara mu Minaja - za inače njegov 11. poen u prvom poluvremenu - i katalonski velikan na veliki odmor odlazi sa šest poena prednosti.

Odličan početak je domaćin imao i u trećoj četvrtini. Odmah su uhvatili defanzivno u mašinu Fenerbahče, koji nije mogao da izmisli poene. Dali su samo dva poena za više od četiri minuta košarke u trećem kvartalu, sve dok nije konačno Ševon Šilds pogodio prvu trojku na meču, ujedno i sprečio domaćina da ode na dvocifreni višak. Makar na kratko. Martin i Umude donose najvećih +11, ali je prosto neverovatno kako Fenerbahče može da igra bez pravog centra. Jeste ušao Šanli u jednom trenutku, ali do tada, negledljivo. Balcerovski možda da zagradi i po dvojicu, Nunjez im je leteo po reketu i hvatao ofanzivne skokove... Sve što su dobro napravili u trećoj četvrtini - na kraju koje su imali +8 - prosuli su na startu poslednjeg kvartala. Razigrao se fantastični Ševon Šilds, koji do polovine treće četvrtine nije pogodio nijednu trojku. Za preokret je pogodio trojku posle vrhunskog driblinga, kada je zadnjom promenom izbacio rivala, pa pocepao mrežicu, minut kasnije još i jednom – za šestu trojku u drugom poluvremenu. Larkin je isto pomogao, pobegao odbrani za +6 na šest minuta do kraja, kada je Sekulić reagovao tajm-autom.

Uspeo je domaćin da se vrati i na dva i po minuta do kraja bilo je izjednačeno, što je značilo da se režira drama. Onda se naravno pojavio neverovatni Ševon Šilds sa novom trojkom, sedmom u drugom poluvremenu, za novo vođstvo. Fener je otišao i na +5, a u centru pažnje je na ulasku u poslednji minut bio Džuzeng. Prvo je promašio otvorenu trojku, ali onda stigao Umudea i udario mu rampu o tablu. Da je bio prisebniji kada je uhvatio ofanzivni skok i izbacio loptu spolja, možda bi i rešio utakmicu, međutim hteo je da on pogodi i dobio je rampu, zatim i napravio faul za dva slobodna bacanja. Na 20 sekundi do kraja, Umude je izvukao dva penala i pogodio oba za minus dva.