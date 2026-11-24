ZAOKRUŽENO

KOMO - AEK ATINA (ki 1, kvota 1,27) – rezultat 1:0

Dao je sve od sebe srpski stručnjak Marko Nikolić, ali nemilosrdna mašina Seska Fabregasa samlela je večeras i atinske žuto-crne. Konačan rezultat ovoga puta nije bio ubedljiv, ali Komo je ponovo dokazao da je jedna od najlepših priča ovosezonske LŠ i potpuno zasluženo u vrhu tabele, stoji gotovo rame uz rame sa aždajama kakve su Real Madrid i PSŽ.

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LAJPCIG - LANS (ki 1, kvota 1,35) – rezultat 3:1

Lens je u prošlom kolu s čak 1:9 nastradao protiv Koma na domaćem terenu, a činilo se da bi mu se takva, teška sudbina mogla spremati i ovog puta, na gostovanju kod Lajpciga. Ipak, to se nije dogodilo, iako su Nemci došli do pobede.

SLOVAN BRATISLAVA - BETIS (ki 2, kvota 1,25) – rezultat 0:2

Muke Slovana nisu se ni u ovom kolu Lige šampiona prekinule, te je slovački sastav poražen i po 15. put zaredom najjačem ligaškom takmičenju u svetu fudbala. Ovog puta njihov je 'krvnik' bio Betis, koji je slavio u Bratislavi.

REAL MADRID - PSV (ki 1, kvota 1,15) – rezultat 5:1

Žamor i uzdasi mogli su se čuti na Santjago Bernabeuu, negodovali su prisutni. Em je PSV vodio, em Real Madrid bezmalo da ništa nije ponudio. Da nije bilo šuta Vinisijusa iskosa sa ivice kaznenog prostora, bilo bi apsolutno ništa. Žoze Murinjo osetio je kako se gomila negativna energija i odlučio je da okrene sve naopačke. Sproveo je malu revoluciju, izbacio je sve grešnike...

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WOLVERHAMPTON - DERBI KAUNTI (ki 1, kvota 1,25) – rezultat 3:0

Vukovi su odigrali odličan meč gde gostu nisu ostavili gotovo ni gram nade u preokret. Golove za Vulverhempton postigli su Adam Armstrong (29. i 76. minut) i Portugalac Mateus Mane (74). Vulfsi se bore za Premijer ligu, dok će Derbi, gotovo izvesno nazad u treći rang takmičenja.

MIDLZBRO - SVONSI (ki 1, kvota 1,42) – rezultat 2:1

Teško, ali se popularni Boro izborio za trijumf na domaćem terenu, legendarnom stadionu Riversajd. Poveo je domaćin rano, već u u 9. minutu preko Piert-Herisa, da bi gosti, to jest Opoku izjednačili u 22. Prvo poluvreme je završpeno egalom , tako da je pogodak Lankašira na početku drugog dela ovog meča 17. kola Čempionšipa rešio susret i mnogo briga MOZZARTOVIM kladiocima.

BODO - LASK LINC (ki 1, kvota 1,37) – rezultat 1:0

Doputovao je LASK na sever Evrope sa dve vezane pobede, protiv Sportinga u Lisabonu (3:2) i velikih 4:0 protiv Slovana iz Bratisleve, ali su večeras bili bez šuta u okvir gola. Na prvi njihov pokušaj čekalo se više od sat vremena. Čak su i uspeli da imaju zicer, ali ga nisu iskoristili. A, onda, kada se činilo da će meč biti završen bez golova, na drugoj stativi u gužvi posle prekida pojavio se Andreas Helmersen.

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PRECRTANO

CRVENA ZVEZDA - VIRTUS BOLONJA (ki 1, kvota 1,35) – rezultat 84:108

Ako postoji savršen primer kako ne treba Crvena zvezda da izgleda, onda je to večerašnja utakmica sa Virtusom. I Ibon Navaro do kraja sezone treba da pušta igračima ovaj meč i govori im: "E, ovako nećemo da igramo".

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MANČESTER SITI - NAPOLI (ki 1, kvota 1,33) – rezultat 2:2

Mančester Siti krizira i to je sada potpuno jasno. Samo jedna pobeda (i jedna na penale) u poslednjih sedam mečeva. Napoli je noćas stao u dupli blok, branio se sa devet igrača u većem delu meča i dva puta ranio igrački nadmoćnijeg rivala - dovoljno da ostane neporažen na Etihadu.

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ARSENAL - DORTMUND (ki 1, kvota 1,50) – rezultat 1:1

Bolji je bio vladajući šampion Engleske i viceprvak Evrope - pogotovo ako gledamo statistički - u dobroj meri Nemce je milovala i fortuna, pre svega na desetak minuta pre kraja, kada je u istom napadu lopta dva puta pogađala stativu Gregora Kobela, pa i nekoliko trenutaka ranije, kada je Viktor Đekereš promašio zicer sa pet metara.

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