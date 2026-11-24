Bolji je bio vladajući šampion Engleske i viceprvak Evrope i bez nekoliko startera - pogotovo ako gledamo statistički - u dobroj meri Nemce je milovala i fortuna, pre svega na desetak minuta pre kraja, kada je u istom napadu lopta dva puta pogađala stativu Gregora Kobela , pa i nekoliko trenutaka ranije, kada je Viktor Đekereš promašio zicer sa pet metara.

Ono što nije uspeo Bajern prošle jeseni, negde baš u ovo vreme, jeste Borusija iz Dortmunda! Pomalo neočekivano, u fazi sezone kad ne blista, četa Nika Kovača uspela je da ostane neporažena u Londonu protiv Arsenala (1:1), čime je ozbiljno povećala šanse da se direktno plasira u osminu finala Lige šampiona.

Falilo je Artetinom sastavu više koncentracije u završnicima akcija, tečnijeg protoka lopte - posebno u drugom poluvremenu - možda i agresivnosti, čak odlučnosti u finišu susreta. Na momente, Tobžije su u završnici izgledale kao da su zadovoljne s ovih 1:1, te da nisu spremne previše da rizikuju. Što se Dortmunda tiče utisak ne bi bio značajno drukčiji ni da je doživljen poraz. Jer dolaskom Larsa Rikena i Nils Ole Buka na čelo sportskog sektora klub se vratio starom načinu funkcionisanja i poslovanja - 'iskopavanju' najvrednijih evropskih bisera. Rezultat? Da, ali nje po svaku cenu. Pre svega razvijanje igrača i puna kasa. Kad je već Bajern u domaćem dvorišti nedodirljiv...

Puno reči hvale bilo je na račun nekolicine Borusijinih igrača proteklih meseci, od čega su se dva imena posebno izdvojila: Joan Gadu i Feliks Nmeča (26). Zbog igranja u Bundesligi - fizički ne toliko zahtevnoj - mnogi su bili skloni da stave poveći znak pitanja kraj svih tih hvalospeva. E sad, nakon noćašnjeg izdanja ove dvojice momaka dileme nema: da, 1,95 visoki Gadu jedan je od najboljih mladih štopera u Ligi šampiona; i da, ako neki vezni igrač iz Nemačke vredi 100.000.000 evra, onda je to Feliks Nmeča. Istina, nije Nmeča više tako mlad, nije danas pokazao ni izbliza koliko može, međutim jasno je kao dan da je potpuno sazreo, da može da igra barabar sa najmoćnijim vezistima na svetu, pa i da diktira ritam, prilagodi ga svojim potrebama i svojim karakteristikama. Kada je Gadu u pitanju on je na Emiratima odigrao najzahtevniju utakmicu u dosadašnjoj karijeri. Napravio je nekoliko grešaka, u nekoliko navrata nije se dobro postavio, kasnio prilikom pravljenja ofsajd pozicije, no sve su to stvari što se daju korigovati. Ono što je visoki Francuz napravio u 55. minutu, kada je u stilu Franca Bekenbauera izneo loptu sa svoje polovine i pripremio pogodak vredan boda - to se danas plaća silnim milionima. I nema sumnje da će ljudi iz Dortmunda to umeti da naplate u dogledno vreme.

Arsenal je bio puno dominantniji u prvom delu. Utisak je, ipak, da nije stvorio prilika koliko je trebalo kako bi toliku nadmoć u potpunosti materijalizovao. Posebno što je kapiten Borusije Niko Šloterbek napravio neke za njega prilično nesvojstvene kikseve. Viktor Đekerš pogodio je za 1:0 u 10. minutu i taj pogodak kao da je uterao strah u kosti Milionerima. Igrali su pod pritiskom, grešili u pasu, komplikovali gde ne treba. Lako su Englezi to mogli, ili bolje reći morali da kazne...

U drugom delu nešto drukčija slika, puno hrabriji Dortmund, često u viskom presingu i više problema za odbranu Arsenala. Mirisalo je na izjednačenje otkako su se ekipe vratile na teren. Međutim pitanje je bi li do njega i došlo da nije bilo već pomenute solo akcije Gadua. Naravno, ništa manje zasluge za 1:1 ne zaslužuje ni strelac Maksi Bajer, koji je majstorski iz ravnoteže izbacio ponajboljeg defanzivca Premijer lige - Gabrijela.

Koliko je Arsenal imao više posla u defanzivi u nastavku pokazuje i poništeni gol Džoba Belingema, odnosno dramatičan momenat u šesnaestercu domaćina, kada je Đekereš igrao rukom posle kornera. VAR se ipak nije oglasio... Ovaj bod još više vredi Kovaču i njegovim momcima ako se zna da su roviti Seru Girasi - najbolji strelac ekipe, i skupoceni Grk Konstantinos Karecas - takođe nespreman u potpunosti, počeli sa klupe.