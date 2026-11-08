Belozoglu pravi seču u januaru, odlazi Mimović, na meti vezista iz Brazila

Poznato je da Fenerbahče više ne računa na nekadašnjeg igrača Crvene zvezde, 22-godišnjeg desnog beka Ognjena Mimovića, kog je stavio na transfer listu, ali srpski fudbaler na njoj neće biti usamljen. Iz dana u dan se pojave nove spekulacije, pa se očekuje da spisak bude poširi.

14.00: (4,20) Čorum (4,30) Fenerbahče (1,75)

Mimović po dolasku u januaru 2025. godine za 6.700.000 evra, nije uspeo da se nametne, pa je sve izvesnije da će biti prodat na zimu. Njegov odlazak otvoriće prostora za druge strane igrače, a kako stvari stoje, Belozoglu želi da dovede pojačanje za sredinu terena.

Jedan od onih koji bi mogli da dođu je i 25-godišnji fudbaler Botafoga, Danilo. Reč je o igraču koji je u leto 2025. napustio redove Notingem Foresta kako bi se vratio u svoju zemlju. Brazilci su tada za njegov dolazak platili 23.000.000 evra i sa njim potpisali ugovor do jula 2029.

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Ipak, čini se da Fenerbahče neće imati lak prolaz, jer se za brazilskog vezistu i dalje ozbiljno raspituje i prvak Rusije, ekipa Zenita. Rusi su još letos bili spremni da plate daleko više, oko 40.000.000 evra uključujući i bonuse, ali problem je što Danilo i dalje ne želi da igra u Rusiji.

To daje šansu Fenerbahčeu da uz bolju ponudu privuče brazilskog fudbalera, koji je bio deo nacionalnog tima svoje zemlje na proteklom Mundijalu. Prošle sezone Danilo je za Botafogo odigrao 39 mečeva i postigao je 13 golova uz tri asistencije.

Ipak, sav fokus trenutno je na Belozogluu. Novi trener se sprema da ostavi trag što je moguće pre i priznaje da je sada daleko zreliji iskusniji nego pre pet godina.

"Odrastao sam na ulicama ovog grada pevajući pesme o legendama kluba. Bog mi je dao priliku da nosim dres ovog gigantskog kluba, da budem njegov sportski direktor i nakratko trener. Još jednom sam se vratio kući i pun sam očekivanja", kaže Belozoglu.

Jasno je da je cilj da se sa Fenerbahčeom upusti u borbu za sam vrh tabele, što neće biti lako jer za vodećim prvakom Galatasarajem zaostaje čak 12 bodova.

"Svestan sam odgovornosti. Došao sam kao drugačiji Emre, ne onaj koji je tu bio pre pet godina. Znam da sam napredovao i daću sve, nadam se da ćemo uspeti zajedničkim snagama", poručio je novi trener Fenerbahčea.

Što se tiče Čoruma, on je trenutno na devetom mestu sa 16 bodova, koliko ima i Fenerbahče. Ekipa je u usponu forme, na poslednje četiri utakmice za bodove ostvarila je tri pobede uz poraz od Gectepea (2:0).

TURSKA 1 – 11. KOLO

Petak

Gazijantep – Kasimpaša 0:2 (0:2)

/Hajradinović 3, Benedičak 21pen/

Subota

Ejup – Kodžaeli 0:2 (0:2)

/Ađej 5, Kutlu 28/

Samsun – Konja 1:0 (1:0)

/Sekongo 39/

Geztepe – Bašakšehir 1:2 (1:1)

/Žuan 18 – Zelke 22, Višća 83/

Galatasaraj – Amed 4:3 (2:0)

/Leao 7, Lafont 45ag, Batrakov 59, Jilmaz 80 – Saba 62, Orban 65, Sor 90+2/

Nedelja

11.30: (1,83) Rize (3,80) Erzurum (4,00)

14.00: (4,20) Čorum (4,30) Fenerbahče (1,75)

16.30: (5,30) Alanja (4,30) Trabzon (1,57)

19.00: (1,17) Bešiktaš (6,50) Genčlerbiriligi (15,0)

***kvote su podložne promenama