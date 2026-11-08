PSV toplo-hladno, Filip Kostić se ustalio u tim, Gus Til prva zvezda Filipsovaca

Filip Kostić se ustalio u tim PSV-a posle kasnog dolaska iz Juventusa prethodnog leta. Mesec dana je bio u drugom planu, ali sada je nezamenljiv po levoj strani terena. Ekipa iz Ajndhovena gostuju danas (16.45) Kamburu, timu koji je neočekivano visoko plasiran, na desetom mestu, sa pet mečeva bez poraza, od toga dve pobede.

16.45: (6,50) Kambur (6,75) PSV (1,38)

I dalje Peter Boš ne može da računa na važne igrače, kao što su Jerdi Shouten, Alasan Plea, Pol Vaner, Nagolo, Sami Ouisa i Sam Lamers. Oporavili su se povreda Rikardo Pepi i Ruben van Bomel. Iskusni Gus Til je ubedljivo najbolji igrač PSV ove sezone, strelac sedam golova u Erediviziji. I prethodne tri sezone je bio efikasan, imao je dvocifreni broj pogodaka. Zatresao je mrežu rivala na dve poslednje utakmice u šampionatu Holandije.

14.30: (2,00) Telstar (4,20) Ajaks (3,15)

Na poslednjoj 10 utakmice ovih timova je dolazilo tri ili više golova. PSV će imati motiv da se revanšira Kamburu za poraz prošle sezone u Leuvardenu kada je bilo čak 3:0 za domaćina.

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EREDIVIZIJA – 12. KOLO

Petak

Vilem drugi – Zvole 1:1 (1:1)

/Ter Avest 3 – Van Hojdonk 2/

Subota

Ekscelzior – Go Ahed Igls 0:1 (0:0)

/Tengsted 72/

Den Hag – Sparta Roterdam 3:1 (1:0)

/Kilo 22, Tomas 57, Van Migem 79 – Kujpers 50/

Fortuna Sitard – Telstar 2:2 (2:2)

/Ihataren 14pen, Volk 43ag – Soulija 45, Brauer 45+2/

Nedelja

12.15: (4,00) Herenven (4,70) Fajenord (1,75)

14.30: (2,00) Telstar (4,20) Ajaks (3,15)

16.45: (1,50) AZ Alkmar (4,60) Groningen (5,60)

16.45: (6,50) Kambur (6,75) PSV (1,38)

20.00: (2,20) Utreht (4,00) NEC Najmehen (2,85)

***kvote su podložne promenama