PSV toplo-hladno, Filip Kostić se ustalio u tim, Gus Til prva zvezda Filipsovaca
Vreme čitanja: 2min | ned. 08.11.26. | 11:10
Tim iz Ajndhovena gostuje Kamburu (16.45) u 12. kolu Eredivizije i želi da uhvati priključak za liderom Fajenordom
Zanimljiv pogled na tabelu Eredivizije. Četiri tima dele samo dva boda, dok je lider posle sedam kola AZ Alkmar u očajnoj formi, sa samo bodom u poslednja četiri meča. Prvi favoriti za krunu ostaju PSV iz Ajndhovena koji nastavlja da posrće u Ligi šampiona. Pre četiri dana je poražen na Filips stadionu od komšijskog Klub Briža (1:2), opasno preti ispadanje već posle prve faze elitnog evropskog takmičenja za trostrukog šampiona Holandije kao i prošle sezone.
U proteklom šampionatu je PSV imao istorijsku razliku i odnosu na drugoplasirani Fajenord, čak 19 bodova, ali je jasno da će trostruki uzastopni šampion Holandije imati teži posao pored tima iz Roterdama i probuđenog Ajaksa, mada ne treba potceniti ni Tvente. Fajenord beži dva boda PSV-u, dok je Ajaks u odličničnoj formi sa pet vezanih pobeda i trenutno su Kopljanici drugi.
Izabrane vesti
Filip Kostić se ustalio u tim PSV-a posle kasnog dolaska iz Juventusa prethodnog leta. Mesec dana je bio u drugom planu, ali sada je nezamenljiv po levoj strani terena. Ekipa iz Ajndhovena gostuju danas (16.45) Kamburu, timu koji je neočekivano visoko plasiran, na desetom mestu, sa pet mečeva bez poraza, od toga dve pobede.
16.45: (6,50) Kambur (6,75) PSV (1,38)
I dalje Peter Boš ne može da računa na važne igrače, kao što su Jerdi Shouten, Alasan Plea, Pol Vaner, Nagolo, Sami Ouisa i Sam Lamers. Oporavili su se povreda Rikardo Pepi i Ruben van Bomel. Iskusni Gus Til je ubedljivo najbolji igrač PSV ove sezone, strelac sedam golova u Erediviziji. I prethodne tri sezone je bio efikasan, imao je dvocifreni broj pogodaka. Zatresao je mrežu rivala na dve poslednje utakmice u šampionatu Holandije.
14.30: (2,00) Telstar (4,20) Ajaks (3,15)
Na poslednjoj 10 utakmice ovih timova je dolazilo tri ili više golova. PSV će imati motiv da se revanšira Kamburu za poraz prošle sezone u Leuvardenu kada je bilo čak 3:0 za domaćina.
💥💥💥💥💥
MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan
💥💥💥💥💥
EREDIVIZIJA – 12. KOLO
Petak
Vilem drugi – Zvole 1:1 (1:1)
/Ter Avest 3 – Van Hojdonk 2/
Subota
Ekscelzior – Go Ahed Igls 0:1 (0:0)
/Tengsted 72/
Den Hag – Sparta Roterdam 3:1 (1:0)
/Kilo 22, Tomas 57, Van Migem 79 – Kujpers 50/
Fortuna Sitard – Telstar 2:2 (2:2)
/Ihataren 14pen, Volk 43ag – Soulija 45, Brauer 45+2/
Nedelja
12.15: (4,00) Herenven (4,70) Fajenord (1,75)
14.30: (2,00) Telstar (4,20) Ajaks (3,15)
16.45: (1,50) AZ Alkmar (4,60) Groningen (5,60)
16.45: (6,50) Kambur (6,75) PSV (1,38)
20.00: (2,20) Utreht (4,00) NEC Najmehen (2,85)
***kvote su podložne promenama