Plemići u naletu, poslednja šansa za Sarajevo da pripreti Mostarcima i Banjalučanima

Mostarci dočekuju Sarajevo kao lideri šampionata, sa željom da nastave pobednički niz i dodatno učvrste svoju poziciju na vrhu, dok Bordo tim u Hercegovinu stiže sa imperativom osvajanja bodova koji bi ga približili samom vrhu.

Ako se pogleda dosadašnji učinak, jasno je zbog čega Zrinjski u ovaj susret ulazi sa velikom dozom samopouzdanja. Ekipa iz Mostara posle 12 odigranih utakmica ima 33 boda, uz čak 11 pobeda i samo jedan poraz. Posebno impresivna je gol-razlika od 31:7, koja najbolje oslikava dominaciju aktuelnog lidera prvenstva.

17.30: (1,75) Zrinjski (3,40) Sarajevo (4,60)

Izabranici mostarskog stručnog štaba u poslednjih nekoliko prvenstvenih utakmica demonstrirali su snagu i kontinuitet. Pobedili su Velež sa 2:0, Slogu u Doboju sa čak 6:2, Čelik u Zenici sa 3:0, Radnik sa 1:0, a potom su na Grbavici deklasirali Željezničar rezultatom 4:0. Pet uzastopnih prvenstvenih pobeda dovoljno govore o trenutnom raspoloženju u mostarskom taboru.

Zrinjski ne osvaja samo bodove već to čini uz napadački fudbal, sigurnost u završnici i odbranu koja protivnicima ostavlja veoma malo prostora. Ambicije su, shodno tome, najviše moguće – titula prvaka i nastavak dominacije na domaćoj sceni. Ipak, duel sa Sarajevom predstavljaće ozbiljan test, jer ovakve utakmice zahtevaju mnogo više od dobre statistike i trenutne forme.

"Verujem da će doći maksimalno nabrijani, da će početi s visokom pritiskom i tu moramo odgovoriti. Očekujem najbolje izdanje Sarajeva, da će doći nabrijani, možda su imali lošijih rezultate u zadnje vreme, ali poseduju kvalitet. Mi moramo biti mirni na lopti i dobro reagovati u tranziciji, a ako nastavimo sa ovim nivoom igre onda se imamo čemu nadati. Veselimo se utakmici, najviše zbog toga što želimo ono što je u fudbalu najteže, a to je ponavljati dobre stvari. Ekipa odlično radi, neverovatna je konkurencija u ekipi, kad vidite da se najiskusniji igrači ‘bacaju na glavu’ onda možete vidjeti kakva je radna etika", rekao je trener Zrinjskog Simon Rožman, čovek koji je prošle sezone sedio na klupi Bordo tima.

S druge strane, Sarajevo u Mostar dolazi sa znatno skromnijim bodovnim učinkom, ali i sa dovoljno kvaliteta da pomrsi račune favorizovanom domaćinu. Bordo tim je nakon 12 odigranih utakmica sakupio 19 bodova, uz pet pobeda, četiri remija i tri poraza.

Treća pozicija na tabeli svakako nije ono čemu u Sarajevu dugoročno teže, posebno ako se ima u vidu da su ambicije kluba uvek vezane za borbu za sam vrh i trofeje. Poslednji rezultati pokazuju da ekipa još uvek traži željeni kontinuitet. Remi bez golova protiv Čelika, nerešen ishod sa Radnikom (1:1), pobeda nad Željezničarom (2:0), a potom i remi sa BSK-om (1:1) potvrđuju da Sarajevo ima problema sa pretvaranjem igre u konkretan bodovni učinak.

Posebno zabrinjava skromna efikasnost. Sa svega deset postignutih golova u 12 prvenstvenih utakmica, Sarajevo je daleko od napadačkog učinka koji se očekuje od ekipe sa šampionskim ambicijama. Ipak, upravo bi utakmica protiv lidera mogla da predstavlja prekretnicu.

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Pobeda u Mostaru imala bi višestruki značaj – donela bi tri velika boda, podigla samopouzdanje ekipe i poslala jasnu poruku konkurenciji da Sarajevo ne odustaje od borbe za najviše pozicije.

"Pred nama je zahtevno gostovanje protiv ekipe Zrinjskog, koja je ove sezone pokazala kvalitet i kontinuitet u svojim igrama. Svesni smo njihovih kvaliteta, ali u Mostar dolazimo s jasnim ciljem da odigramo dobru utakmicu i budemo na nivou koji se od nas očekuje. Istovremeno, svesni smo da smo u prethodnom periodu razočarali naše navijače i da je pred nama još mnogo posla kako bismo ponovo opravdali njihovo poverenje. Znamo da se ono ne može vratiti rečima, već isključivo zalaganjem i rezultatima na terenu. Upravo zbog toga, utakmicu protiv Zrinjskog vidimo kao priliku da pokažemo karakter, kvalitet i odlučnost te napravimo prvi korak ka onome što želimo i što se od nas očekuje", poručio je Zoran Zekić, trener Sarajeva.

PREMIJER LIGA BOSNE I HERCEGOVINE – 13. KOLO

Subota

Velež – Čelik 1:1 (0:0)

/Hrkać 90+3 – Vidić 60/

Široki Brijeg – Željezničar 2:1 (1:1)

/Matić 21, Markovina 90+1 – Kunja 33/

Nedelja

13.00: (1,95) Sloga Doboj (3,30) BSK Banjaluka (3,80)

15.00: (1,17) Borac Banjaluka (6,50) Radnik Bijeljina (14,0)

17.30: (1,75) Zrinjski (3,40) Sarajevo (4,60)

***kvote su podložne promenama