PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Golovi u Novom Sadu, čekamo dvojku u Napulju

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

FIKSEVI DANA

16.45: KAMBUR – PSV AJNDHOVEN (tip 2, kvota 1,38)

Kambur je u vrlo dobroj seriji i sedam kola ne zna za poraz, zbog čega PSV ovde neće dobiti bodove samo na ime. Ipak, razlika u individualnom kvalitetu je velika, a PSV je dobio devet od poslednjih 11 međusobnih duela i kao aktuelni šampion nema mnogo prostora za prosipanje bodova u borbi za vrh. Kambur je već pokazao da može da napravi probleme favoritima, ali ako gosti budu na svom standardnom nivou, dvojka ostaje najlogičniji izbor.

19.00: VOJVODINA – CRVENA ZVEZDA (tip GG, kvota 1,45) - MOZZART RELAX

Jedan od derbija kola Superlige donosi duel dve ekipe koje imaju dovoljno napadačkog kvaliteta da opravdaju igru na golove. Vojvodina je ove sezone postigla 30 golova i posebno je opasna na Karađorđu, dok je Zvezda na 37 pogodaka i još nema prvenstveni poraz. Četiri od prethodnih pet međusobnih utakmica završene su golovima na obe strane, pa GG deluje kao prirodniji izbor od pogađanja konačnog pobednika.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

15.00: KRISTAL PALAS – LIVERPUL (tip 2, kvota 1,57) - MOZZART RELAX

Palas je dobio samo jednu od poslednjih sedam utakmica i u duel sa Liverpulom ulazi sa ozbiljnim problemima u napadu – Žan-Filip Mateta je suspendovan, dok je Ismaila Sar povređen. Liverpul takođe nije bez problema, ali razlika u kvalitetu ostaje velika, a ovo je meč u kojem gostima pobeda praktično postaje obaveza posle promenljivog početka sezone. Kada se tome doda da je Palas trenutno u zoni ispadanja, dvojka po 1,57 ima dovoljno osnova da uđe među današnje fikseve.

19.00: VITORIJA GIMARAES – PORTO (tip 2, kvota 1,52)

Brojke Porta na startu sezone teško mogu da budu ubedljivije – deset prvenstvenih utakmica i svih deset pobeda. Zmajevi su osvojili maksimalnih 30 bodova i napravili pet bodova prednosti na vrhu, dok Vitorija posle deset kola boravi u donjem delu tabele. Gimarais ume da bude neugodno gostovanje, ali trenutna razlika u formi i kvalitetu jasno vuče ovaj par ka gostima.

VREDI PROBATI

15.00: SANDERLEND – ČELSI (tip 2, kvota 2,05) - MOZZART RELAX

Kvota preko dva na Čelsi protiv ekipe koja je u velikom prvenstvenom padu svakako zaslužuje pažnju. Sanderlend u poslednjih šest premijerligaških utakmica ima samo jedan remi i pet poraza, dok Čelsi dolazi posle pobede nad Mančester junajtedom i imao je čitavu nedelju za pripremu. Plavci imaju svojih kadrovskih problema, zbog čega kvota i jeste ovako visoka, ali trenutna forma domaćina daje dovoljno razloga da se dvojka po 2,05 proba.

12.30: NAPOLI – LACIO (tip 2, kvota 2,90) - MOZZART RELAX

Ako negde postoji kvota koja ozbiljno mami na rizik, onda je to gotovo 3,00 na lidera Serije A. Lacio je dobio šest uzastopnih prvenstvenih utakmica, devet od poslednjih deset u svim takmičenjima i stiže na stadion na kojem je slavio na prethodna četiri gostovanja. Napoli je uz to u problemima sa formom i povredama, a iza sebe ima težak poraz 4:1 od Porta u Ligi šampiona. Domaći teren drži Napolitance u ulozi favorita kod kladionica, ali forma Lacija čini dvojku po 2,90 možda i najzanimljivijim rizikom dana.

21.00: ATLETIKO MADRID – BARSELONA (tip 2, kvota 2,00) - MOZZART RELAX

Ovde nema potrebe glumiti da je izbor jednostavan – Atletiko ima devet pobeda u prvih 11 kola i samo je dva boda iza Barselone. Upravo zato kvota 2,00 na aktuelnog šampiona i lidera Primere privlači pažnju, jer Barselona i dalje poseduje dovoljno napadačkog kvaliteta da dobije utakmicu čak i kada nema potpunu kontrolu. Metropolitano je jedan od najtežih terena u Španiji, ali za kategoriju „vredi probati“ dvojka na Barselonu po duploj kvoti ima sasvim dovoljno smisla.

ZA IZBEGAVANJE

18.00: INTER – KOMO (tip 1, kvota 2,00) - MOZZART RELAX

Inter kod kuće po kvoti 2,00 na prvi pogled izgleda primamljivo, ali Komo trenutno nije rival protiv kojeg bismo bez razmišljanja igrali jedinicu. Gosti su nanizali šest pobeda u svim takmičenjima, četvrti su na tabeli sa 23 boda i samo dva boda iza drugoplasiranog Intera. Inter ima ogromnu napadačku snagu i postigao je gol na 24 uzastopne utakmice, ali Komova forma je dovoljno ozbiljno upozorenje da ovaj favorit ostane van tiketa.

15.30: KELN – BAJER LEVERKUZEN (tip 2, kvota 1,85) - MOZZART RELAX

Leverkuzen jeste kvalitetniji tim, ali kvota 1,85 nije mala slučajno. Bajer je izgubio tri od poslednje četiri utakmice u svim takmičenjima, uključujući poslednja dva bundesligaška meča, dok Keln ove sezone još nije izgubio nijednu od pet utakmica pred svojim navijačima. Dvojka je sasvim moguća, ali u trenutku kada favorit očigledno nema kontinuitet, a domaćin ne pada na svom stadionu, ovo nije par na kojem bismo gradili tiket.