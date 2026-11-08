Kauzak: Vraćamo se osnovama, Marselj je prilika da pokažemo karakter

Posle tri poraza u poslednja četiri meča, sve se više priča i o njegovoj smeni, a na potezu je uprava. Lans je u prvenstvu Francuske tek na devetom mestu, daleko od želja i očekivanja, ali i nivoa na kojim je bio prethodnih sezona kada je bio u trci sa Pari Sen Žermenom.

20.45: (2,40) Lans (3,70) Olimpik Marselj (2,75)

Kauzak je rekao da će se utakmicom sa Komom još baviti svi u klubu.

"Kada analiziram meč, vidim da postoje dve oblasti u kojima smo podbacili, a to je na taktičkom i emotivnom aspektu. Drugi gol nas je povredio i onda smo ušli u seriju grešaka. Na emotivnom planu smo pali svi, uključujući i mene. Oklevao sam da li da na 0:3 zatvorim prilaze i uvedem sveže igrače i dodam malo energije. Deset minuta kasnije bilo je 0:6. Nedostajalo je mnogo toga, teško je, ali sve je to deo posla. Ni ja ni igrači se nismo prepoznali u ovome. To je kolektivni neuspeh za koji preuzimam punu odgovornost. Sada nas čeka važan meč sa Olimpikom, imamo priliku da se iskupimo posle ovog debakla. Moramo se vratiti na osnove", kaže Kauzak.

Fudbaler Lansa Žonatan Gradi je rekao da je odgovornost i na igračima Lansa koji su odigrali daleko ispod svih očekivanja.

"Mnogo toga nam je prošlo kroz glavu. Sramota, frustracija, ali i bes. Nije ovo bilo lako proći. Moraćemo zato da se držimo zajedno, uprava nas je zbližila. Bilo je važno da svako kaže istinu. Ne smemo da potcenjujemo ovaj meč, svi smo odgovorni. Bilo je mnogo toga pogrešnog u ponašanju i pristupu. Na liderima je da podsete igrače da kad obuku dres, to znači da moraju da poštuju klub", kaže Gradi.

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Defanzivac Lansa dodaje da ovo nije prvi put da je ekipa pokazala velike slabosti.

"Imali smo i ranije teških poraza, protiv Arsenala smo izgubili sa 6:0. Palo je samopouzdanje, ali šta da radimo? Možemo da stanemo, optužujemo se međusobno i kažemo da smo bili užasni ili da se držimo zajedno i pokažemo karakter. Kao fudbaler, ne smete da prihvatite takvo ponižavanje i takvu igru. Ako nemate karaktera, za vas nema mesta u ovakvom svetu. Mislim da je ova svlačionica sposobna da se ujedini i krene dalje. Kada izgubite ovim rezultatom besmisleno je kriviti pojedince, svi smo odgovorni. Ovo mora da bude velika lekcija koju ćemo naučiti", dodao je Gradi.

Što se tiče Olimpika iz Marselja, on je u znatno boljoj poziciji. Tim Bruna Ženasjoa je u seriji od tri uzastopne pobede. Slavili su u Nemačkoj protiv Bajera iz Leverkuzena (1:0) i svakako da veruju da mogu da nanesu udarac i uzdrmanom Lansu.

Ženasjo ipak upozorava da će Lans biti opasan protivnik jer će želeti da se pokaže u pravom svetlu.

"Uvek imate empatije prema kolegi sa protivničke klupe. Ja dobro znam kako je prolaziti kroz takva vremena. Suočićemo se sa ranjenim protivnikom. Znamo kvalitete Lansa i očekujemo punu reakciju od njih. Moraćemo da budemo spremni za veliku borbu od početka", upozorio je Ženasjo.

Marsej je u Januaru na Velodromu slavio sa 3:1, dok je pre nešto više od godinu dana na severu Francuske Lans slavio pobedu od 2:1.

FRANCUSKA 1 – 10. KOLO

Petak

Tuluz – Strazbur 3:1 (1:0)

/Idalgo 45+1, Mekenzi 56, Jorgensen 76 – Rejna 67/

Subota

Okser - Pariz 0:1 (0:0)

/Sinajoko 63/

Pari Sen Žermen - Troa 1:0 (1:0)

/Zabarnji 39/

Nedelja

15.00: (2,35) Ren (3,60) Lil (2,90) MOZZART RELAX

17.15: (3,50) Anže (3,60) Nica (2,05) MOZZART RELAX

17.15: (2,90) Avr (3,35) Lorijan (2,45) MOZZART RELAX

17.15: (2,80) Brest (3,50) Lion (2,45) MOZZART RELAX

17.15: (4,90) Le Man (3,90) Monako (1,67) MOZZART RELAX

20.45: (2,40) Lans (3,70) Olimpik Marselj (2,75) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama