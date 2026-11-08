Da mogu da vrate vreme, da li bi birali isto? Bonga, Forest i ostali od lidera do epizodista

Međutim, ima još jedna kategorija, možda još zanimljivija, a to je grupa igrača koji su lane igrali značajnu ulogu u pređašnjim sredinama, da bi svojim transferima u platežno jače klubove u potpunosti izgubili ulogu ili došli do toga da ona nije ni blizu one na šta su nas ti igrači navikli. Naravno, neko će reći da su sada u klubovima koji konkurišu za titulu i igraju za mnogo veći novac, ali mi ovde pričamo o onome koliko im je "dozvoljeno" da prikažu na terenu, a znamo da imaju potencijal za mnogo bolji učinak. Biće i određenih izuzetaka od ove teze, jer ima i onih igrača koji su nastavili da dominiraju na parketu, ali u ekipama koje su već sada daleko od bilo kakve priče u borbi za plej-in, ali krenimo radimo.

Evroligaška sezona je još u relativno ranoj fazi, ali posle 10 odigranih kola već imamo neki uvid u to koji timovi mogu da se smatraju iznenađenjem (Barselona, Crvena zvezda, Valensija), ko je podbacio (pre svih Makabi), kao i koji to igrači mogu da ponesu epitet pogodaka.

ISAK BONGA Nemački reprezentativac bio je jedan od najvažnijih igrača za Partizan Mozzart Bet u protekle dve sezone, pogotovo je to bio slučaj prošle takmičarske godine. Isak Bonga se profilisao ne samo kao sjajni defanzivac, igrač koji je zbog svojih fizičkih karakteristika, IQ-a, borbenosti i požrtvovanosti sposoban da brani gotovo sve pozicije, već je lane demonstrirao da i te kako ima napadački arsenal, pa se zbog ovog celokupnog paketa i igre u oba pravca postavljalo pitanje da li će Partizan Mozzart Bet uopšte pronaći nešto slično na tržištu. Prosek od 9,9 poena, 5,6 skokova, ali i sve ono što je Bonga radio na terenu, a da se ne vidi u statistici teško je nadoknaditi i postalo je jasno da će ga crno-beli teško zadržati. Otišao je u Panatinaikos za astronomski trogodišnji ugovor vredan 6.500.000 evra. Neko će rači da Bonga posle osvajanja svetskog i evropskog zlata sada može da se bori za pehar Evrolige i tako zaokruži svoju sjajnu karijeru, što jeste tačno jer je PAO svakako jedan od glavnih favorita za titulu. Međutim, strana uvek ima dve medalje. Ima Bonga ugovor iz snova, saradnju sa Željkom Obradovićem, igranjem u trenutno najmoćnijem klubu Evrope, ali njegova uloga nije ni blizu one od prošle sezone. Sjajni krilni igrač ove takmičarske godine u elitnom takmičenju prosečno beleži na parketu nešto više od 18 minuta i za to vreme ima učinak od 4,9 poena i 2,1 asistenciju. Jasno je da je njegov uticaj u timu prepunom zvezda daleko manji, da nema toliko prilika za šut kao lane, kao i to da je uglavnom postao spot-ap šuter, što pokazuje da je na osam odigranih utakmica (samo jedna kao starter) imao više pokušaja za tri, nego za dva poena (15 sa distance, dva manje unutar linije 6,75). Nema sumnje da će mu Obradović naći mesto i ulogu, ali svakako da Nemac ima kvalitet za znatno više, čak i u supersili evropske košarke, kakva je ovaj Panatianikos.

TRENT FOREST Američki organizator igre je u takmičarskoj 2024/2025 posle NBA karijere došao kao u Evropi i u dresu Baskonije koja zna da namiriše "stranca ispod radara" odmah pokazao da može da bude dominanta. Jako telo, brz prvi korak, odlične fizičke predispozicije, kontrola tempa, prvoklasan ulaz ka košu, pregled igre, svime time je dominirao i uspevao da nadoknadi nedostatak šuta sa distance. Lane je bio još bolji, iako je propustio određeni deo sezone zbog povrede i postalo je jasno da će na leto promeniti sredinu i otići u klub znatno većih ambicija od Baskonije. Upravo se to dogodilo, a Forest je Vitoriju zamenio Istanbulom i postao član Fenerbahčea. Može se reći da je ovde slična priča kao kod Isaka Bonge. Nekadašnji član Atlanta Hoksa nalazi se u timu koji konkuriše za vrh, bez dileme ima daleko bolji ugovor u odnosu na onaj u Baskoniji, ali je uloga neuporedivo manja.

Minutaža od 17 i po minuta je znatno manja od one u Baskoniji (23,52), a treba uzeti u obzir da su španski klubovi poznati po tome da čestim izmenama i regulisanjem minutaže održavaju konstantno jak tempo. Forest je navikao da igra u sistemu u kojem je on glavni, gde je kod njega lopta i on donosi, odluke, a sada u spoljnoj liniji tima ima Šejna Larkina, Vejda Boldvina i Tejlena Hortona Takera, te je jasno da u ovakvoj konkurenciji u najboljem slučaju može biti samo bek-ap nekadašnjem članu Anadolu Efesa. Takođe, i na krilu su igrači koji zahtevaju loptu u rukama (Vil Klajburn i Ševon Šilds), pa su mu manevarske sposobnosti dodatno sužene. Verovatno bi za Foresta bilo bolje da se tokom leta opredelio za ekipu u kojoj možda ne bi bio glavni, ali sigurno drugi igrač po uticaju. Nije on neko ko može da pruži previše ako mu se ne da prostora, dok je svakako reč o igraču koji ima kvalitet da organizuje igru apsolutno svih evroligaških timova. Svakako da mu je novac tu, kao i status igrača kluba koji se bori za sam vrh, ali nema sumnje da sigurno želi mnogo više na parketu u odnosu na ono što trenutno ima u Fenerbahčeu. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan MAMADI DIJAKITE Dubai je odlučio da napravi ekipu koja po imenima može da bude jedan od kandidata za fajnal-for. Baš kao Fenerbahče, tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je takođe poželo momka koji je lane igrao sjajno u Baskoniji, pa je tako odlučio da angažuje Mamadija Dijakitea. Rođeni Gvinejac je očarao svojim fizičkim predispozicijama, načinom da kao četvorka i petica širi igru, bude pretnja sa distance, a ujedno dovoljno eksplozivan da se ne nakon finte šuta ili uručenja ustremi ka košu i ostavi nas na prvom koraku. Upravo je on, uz Trenta Foresa i Timotija Luvavua bio najvažniji za igru Baskonije i zbog svega što je lane pokazao nije bilo realno da će ostati u Vitoriji, ali se i kod njega postavlja pitanje da li je napravio adekvatan potez u izboru nove sredine. Trener Dubaija Ćavi Paskval na mestu centra ima zacementiranog Mfiondua Kabengelea koji slovi za jednog od najboljih petica u Evropi, dok su se kao krilni centri etablirali Toko Šengelija i Filip Petrušev. Na sve to, Dubai ne igra u takvom ritmu koji odgovara Dijakiteu, pa je njegova uloga u timu iz Emirata prilično ograničena i ni on nema ni blizu prostora da pokaže sve ono sa čime raspolaže. BRANKU BADIO Još jedan igrač Panatianikosa može da se nađe na ovoj listi. Branku Badio je rešetao u dresu Valensije i činio sa Žanom Monterom bekovski tandem od kojeg je Evropa drhtala. Odlučio se da narandžasti dres zameni zelenim i može se reći da nije kao da ga paklena konkurencija jede, ali da mu svakako ne odgovara to što nema ulogu koju je imao među Slepim miševima. Senegalac je takođe jedan od igrača koji živi od toga kada mu se da sloboda, lopta u ruke u prilika da on bude taj koji kreira i rešava, ali nema puno prostora za tako nešto. Istina, imao je Badio u nekim mečevima veliku minutažu, kao protiv Partizana ili Hapoela, međutim, njemu je potrebno u kontinuitetu da igra sa značajnom ulogom i bude među onima koji će najviše da se pitaju za stanje na parketu.