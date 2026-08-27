Beltran od heroja do tragičara, Riverovom padu ne nazire se kraj

Fudbal ume da bude okrutna, što je na svojoj koži večeras osetio mladi čuvar mreže Rivera Santijago Beltran . Branio je sjajno, bio najbolji pojedinac na terenu i čak tri puta u penal seriji svojim odbranama držao River u životu. Međutim, kada je došao red na golmane, Beltran je debelo promašio ceo gol, dok je na drugoj strani rivalu slavlje doneo Velmar Asprilja . Nije pošteno, pogotovo jer je River, čak i ovakav, tokom 90 minuta bio bolji rival od Independijentea. Kriza se ovim produbila, a fudbalski Bogovi su večeras, potpuno nepravedno Beltrana poveli na put od heroja do tragičara.

Domaćin je od starta krenuo jako ka golu rivala, tako da je u prvih 10-ak minuta River mogao čak tri puta da zatrese mrežu, a dva puta je iz izgledne pozicije promašio Sebastijan Drijus. Nastavio je River da pritiska i napada, ali mu nikako nije prolazilo za nogom da probije blok rivala i matira odbranu Independijentea, iako je bilo dobrih pokušaja Tijaga Almade i Anhela Koree.

Sa druge strane, kolumbijski tim tražio je šanse iz kontre i imao jednu priliku sredinom prvog poluvremena preko superiskusnog Huga Rodaljege, ali je nekadašnji igrač Vigana i Fulama bio neprecizan. Gosti su se oslobodili pritiska i mogli do vođstva u 32. minutu, ali je je pokušaj Aleksisa Zapate zaustavio Sandro Beltran. Mogli su i jedni i drugi do gola do poluvremena, ali se na odmor otišlo bez pogodaka.

Nastavak je doneo potpuno isti odnos snaga. River je bio taj koji je napadao i umalo da mu se to isplati u 49. minutu, ali je Korea šutirao pravo u golmana, dok je Independijente tražio šansu iz kontre. Inicijativa se konačno isplatila u 52. minutu, kada je Gonzalo Montiel servirao loptu kao na tacni Drijusu, a ovaj je sproveo pravo u mrežu. Milioneri su želeli i drugi pogodak koji bi verovatno rešio pitanje pobednika i plasman dalje, ali je gost nekako odolevao. Imao je gost svoje prilike da dođu do poravnanja, a najbliži tome bio je u 77. minutu, kada je Ivan Skarpato šutirao odlično sa distance, a Beltran nekako izbio loptu u korner. Međutim, odmah posle udarca iz ugla dosuđen je penal za Independijente, a u pogodak ga je pretvorio Franko Fagundez. Do kraja vremena predviđenog za igru nije bilo golova, pa je meč otišao u penale.

Pobednika smo dobili tek posle 10 serija u kojima je sjajan bio Beltran, ali... Na kraju će i njega i navijače i saigrače proganjati loše izveden penal u poslednjoj seriji, kojim se agonija Rivera nastavlja.