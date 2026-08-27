Beltran od heroja do tragičara, Riverovom padu ne nazire se kraj
Vreme čitanja: 3min | čet. 27.08.26. | 05:11
Domaćin na Monumentalu poklekao u osmini finala Kopa Sudamerikane posle izvođenja penala
Ne pamti se ovako loš početak sezone Rivera. Ekipa sa Monumentala je u osam odigranih takmičarskih utakmica slavila tek jedno, dva puta igrala nerešeno, uz čak pet poraza.
Jasno je da je samopuzdanje bilo dobrano uzdrmano, atmosfera u timu loša i jasno je da okolnosti u kojima je dočekan revanš meč osmine finala Kopa Sudamerikane protiv Independijentea Santa Fe bile su sve samo ne idealne. Meč koji je već sada sa sobom nosio težinu sezone, očekivanja prepunog Monumentala stajala su nad glavama Eduardu Kudetu i njegovim momcima. Pobeda i prolazak dalje mogli su da donesu neku novu energiju, a poraz da gurne River u ponor iz kojeg se teško izlazi i desilo se baš ono čega su se svi pribojavali. River je poražen od Independijentea - 2:1 (7:8) posle izvođenja penala i čak 10 penal serija.
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Fudbal ume da bude okrutna, što je na svojoj koži večeras osetio mladi čuvar mreže Rivera Santijago Beltran. Branio je sjajno, bio najbolji pojedinac na terenu i čak tri puta u penal seriji svojim odbranama držao River u životu. Međutim, kada je došao red na golmane, Beltran je debelo promašio ceo gol, dok je na drugoj strani rivalu slavlje doneo Velmar Asprilja. Nije pošteno, pogotovo jer je River, čak i ovakav, tokom 90 minuta bio bolji rival od Independijentea. Kriza se ovim produbila, a fudbalski Bogovi su večeras, potpuno nepravedno Beltrana poveli na put od heroja do tragičara.
Domaćin je od starta krenuo jako ka golu rivala, tako da je u prvih 10-ak minuta River mogao čak tri puta da zatrese mrežu, a dva puta je iz izgledne pozicije promašio Sebastijan Drijus. Nastavio je River da pritiska i napada, ali mu nikako nije prolazilo za nogom da probije blok rivala i matira odbranu Independijentea, iako je bilo dobrih pokušaja Tijaga Almade i Anhela Koree.
Sa druge strane, kolumbijski tim tražio je šanse iz kontre i imao jednu priliku sredinom prvog poluvremena preko superiskusnog Huga Rodaljege, ali je nekadašnji igrač Vigana i Fulama bio neprecizan. Gosti su se oslobodili pritiska i mogli do vođstva u 32. minutu, ali je je pokušaj Aleksisa Zapate zaustavio Sandro Beltran. Mogli su i jedni i drugi do gola do poluvremena, ali se na odmor otišlo bez pogodaka.
Nastavak je doneo potpuno isti odnos snaga. River je bio taj koji je napadao i umalo da mu se to isplati u 49. minutu, ali je Korea šutirao pravo u golmana, dok je Independijente tražio šansu iz kontre. Inicijativa se konačno isplatila u 52. minutu, kada je Gonzalo Montiel servirao loptu kao na tacni Drijusu, a ovaj je sproveo pravo u mrežu. Milioneri su želeli i drugi pogodak koji bi verovatno rešio pitanje pobednika i plasman dalje, ali je gost nekako odolevao. Imao je gost svoje prilike da dođu do poravnanja, a najbliži tome bio je u 77. minutu, kada je Ivan Skarpato šutirao odlično sa distance, a Beltran nekako izbio loptu u korner. Međutim, odmah posle udarca iz ugla dosuđen je penal za Independijente, a u pogodak ga je pretvorio Franko Fagundez. Do kraja vremena predviđenog za igru nije bilo golova, pa je meč otišao u penale.
Pobednika smo dobili tek posle 10 serija u kojima je sjajan bio Beltran, ali... Na kraju će i njega i navijače i saigrače proganjati loše izveden penal u poslednjoj seriji, kojim se agonija Rivera nastavlja.